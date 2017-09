Zagreb, sutra, 17 sati, Cvjetni trg: ‘Prosvjed za rušenje poreza na nekretnine i lažljive Vlade!’

– Prosvjed za rušenje poreza na nekretnine i lažljive Vlade! – naziv je protestnog skupa koji je najavljen za sutra (četvrtak, 21. rujna 2017.) u 17 sati na zagrebačkom Cvjetnom trgu.

-Pridružite nam se na prosvjedu protiv novih poreza u četvrtak u 17 sati. Još manje od dana do okupljanja na Cvjetnom trgu na kojem ćemo istaknuti naše zahtjeve za promjenama porezne politike i reformom državne uprave. S obzirom da mediji ignoriraju ovaj prosvjed društvene mreže su nam jedini put do građana. Podijelite poziv i vidimo se! Nakon što su građani Osijeka, Dubrovnika i Rijeke pokazali da su protiv poreza na nekretnine, vrijeme je da to učine i građani Zagreba! Plenkovićeva Vlada ne odustaje od uvođenja novog poreza iako je Hrvatska 2. najsiromašnija članica EU od ukupno 28 zemalja. Prosvjed će se održati 21. rujna, a na njemu će se ujedinjeno pojaviti sve opcije koje su protiv ovog nameta – pozivaju organizatori prosvjeda iz političke stranke Slobodna Hrvatska.

Kako kažu u SH-i, nikad se u Hrvatskoj nakon devedesetih godina nije dogodilo takvo ujedinjenje naroda kao protiv najavljenog poreza na nekretnine.

– Desni, lijevi, liberalni, obrazovani, neobrazovani, siromašni, bogati…, svi su protiv poreza na nekretnine koji bi kaznio hrvatske građane što su marljivo radili i štedjeli cijeli život kako bi nešto stekli. 21.rujan je prilika da se svi pobunimo i izađemo na ulice i jednom zauvijek spriječimo uvođenje poreza na nekretnine u bilo kakvom obliku, a ujedino i damo do znanja ovoj kriminalnoj VLADI da smo spremni za prijevremene izbore jer nam je DOSTA PLJAČKE i ISKORIŠTAVANJA! Facebook prosvjedovanje se ne računa. Jedino što se računa su živi ljudi s porukama Vladi na Cvjetnom trgu. Jedino akcija jamči rezultate – napominju u Slobodnoj Hrvatskoj.

Podsjetimo, prosvjedi protiv ovoga poreza kojime su u Vladi RH više puta zbunjivali i skandalizirali građane tako što bi ga najavljivali pa odgađali, već su održani u više gradova. Primjerice u Rijeci (Poraz na nekretnine, porez za neandertalce – Prosvjed u Rijeci: Ja sam je platio!) i Splitu (FOTO) Prosvjed u Splitu: Lopovi, lopovi, lopovi, lopovi, lopoooviii…).

Za zagrebački prosvjed najavljuju još više prosvjednika, s obziromna iskazani interes na društvenim mrežama, te najavu vedrijeg vremena, bez kiše.

– Gospoda vam izgledaju velika jer klečite. Ustanite da vidite koliko su zapravo mali – citiraju Matiju Gupca uoči prosvjeda.