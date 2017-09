Stav bez pojma

Predsjednica RH (foto Facebook)

Nije nam lako. Dobro, možda ne baš svima nama, ali nekima od nas stvarno nije lako, a teško da će u skorašnje vrijeme i biti išta lakše. Uistinu, nije lako svako toliko upaliti npr. TV, još gore ako je to u vrijeme nekog dnevnika, recimo RTL-a Danas, i tamo sasvim slučajno naići na intervju hrvatske predsjednice. Dobro, u ovih par godina koliko KGK obnaša najvrjedniju reprezentativnu ulogu u Hrvata čovjek se stvarno načuo svega i ništa ga ne bi trebalo iznenaditi, ali kao što rekoh, nije nam lako.

Pa eto nas opet u starim problemima, malo ustaše, malo partizani, malo diktatori i malo politika obrazovanja. Ali, ovoga sam puta iskreno, i dopustite mi da budem u potpunosti neformalan, oduševljen našom presvijetlom. Zašto? Pa zato što konačno, nakon što je već u prvoj sekundi svojeg mandata jasno svima dala do znanja da je njezina samostalnost jednaka demokraciji u Zimbabveu (odnosno nikakva), naša predsjednica ima stav! Svjestan sam da će mnogi u nevjerici dočekati ovu izjavu, ali ona zaista stav! Da, ima stav, ali nema baš pojma…

Senzacionalno otkriće

Postalo je već svima naporno raspravljati o pločama, ulicama, trgovima i bistama, ali, već kada to i dalje radimo, bilo bi u redu to činiti na jedan kvalitetan, pa barem za dušu, korektan način. Ipak, izgleda da to u nas i nije baš tako jednostavno. Pa eto, ako je itko kojim slučajem iz dosade naletio na RTL-ov dnevnik i poslušao izjave hrvatske predsjednice, mogao je još jednom zaključiti kako nešto tu ne štima. Tema je naravno opet bila famozni ustaški pozdrav kojeg toliko vole junaci iz HSP-a i australski nogometaši hrvatskog podrijetla, a naša je KGK još jednom oduševila vječnu naciju Hrvatsku ponudivši nam jedno senzacionalno otkriće koje će zauvijek promijeniti hrvatsku – ma čemu skromnost – svjetsku historiografiju! Dame i gospodo, „Za dom spremni“ je stari hrvatski pozdrav! Ovo zadivljujuće i fascinantno otkriće gospođa predsjednica podijelila je s hrvatskom javnošću baš na RTL-ovom dnevniku, a mi možemo samo žalit one koji su tu priliku zauvijek propustili. Dobro, nije KGK ponudila neke pretjerano čvrste znanstvene dokaze, ali je jasno istaknula kako je ZDS stari hrvatski pozdrav koji je „međutim nažalost kompromitiran u vrijeme ustaškog režima“ . Nije vam to dovoljno? Ne samo da je tome tako, nego, unatoč predsjedničinom poniznom priznanju da ipak nije povjesničarka pa ne može iznositi osobne sudove, to je njezin -stav. E pa samo velike ličnosti imaju stav, a jedino najveći mogu osobni sud, tj. stav, ili što god, tako kvalitetno predstaviti kao činjenicu.

Stav nije znanost

A sada, možda bi se mogli malo uozbiljiti. Zaista zvuči nevjerojatno da predsjednica jedne države može svoje stavove-sudove-mišljenja predstavljati svojim građanima na ovakav plitak i gotovo groteskni način. Uspjet u svega nekoliko sekundi priznati da nije stručnjak za jedno polje te istodobno s odlučnošću tvrditi nešto što se kolokvijalno zove laž, zaista mogu samo rijetki, vjerojatno samo oni koji se nisu odavno pogledali u ogledalu i zapitali jesu li na pravom životnom putu. Međutim, tu smo da si pomažemo: draga predsjednico, jednom i zauvijek, „Za dom spremni“ nije stari hrvatski pozdrav, nije to nikada bio i ne postoji na ovome svijetu niti jedan jedini dokument koji može potvrditi suprotnost ove izjave. Pa ako je i jedan povjesničar, štoviše doktor znanosti, poput Hasanbegovića to priznao, valjda bi svima trebalo to već biti jasno. Postoji li ijedan povjesničar na ovome svijetu koji bi vise od Hasanbegovića volio da negdje postoji nekakva, pa makar sićušna, isprava s ovim pozdravom? Naravno da ne, i naravno da i on zna da je to nemoguće pronaći.

Stoga, pozdravi poput „Za dom (spremni)…što god“, nisu isto što i ustaški „Za dom spremni“, baš kao što blago rotirani nacistički kukasti križ nije isto što i izvorni simbolički križ. Također, svima je jasno da je pozdrav „Za dom“ postojao i prije i da ga nisu izmislile Ustaše, ali bi svima također trebalo biti jasno da to nije isti pozdrav kojeg su te iste Ustaše koristile, baš kao što svi znaju da kukasti križ nije izmislio pripiti Hitler u nekoj bavarskoj pivnici nakon trećeg točenog piva, već je samo iskoristio simbol koji je postojao već nekoliko tisuća godina. Razlika između KGK i Merkel? Obije su ženskog spola, ali prva ima „stav“, dok je druga znanstvenica te se zbog toga kukasti križ neće braniti u Njemačkoj u bilo kojoj „rotacijskoj“ varijanti, dok se u Hrvatskoj još uvijek raspravlja koliko je Pavelićev režim mogao u kratkome roku „kompromitirati“ naš stari pozdrav.

U obrazovanju je spas