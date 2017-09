Slaven Dobrović, bivši Mostov ministar podnio ostavku na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskih voda

Slaven Dobrović, bivši Mostov ministar zaštite okoliša i energetike, podnio je neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskih voda. Prethodno je svim hrvatskim građanima ali i instituciji kojom je upravljao, čestitao 141. godišnjicu organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj ( od 1876. )

Prisjetio se Dobrović i čovjeka koji je „ ostavio trajan trag u našoj prošlosti „ đakovačkog biskupa Josipa Juraja Strossmayera koji je djelujući pod geslom „Sve za vjeru i Domovinu“ udario temelje današnjim Hrvatskim vodama kad je 1876. bio na čelu Zadruge za regulaciju rijeke Vuke.

Dobrović je odustao jer je shvatio da su institucije opterećene političkim pritiscima radi čega trpi njihova funkcionalnost, a to može, kako navodi na svom blogu, posvjedočiti iz prve ruke.

– Nije tajna da u vladajućoj stranci već mjesecima raspredaju koja će frakcija stranke najbolje braniti „javne interese“ i zamijeniti sada politički nepodobne članove Upravnog vijeća Hrvatskih voda. Uzme li se u obzir da i novi partneri u Vladi ne žele stajati po strani, razotkriva se neuspješnost političkog dogovora oko upravljanja ovom moćnom i financijski izdašnom javnom ustanovom. Tko su članovi Upravnog vijeća? Odgovor je neobičan – isti oni koji su bili i u prošlom sazivu Vlade, bez promjena nakon smjene MOST-ovih ministara- navodi Dobrović, svjestan kako će neki to pozdraviti kao osiguranje kontinuiteta rada.

Ali, frigaj ga, ne radi se o tome. Jer, Upravno vijeće zapravo uopće ne radi. Već više od pet mjeseci nije se sastalo iako je to , kako veli bivši ministar, tijelo upravljanja Hrvatskih voda. Činjenica da se Upravno vijeće sastoji od sedam članova od kojih čak njih šest imenuje i razrješava Vlada na prijedlog resornog ministra, govori sve. Pa kada zbog svoje neprikladne političke strukture UV ne može raditi, a trebalo bi donijeti i Financijski plan i Plan upravljanja vodama, odluke o financijskim izvještajima Hrvatskih voda, odluke o rasporedu viška prihoda nad rashodima, Dobrović se odlučio na „završni udarac“- neopozivu ostavku. Time će valjda relaksirati situaciju premijeru koji je ionako pod ogromnim pritiscima, da slobodno imenuje nove članove Upravnog vijeća iz reda podobnih.

– Kao stručnjak za inženjerstvo voda svojim radom u Vijeću nastojao sam dati svoj konkretan doprinos radu Hrvatskih voda. Kao političar vjerovao sam da će zajednički cilj bolje Hrvatske prevladati. Nadam se da će moj čin ubrzati dogovore unutar vladajuće stranke i potaknuti odgovorne da u kratkom vremenu osiguraju normalan rad Upravnog vijeća Hrvatskih voda. Ozbiljnost ove institucije to zahtjeva- napisao je Dobrović uz poruku kako će se uvijek „ kao čovjek zalagati za dobro i podržati svaku inicijativu koja jamči i donosi promjenu prema naprednijoj i boljoj Hrvatskoj. Bez obzira na politički predznak inicijative. Jer, prevelika je cijena plaćena za slobodu i samostalnost Hrvatske da bismo budućnost gradili birajući “manje zlo”. Birajmo DOBRO! – poručuje izv. prof. dr.sc. Slaven Dobrović, saborski zastupnik.

Na Dobrovićevu ostavku, zapravo na njezino obrazloženje, reagirao je HDZ-ov ministar okoliša Tomislav Ćorić koji je bivšem kolegi tek poručio da je upravo njegova obveza, kao predsjednika Upravnog vijeća, da saziva sjednice toga tijela. Što ga je priječilo u tome?