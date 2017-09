Roboti voditelji, novinari, dirigenti… Vrijeme za robote zastupnike i robote župnike?

YuMi (foto: ABB)

Nakon što su Japanci prije tri godine zaposlili prvu ženu-robota na mjestu TV-voditeljice, i tako smanjili troškove za plaće, porodiljni dopust i godišnji odmor (povezano), pa su ove godine u travnju Kinezi dali posao kolegi robotu-novinaru Xiau Nanu (gle ovdje), sada zadovoljno mogu zapljeskati i poslodavci u industriji klasične glazbe.

Naime, prije četiri dana u talijanskoj Pisi, gradu poznatom po tornju koji se naginje, u tamnošnjem Teatru Verdi je održan gala koncert s 800 uzvanika na kojemu je, među ostalima, nastupio i slavni tenor Andrea Bocelli, a njemu i orkestru je dirigirao – robot.

Dirigent YuMi ničim nije odavao kako mu je to prvi nastup pred zahtjevnom publikom. YuMi je robot, pa nije imao nikakvu tremu niti su mu se znojili mehanički dlanovi, vjerojatno zato jer ga nisu programirali da ima tremu.

– YuMi je postigao vrlo visoku razinu fluidnosti geste, uz nevjerojatnu mekoću dodirivanja i izražajno nijansiranje pokreta… – oduševljen je nakon koncerta bio i maestro Andrea Colombini, direktor Filharmonije Lucca.

Doduše, taj je maestro pomagao prilikom izrade kolege na struju, pa nije sigurno je li njegovo oduševljenje YuMijem ima veze s honorarom od moćne švicarsko-švedske korporacije ABB koja je ponosni proizvođač elektromehaničkog umjetnika.

YuMi je briljantno, bez greške, kako kažu, oddirigirao svoje na doborotvornom gala-koncertu povodom Prvog međunarodnog festivala robota tijekom programa nazvanog: Dah nade: od Stradivarija do robota.

Najprije je uz dirigentsku palicu YuMija zapjevao popularni Andrea Bocelli, i to popularnu ariju “La Donna è Mobile” iz “Rigoletta”, uspješnice Giuseppea Verdija. Yumi je onda s lakoćom ravnao orkestrom i solisticom Mariom Luigia Borsi dok je pjevala “O mio babbino caro” iz Giacomo Pucinnijevoga “Giannija Schicchija” (Triptih). Za finale, Yumi se dirigentskom palicom razmahao dirigirajući odlomak iz opere “Cavalleria Rusticana” Pietra Mascagnija.

– Bilo je jako zabavno izvoditi s YuMijem… – kazao je uz ostalo Andrea Boticelli nakon koncerta.

Ne znamo ima li to ikakve veze s ovim događajem, ali je Boticelli, inače Toskanac, dan poslije koncerta pao s konja na svojem imanju kod Pise i teže se ozljedio.

– Bio je to običan pad s konja – utješio je obožavatelje posredstvom Facebooka, no liječnici su kazali kako su mu ozljede glave i zdjelice ozbiljne, no nisu opasne po život.

Kako je krenulo, TV-voditelji, novinari, dirigenti… Svi roboti. Što je sljedeće?

– Najbolje bi bio da sada i slušatelji glazbe budu roboti.. – ironično je komentirao jedan Talijan vijest o robotu-dirigentu.

A u Hrvatskoj će neki reći kako mi već od ranije prije Japanaca i Kineza imamo neke TV-voditelje robote, programirane da pišu i čitaju vijesti koje odgovaraju njihovim programerima, odnosno vladajućim političkim strankama.

Jedno je sigurno: s obzirom na radni učinak i troškove, ne bi bilo blesavo glavninu saborskih zastupnika zamijeniti robotima. Roboti bi zasigurno češće bili na sjednicama, a usput ne bi besmisleno spiskali stotine milijuna kuna godišnje na plaćetine, buduće penzije, putne troškove, ručkove, najam stanova, regrese za godišnji domor, dodatke za tzv. odvojeni život i tako dalje.

Isto bi trebalo primjeniti i na Vladu RH, ministarstva i nebrojene državne agencije, pa ne bi bilo stotine službenih vozila, zrakoplova, tajnica, skupih odijela, cipela i tome slično. Robotu-ministru ne treba zamjenik, ni državni tajnik ni tajnica. Dovoljna mu je utičnica na 220 volti.

A i crkvene vlasti bi mogle razmisliti o tome da zaposle robote-župnike, ali da za njih nabave neki suvremeniji softver koji će imati više dodirnih točaka s ljudskošću te izvornim naukom Isusa Krista, te onda neće, kao na Hvaru, vrijeđati pokojnike ili vječno s oltara drviti o komunizmu, antihrvatstvu i tako dalje.

Jeftinije je to nego nabavka 4,17 milijuna robota (po zadnjem popisu stanovništva Hrvatske).