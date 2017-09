Predsjedništvo SDP-a izglasalo povjerenje Davoru Bernardiću

Sjednica Predsjedništva SDP-a najavljena je kao maratonska. A da javnost ne bi bila u neznanju, nakon odrađene prve točke dnevnog reda pred novinare je stao predsjednik stranke Davor Bernardić i izjavio kako je sam zatražio od članova Predsjedništva da glasaju o tome daju li mu ili uskraćuju povjerenje kao šefu SDP-a. Povjerenje je dobio od svih, s izuzetkom Peđe Grbina i Bojana Glavaševića.

No, to je tek prva runda bitke za konsolidaciju SDP-a. U međuvremenu Krapinsko –zagorska županijska organizacija SDP-a zatražila je da Glavni odbor stranke tajnim glasanjem odluči u subotu hoće li izvještajna konvencija biti i izborna, odnosno ostaje li Bernardić na čelu socijaldemokrata ili odlazi.

– Hvala Predsjedništvu što su mi dali jednoglasno povjerenje, izuzev Peđe koji se izuzeo od glasanja i Bojana. I ne samo to, nego tražit ću povjerenje i od članica i članova Glavnog odbora. Osobno sam to predložio na Predsjedništvu stranke, stavio to na dnevni red i dobio sam njihovo povjerenje i hvala im na tome- izjavio je u kamere Bernardić, očigledno zadovoljan prvom rundom koju je, čini se, dobio.

No, sve će biti puno jasnije tek u subotu za kada je sazvan Glavni odbor koji u finalu ipak odlučuje treba li SDP nastaviti istim putem s istim vođom, i tko će eventualno otpasti na tom putu. Glavni odbor ima 99 članova, a odnos snaga je dosad bio takav da bi, ukoliko se u međuvremenu nije promijenio, Bernardić mogao mirno spavati. Drama u najjačoj oporbenoj stranci koja mjesecima proživljava krizu vodstva, ipak još nije završena. Ali, proces raščišćavanja je nepovratno pokrenut…