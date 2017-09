Kriza u SDP-u / Spašavanje Bernardića ili SDP-a ?

Hitan sastanak vodstva SDP-a sa šefovima županijskih organizacija na Iblerovom trgu. To je odgovor Davora Bernardića na potpuni raskol u stranci kojemu danima svjedočimo a koji je eskalirao otvorenim pozivima predsjedniku SDP-a na ostavku. – Bero, ako ti je stalo do SDP-a, odstupi- poručio mu je Ranko Ostojić. Još prije njega učinio je to na svoj način i Peđa Grbin, ocjenjujući da Bernardić radi loš posao, da uništava stranku i njezin imidž, srozava joj rejting i da s njim SDP nema nikakve šanse.

Pridružili su se i Milanka Opačić, Željko Jovanović, Orsat Miljenić i još neki SDP-ovi prvotimci koji u Davoru Bernardiću ne vide perspektivu za hrvatsku socijaldemokraciju. Grbin je na Novoj TV vrlo precizno iznio optimalni itinerar za spas SDP-a : do kraja godine unutarstranački izbori u lokalnim organizacijama, paralelno s njima i očitovanje članstva o sudbini Davora Bernardića, jesu li ili nisu zadovoljni kako je u ovih godinu dana vodio SDP. Pa što bude!

“Nevoljeno dijete SDP-a”

Davor Bernardić, „nevoljeno dijete SDP-a“, može biti najbolji čovjek na svijetu ali to ga ni na koji način neće učiniti dobrim političarom. Zašto se ovaj perspektivni fizičar po svom izvornom obrazovanju i prvom profesionalnom opredjeljenju odlučio za politiku, a možda je mogao biti izvanredan znanstvenik, to samo on zna. Ali, nije grijeh nego veličina prepoznati grešku i ispraviti je. Odstupiti. Dok je na vrijeme. Dok mu je ostalo makar još nešto dostojanstva, jer nakon cjelogodišnjeg „cipelarenja“ kojemu je izložen od dijela stranačkih kolega, ne bez razloga nezadovoljnih kako vodi stranku, teško da će biti vrijedan ikakvog poštovanja. Nije, doduše, korektno od njegovih oponenata što mu de facto nikad nisu dali pravu priliku a napose pravu potporu u njegovom legitimno osvojenom mandatu predsjednika SDP-a. Ali, bože moj, to je politika, klasična gladijatorska arena u kojoj nema milosti, u kojoj samo najjači ili najbeskrupulozniji preživljavaju. A Bernardić nema ni prirodni talent, ni snagu, a ni jasan, čvrst i artikuliran stav. I sve slabiju podršku. Što ima? Pristojnost i upornost. A to je bilo premalo i dok je vodio zagrebačku organizaciju, a kamoli nacionalni SDP…

Otkako je voljom članstva izabran za novog šefa SDP-a, u neku ruku i zato što je predstavljao antipod dotadašnjem predsjedniku Zoranu Milanoviću koji je patio od suficita arogancije i taštine, nikad nismo od njega čuli ni vidjeli raspektabilnog liderskog nastupa. Vjerojatno i nećemo.

Na bačenu rukavicu Peđe Grbina i nekolicine grlatijih koji su prestali kalkulirati pa otvoreno pozvali svoga šefa na ostavku, Bernardić je odlučio posegnuti za prebrojavanjem „terenskih“ glasova. Okupio je sve predsjednike županijskih organizacija da bi preispitao snagu s kojom u boj kreće. Ali, s kim to Bero kuje „ratni plan“? Dobrim dijelom s najodgovornijim ljudima u svojim lokalnim sredinama za gubitak izbora ili nikad lošiji SDP-ov izborni rezultat. Mnogi od tih ljudi na koje se pokušava nasloniti Davor Bernardić trebali su neposredno nakon lokalnih izbora dati svoje mandate na raspolaganje ili sasvim pošteno govoreći- podnijeti ostavke. Ergo, što znači ovo urgentno okupljanje SDP-ovih lokalnih čelnika? Brzinsku infuziju anemičnom vođi kako bi preživio još koji mjesec mašući pred unutarstranačkom opozicijom potporom s terena? Koga Bernardić obmanjuje? Sebe i one koji su ga mjesecima uvjeravali da radi dobro i kad mu je samom bilo jasno da ništa ne štima, koji su ga tapšali po ramenu i hrabrili da ustraje jer je to njima odgovaralo?

Grbinov “juriš”

Puklo je na uvjetovanom izboru ustavnih sudaca odranije zahtijevanim saborskim povjerenstvom za Agrokor. No, to je samo neposredni povod, a točka ključanja dosegnuta je u SDP-u još puno ranije. Sada se čaša samo prelila.

Peđa Grbin je u petak, prošlog tjedna, podnio ostavku na mjesto potpredsjednika saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, navodno zbog SDP-ova vrludanja u stavovima i bezidejnosti predsjednika koji čas govori jedno, čas drugo, pa je Grbinu ta stalna mijena dosadila i bacio je ostavku na stol. Kad su Bernardića o tome pitali, hinio je kako ništa ne zna. Čuo je glasine, vidio nešto u medijima, ali tko zna što sve još nije čuo. Zašto je, doista, Bernardić o tome lagao? Grbin tvrdi da mu je i osobno rekao da podnosi ostavku, a o tome ga je i dodatno informirao predsjednik SDP-ova Kluba zastupnika Arsen Bauk. Unatoč tome, poput djeteta uhvaćenog s prstima u pekmezu, Bernardić odbija priznati istinu. I onda dočeka da mu kolega kaže kako laže, nakon čega SDP može samo nastaviti tonuti sve dublje zajedno sa svojim predsjednikom…

Vrh stranke saziva Klub zastupnika i dolazi do loma. Kritičari nisu štedjeli glasa da bi šefu uputili brojne kritike. No, šef k’o šef, kritike ne voli, pa na njih impulzivno, nervozno i infantilno uzvraća: Oni koji su nezadovoljni radom kluba mogu, kao i Klarin ( Ivan op.a ), otići iz njega jer ima puno onih koji žele doći na njihovo mjesto.

Rijetko se takve poruke upućuju izabranim tzv. narodnim zastupnicima, pa nije ni čudno da su se mnogi od njih našli i uvrijeđeni i pogođeni predsjednikovim lakonskim otvaranjem izlaznih vrata za sve nezadovoljnike. A puno ih je. Sposobnost je privlačiti nove članove, a ne rastjerivati postojeće.

Tko vuče konce “mračne priče” o Agrokoru?

I krenule su svađe u javnom prostoru. Poražavajuće za SDP. Ništa nisu uspjeli odraditi interno, u svojoj kući. Kao da su se nadmetali tko će prije pred kakav mikrofon. SDP je klizio sve dublje u glib nataloženog nezadovoljstva i frustracija, koje su se mjesecima gurale pod tepih. Rajko Ostojić, jedan od glavnih Bernardićevih mentora i suportera, netragom je nestao, ne čuje se glasa od njega. Zlatko Komadina, Bernardićeva lijeva ruka, i dalje drži stranu svoga predsjednika, a one koji ga kritiziraju u medijima, optužuje za rovarenje protiv stranke. Sram neka ih bude- poručuje ljutito. Vjerojatno posebno ljut na Milanku Opačić koja je, uz ostalo kazala kako se Bernardić nažalost okružio s dijelom ljudi koji se nikad nisu znali nositi s problemima, nego su od tih problema bježali. Da, misli na Zlatka Komadinu, pojasnila je,“koji je pobjegao iz Vlade, on nije potjeran, dao je ostavku jer se nije mogao nositi s problemima u svom resoru“.

A na sve to, umjesto da razbistri misli i stiša strasti, Davor Bernardić nakon svega objavi na svom FB profilu :“ Kada se ovoliko bure digne u SDP-u samo zato što sam inzistirao na povjerenstvu za Agrokor, onda se ponovo moram zapitati što se sve pokušava sakriti i tko sve vuče konce ove mračne priče“.

Aludira li to predsjednik SDP-a na neke ( i koje ) od svojih kolega? Neki su već dobacili Milanki Opačić neka kaže zašto je pokušala izbjeći glasanje o nepovjerenju ministru Zdravku Mariću. Insinuira li se to da ona vuče neke konce „ove mračne priče“? Koliko ovaj Bernardićev status doprinosi smirivanju tenzija u stranci i njezinom konsolidiranju, ili to Bero više i ne pokušava, shvaćajući da je rat krenuo i da se mora braniti svim sredstvima?

Tko su ti ljudi, neka ih imenuje, proziva ga Milanka Opačić, inače će, kaže, pomisliti da radi za političku konkurenciju. Imenovao Bernardić suspektne SDP-ovce ili ne, sjeme sumnje je posijao, na što konkurencija može samo trljati zadovoljno ruke.

Savjetnik i kauboji

Arsen Bauk , koji je još jučer s pozicije predsjednika Kluba zastupnika SDP-a branio čast i legitimitet izabranog stranačkog šefa, danas izglednom drži opciju unutarstranačkih izbora i izglasavanje (ne)povjerenja predsjedniku, pa tko preživi , preživi. Dovoljno je pet županijskih organizacija da zatraže izvanrednu izbornu konvenciju. Jesu li one već mobilizirane? Bernardić, navodno, računa da ima većinu, danas je obavio završno prebrojavanje, i vjeruje da mu je vijek trajanja produžen… Ali, kakav to čovjek može pristati voditi stranku u kojoj je sam faktor raskola? Zaboga, stvari su došle dotle da , kako saznajemo, Siniša Hajdaš Dončić zbog stanja u stranci više ne spava. A za budućnost SDP-a po prvi put strahuje i Franko Vidović, desna ruka Davora Bernardića, SDP-ov zastupnik koji je svojedobno dobro „zapaprio“ Zoranu Milanoviću iracionalnim sastankom sa „šatorašima“ koji su razgovor tajno snimali a onda šefa SDP-a javno diskreditirali. Vidović, danas savjetuje novog šefa SDP-a i ne komentira javno stanje u stranci, a one koji to čine naziva kaubojima kojima sigurno interes stranke nije na pameti. No, što je bilo na pameti njemu kad je na svibanjskim lokalnim izborima na listu SDP-ova gradonačelničkog kandidata smjestio HDZ-ovca kao potencijalnog dogradonačelnika?! I doživio izborni debakl. Zbog kojeg nije podnio ostavku. Ali je počeo savjetovati Davora Bernardića…