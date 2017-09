Ivan Klarin (SDP) podnosi ostavku na dužnost saborskog zastupnika: Prednost dajem svome mistu!

Ivan Klarin, SDP-ov saborski zastupnik i načelnik općine Tisno, povukao je danas za naše prilike sasvim neuobičajen potez. Na svom Facebook profilu objavio je kako na početku jesenskog zasijedanja Sabora podnosi ostavku na mjesto zastupnika i u cijelosti se posvećuje svojim obavezama i projektima na lokalnoj razini. – Umoran sam, dva tako važna posla ne mogu dovoljno kvalitetno istovremeno obnašati, a onda je bolje da se posvetim jednom – kaže Klarin kojemu, kako tvrdi, nikad saborska fotelja nije bila imperativ, cilj, smisao i svrha političkog djelovanja.

– Proteklih šest godina obnašao sam časnu dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, a istodobno i dužnost načelnika Općine Tisno i tako došao do točke kada te dvije važne dužnosti ne mogu više istodobno kvalitetno obnašati i ovo je jedini i glavni razlog ovakve odluke – navodi u svom priopćenju tišnjanski načelnik. Prednost je, kaže, uvijek u svom političkom radu davao svojoj jedinici lokalne samouprave, pa se i sada odlučio okrenuti njezinim potrebama i razvoju. A iz moralnih razloga, kako ističe, mjesto saborskog zastupnika prepušta onome tko će taj posao raditi bolje i kvalitetnije od njega.

– Naravno da mandat vraćam svojoj stranci pomoću koje sam i osvojio svoj treći uzastopni mandat. U proteklih šest godina kao saborski zastupnik maksimalno sam se trudio ukazati na brojne probleme s kojima se naše društvo suočava, te maksimalno pomoći razvoju svog kraja. Kako je Općina Tisno jedna od većih jedinica lokalne samouprave u Šibensko-kninskoj županiji i kako smo trenutno pojačali svoje aktivnosti na aplikacijama na europske fondove, što mi je trenutno prioritet i što će u budućnosti zahtijevati puni angažman, posao zastupnika više ne bi bio primaran, što takvo mjesto ne zaslužuje- piše Klarin na svom Facebook profilu, posve svjestan da činom ostavke gubi sva zastupnička prava koja proizlaze iz Zakona i da će se to odraziti i na njegova primanja koja će od sada biti znatno manja, „ali materijalna komponenta nije i nikada neće u politici i mome životu biti primarna“.

Stranci se zahvalio na pruženoj prilici, a posebno svima onima koji su ga birali na dužnost saborskog zastupnika, te poručio kako njegove političke aktivnosti ovim potezom ne prestaju.

Pokušali smo saznati što je uistinu potaknulo SDP-ova zastupnika na ovaj, kod nas rijetko viđen postupak i koliko je to posljedica njegova novčanog kažnjavanja za izbivanje sa sjednica Sabora gdje drži sam vrh po izostancima. No, Klarin postojano tvrdi kako je doista umoran od stalnih putovanja gore-dolje, dva puta tjedno, šest godina, i da je o ovom potezu već dugo razmišljao, i na kraju stvar prelomio nakon svibanjskih lokalnih izbora. Je li ipak na njegovu odluku utjecalo i nezadovoljstvo stanjem u SDP-u?

– Moje nezadovoljstvo s vrhom stranke nije ni novo ni nepoznato i to svakako nije presudno u ovoj odluci, i bio bih dvoličan kad bi tvrdio drugačije. Definitivno me demoralizira stanje u stranci i sigurno je to ubrzalo moju odluku da se okrenem lokalnoj sredini. Ali nije bilo presudno. A da je stanje u SDP-u bolje, tko zna, možda bi bili na vlasti pa bi sad imao druge brige- reći će nam uz osmijeh. – Znam da ovo nije kod nas uobičajeno, da se svi drže te saborske fotelje kao da im život o njoj ovisi, pa sam, negdje dijelom svoga bića htio pokazati da se može biti i činiti drugačije. Ajme onom tko se odredi samo za tu fotelju i ne vidi se nigdje i ni u čemu drugom. Nikad mi to nije bilo prioritet, ali moram sasvim iskreno reći, bila mi je čast biti zastupnik u hrvatskom Saboru, i to najmlađi. Ogromna mi je satisfakcija- zadovoljno će- što sam u mandatu Zorana Milanovića povukao velika sredstva za svoju općinu a to je gurnulo naprijed, i sada ću se fokusirati s našim krucijalnim razvojnim projektima na to kako što uspješnije aplicirati za sredstva EU-fondova- objasnio nam je svoje buduće planove SDP-ovac koji se dobrovoljno odrekao saborske sinekure.

Ali, iako više neće imati status zastupnika, i dalje će biti glasan, kaže, bilo da se radi o bitnim nacionalnim temama kao što je bujanje neofašizma i ustaštva, ili porez na nekretnine, a napose kad su posrijedi pitanja od značaja za lokalnu samoupravu.

Stranku je o svojoj odluci izvijestio istodobno kad i sve ostale- objavom na Facebooku. Nije se konzultirao ni sa kim, to je njegova samostalna odluka i sad je na stranačkom vrhu da izabere zamjenskog zastupnika. Dok je Zoran Milanović bio šef SDP-a išlo se po redu liste, veli Klarin, pa bi sada ta časna dužnost dopala gospićkog predsjednika SDP-a Nikolu Marasa. Ali, napominje, od dolaska Davora Bernardića na čelo SDP-a to pravilo više ne vrijedi, pa mu je teško reći tko će ga zamijeniti u saborskoj klupi.

– Nešto najvrijednije što sam u politici postigao je da sam ostao svoj, da me nitko ničim nije kupio i da mogu mirno spavati i držati se uvijek uspravno. Kad sam shvatio da me država plaća za posao kojemu se ne mogu posvetiti koliko bi trebao, odstupio sam. Ako već moram birati, bolje je sebe dati za svoj kraj, gdje živi moje dijete , gdje će pohađati školu, pa zar išta može biti važnije od toga?!

Kratko je komentirao i čestitku svoga stranačkog šefa Davora Bernardića upućenu notornom Velimiru Bujancu u povodu njegova vjenčanja. Za Klarina je to potpuno promašeni politički čin koji dezavuira i Bernardića i SDP, jer netko tko se deklarira kao ustaša, tko širi govor mržnje u javnom prostoru, ne može doći ni u priliku nazvati predsjednika najveće hrvatske opozicijske stranke čiji je sustav vrijednosti na sasvim suprotnom polu od onoga koji promiče Bujanec.- Bero kaže da je to bio čin kurtoazije, ali to je neprihvatljivo čak i na toj razini- smatra Klarin, rezignirano konstatirajući da mu se čini da je sve što su godinama gradili kako bi dekontaminirali javni prostor od nacionalizma, neofašizma i govora mržnje, bilo uzalud, što pokazuje i HOS-ova ploča u Jasenovcu, odnosno Novskoj i preimenovanje Trga maršala Tita i svih narednih ulica i trgova koji će tek doći na red…