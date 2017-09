In memoriam/ Slavko Goldstein ( 89 ), odlazak velikog čovjeka

Umro je jedan od najistaknutijih hrvatskih intelektualaca, publicist, povjesničar, autor brojnih knjiga i osnivač HSLS-a, Slavko Goldstein ( 89 ). Bio je publicist, urednik i nakladnik, jedan od osnivača i urednika nekad iznimno čitanog VUS-a ( Vjesnika u srijedu), ali i urednik na Radio – Zagrebu, filmski scenarist, glavni urednik časopisa Erasmus, utemeljitelj naklade Liber i Novi Liber, predsjednik Židovske općine u Zagrebu, predsjednik Savjeta Spomen-područja Jasenovac, savjetnik SDP-ova premijera Zorana Milanovića.

Rođen je 22. kolovoza 1928. u Sarajevu, u židovskoj obitelji Ive i Lee Goldstein, no djetinjstvo je proveo u Karlovcu. Studirao je književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na početku rata ustaše su uhapsile njegovog oca, dok je on sam uspio pobjeći. Pridružio se partizanima a mnogi članovi njegove obitelji završili su u koncentracijskim logorima.

Inicijator je i osnivač HSLS-a kojemu je bio i prvi predsjednik.

Bio je žestoki protivnik povijesnog revizionizma, sve češćeg javnog korištenja ustaškog pozdrava Za dom spremni i različitih fašističkih obilježja čemu se političke nomenklature nisu znale primjereno suprotstaviti. Protivio se manipulaciji s brojem žrtava u Jasenovcu i njihovom korištenju u dnevno-političke svrhe, a držao je da svakoj žrtvi treba izraziti sućut . Bio je dosljedni oponent politici Franje Tuđmana, i jedan od onih koji su 2012. podržali inicijativu za ukidanje saborskog pokroviteljstva nad komemoracijom u Bleiburgu. Veći dio svoga istraživačko-povijesnog rada posvetio je onomu što se događalo u ustaškom logoru u Jasenovcu u vrijeme NDH, a napisao je i knjigu“ Jasenovac- tragika, mitomanija, istina“ koja je zapravo bila Goldsteinov odgovor na pokušaj da se ospore masovne likvidacije u tom koncentracijskom logoru koji se htio prikazati kao kažnjenički i radni kamp. Sustavno je upozoravao na jačanje ekstremne desnice i za to optuživao politiku i njezine glavne aktere.

Njegovi najveći i najpoznatiji projekti su Povijest hrvatske književnosti, Rječnik hrvatskog jezika, Rječnik stranih riječi Vladimira Anića, a bio je i suautor Hrvatskog enciklopedijskog rječnika 2002. te je surađivao na brojnim drugim djelima od značaja za hrvatsku kulturnu baštinu. Odlaskom Slavka Goldsteina Hrvatska je izgubila velikog čovjeka i velikog intelektualca iznimnog morala koji je cijelog svoga života priželjkivao Hrvatsku kao modernu, civiliziranu državu oslobođenu ideoloških zabluda i frustracija prošlosti.