‘Bože čuvaj Hrvatsku uživo’

Transparenti na Markovom trgu (foto HND)

Prenosimo priopćenje Hrvatskog novinarskog društva nakon prosvjeda koji je danas održan na Markovom trgu u Zagrebu radi odluke vodstva HRT-a da ugasi informativnu emisiju Hrvatska uživo. U nastavku je i sadržaj letka koji je podijeljen saborskim zastupnicima, te priopćenje HRT-a o prosvjedu i ukidanju HuŽ-a.

“HRT srami se!“, poručilo je 200-tinjak novinara, građana i gledatelja koji su se okupili na prosvjedu “Javna televizija za sve!” na Markovu trgu u Zagrebu, zahtijevajući vraćanje emisije Hrvatska uživo na program Hrvatske radiotelevizije.

“Hrvatska uživo bila je utočište mnogih tema koje su bile prognane iz programa ostalih televizija”, rekao je Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.

Dodao je da Hrvatska uživo nije jedina emisija koja je ”nastradala” u novoj programskoj shemi HRT-a.

“Imate primjer emisije Labirint, koja je u novoj shemi skraćena na 25 minuta. Međutim, ovdje se ne radi o novinarima, nego o ugroženim skupinama u društvu koje su imale svoj prostor u emisiji kao što je Hrvatska uživo – zato smo danas pozvali njih da ovdje govore o svojim problemima”, rekao je Leković.

Hrvatska uživo je jedna od rijetkih emisija koja se bavi problemima malog čovjeka, koja prikazuje stvarnu sliku života prosječnog hrvatskog građanina. Smatramo da se ukidanjem jedne takve mesije uskraćuje pravo javnosti pogled na stvarno stanje i život u Hrvatskoj”, poručila je Martina Pongrac iz Inicijative “Pomozimo djeci s invaliditetom” dodajući da HRT prema ugovoru s Vladom RH ima obvezu u sklopu svog programa osigurati emisije koje će se baviti temama osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama; emisije bi morale ići najmanje jednom tjedno i to u najatraktivnijim terminima.

Kiši unatoč, na Markovom trgu okupilo se 200-tinjak građana, novinara, aktivista i razočaranih gledatelja, od kojih su neki došli s djecom s poteškoćama u razvoju, dajući podršku, kako su rekli, “najdražoj emisiji i najboljim novinarima”. “Obranimo pravo društva da zna“, “Bože čuvaj Hrvatsku uživo“, “Tko HuŽ gasi, građane ne kuži“, “HuŽ je spas za građanski glas“, neke su poruka na transparentima.

“Danas smo ovdje da bismo pružili bezuvjetnu podršku ekipi Hrvatske uživo, baš kao što su oni nas podržavali sve ove godine u borbi s mnogobrojnim problemima s kojima se susreću djeca s poteškoćama, osobe s invaliditetom i njihove obitelji”, poručili su predstavnici udruga.

“Neargumentirano ukidanje emisije HRT-a Hrvatska uživo posljednji je u nizu napada na Ustavom zajamčena prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu”, rekla je Marijana Tomić iz SSSH.

Prosvjednici su poručili da žele profesionalizaciju standarda na javnoj radioteleviziji, a uoči početka jesenskog zasjedanja Sabora upozorili su zastupnike na neodrživo stanje na HRT-u.

Zastupnicima su pred Saborom podijelili letke kojima upozoravaju na alarmantnu situaciju na Hrvatskoj radioteleviziji. Ukidanje Hrvatske uživo samo jedna u nizu posljedica takve situacije.

Prosvjed je organiziralo Hrvatsko novinarsko društvo uz podršku GONG-a, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, inicijative “Pomozimo djeci s invaliditetom” i drugih udruga i aktivista. Inicijativu HND-a podržalo je više međunarodnih organizacija na čelu sa Europskom federacijom novinara i SEEMO-om.

Piše: Ema Tarabochia

U nastavku je sadržaj letka kojeg su prosvjednici dijelili saborskim zastupnicima, a potom i današnje priopćenje HRT-a nakon održanog prosvjeda, a u kojemu su ponovili obrazloženja o navodnom ‘padu gledanosti‘, te najavili novu emisiju o ‘popularnoj kulturi, glazbi, arhitekturi, dizajnu, gastronomiji i životnom stilu’.

LETAK:

Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora,

ukinuli su Hrvatsku uživo.

Vjerujete li u objašnjenje vodstva HRT-a da su tako gledatelji htjeli? Naravno da ne vjerujete. I sami znate da to nije istina.

Pa zašto onda vodstvo HRT-a to čini? Kako uopće nekome može pasti na pamet da ukine dobru, informativnu, društveno korisnu pa i gledanu emisiju javne televizije? Zbog toga što je uređuju i rade novinari koji su neprofesionalni? Ili možda zato što propituju sve ono što drugi ne propituju, a trebali bi?

Gledatelji ne žele politiku u poslijepodnevnom terminu kaže vodstvo HRT-a. Gledatelji navodno žele lagane teme, odmoriti se malo od naporna dana u kojemu su teško radili i malo zaradili, u kojemu su tražili posao, u kojem su djetetu pokušali osigurati užinu, knjige i školovanje, omogućiti da uči jezike i putuje, pokušali se izboriti za barem pomoćnika u nastavi. Gledatelji se žele odmoriti od dana u kojem su teškom mukom doplatili potrebne im lijekove, u kojem su po tko zna koji put bili izloženi nepravdi, od dana… Ma, građani ne žele nikakav odmor od politike i informacija. Znate i sami da je to notorna, najobičnija laž. I vi koji ste na vlasti i vi koji ste u oporbi.

Građani žele znati što se događa u ovoj zemlji, ali žele i da se njihov glas čuje, da mogu reći i drugima što ih tišti, da mogu utjecati na to da se stvari mijenjaju na bolje. Žele moći procijeniti tko im govori istinu, a tko ne, tko želi dobro većini, a tko radi samo u svome i interesu nekolicine. To oni žele, a vi to svi “shvatite” tek kad ste u oporbi. Onda vam se odjednom sve razbistri. Dok ste na vlasti, nemate pojma o čemu je riječ.

A zapravo cijelo vrijeme svi vrlo dobro znate što je na stvari. Radi se o tome da politički pritisci niz godina i desetljeća urušavaju vjerodostojnost tog medija koji građani plaćaju upravo zato da bi, osim edukacije i zabave, dobili i pravodobnu informaciju o onome što se događa u njihovoj sredini, selu, gradu, državi, susjedstvu, svijetu.

Stvar je u tome da se onome kome je palo na pamet da ugasi Hrvatsku uživo desetljećima sugerira da je najbolji program onaj koji ne propituje, ne istražuje, ne pruža ljudima nadu, ne daje im šansu, ne traži odgovore u njihovo ime. Kako nekome uopće može pasti na pamet da ugasi tu društveno korisnu, relevantnu, pa i gledanu televizijsku emisiju? E, pa tako što netko ne želi Hrvatsku uživo, nego Hrvatsku na playback.

Na vama je odgovornost da svojim glasom to ne dopustite. Zbog toga smo i organizirali današnji prosvjedni skup pred zgradom Hrvatskoga sabora.

Zahtijevamo povratak Hrvatske uživo u program i javnu televiziju za sve. Ne dogodi li se to, bit će to vaša krivnja.

HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO

HRT: Uređivačka autonomnost temelj je svakoga slobodnog medija

Očitujući se na zahtjeve prosvjeda, Hrvatska radiotelevizija odbacila je pritiske na svoju programsku i uređivačku politiku “neovisno o tomu odakle takvi pritisci dolaze”, te poručila da je slobodno izražavanje mišljenja i stavova pravo svakoga građanina, ali i da je programska i uređivačka autonomnost temelj svakoga slobodnog medija.

“Odluku o prestanku emitiranja emisije ‘Hrvatska uživo’ programsko vodstvo donijelo je smatrajući da u udarnim terminima prevladavaju politički sadržaji te temeljem podataka o padu gledanosti te emisije u razdoblju od 2007. do 2017. Naime, za razliku od gledanosti nekih drugih emisija u poslijepodnevnome terminu, gledanost emisije ‘Hrvatska uživo’ u tom je razdoblju bila u stalnom padu, što potvrđuje da su gledatelji zasićeni takvim sadržajima u tomu dijelu dana”, stoji u priopćenju HRT-a.

U terminu emisije Hrvatska uživo gledateljima će HRT od ponedjeljka, 18. rujna, ponuditi novu mozaičku emisiju koja će donositi teme o popularnoj kulturi, glazbi, arhitekturi, dizajnu, gastronomiji i životnom stilu.