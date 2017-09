15. Festival prvih: Izmišljanje tradicije

Izmišljanje tradicije, ali i izmišljanje povijesti, kod nas u Hrvatskoj je vrlo aktualno. Stoga je naslovna tema ovogodišnjeg 15. po redu Festivala prvih, a kojega priređuje Studio Artless iz Zagreba, upravo to: Izmišljanje tradicije. Čitav sljedeći tjedan (od 2. do 7. listopada) u zagrebačkom Centru Knap će o toj i drugim temema nešto govoriti gusti i bogati program radionica, izložbi, predavanja, performansa, tribina, razgovora, koncerata, prezentacija, glazbenih kolopleta, projekcija kraćih i duljih filmova, te pregršt drugih zabavno-poučnih zbivanja.

Usput, organizatori ovog cjelotjednog festivalskog spektakla priznaju kako nisu oni izmislili sintagmu izmišljanje tradicije – prije njih su to smislili dvojica Britanaca (i to povjesničara) koji su tako nazvali svoju knjigu. Zanimljivo, u sklopu programa će se razglabati i o tome je li i Festival prvih također izmišljena tradicija, jer se ove godine tradicionalno održava po 15. put. O svemu opširnije pročitajte niže u objavi Studija Artless, u kojoj se nalaze i poveznice na cjeloviti program (kojega ima ga i na kraju ove objave), te na neke druge zanimljive priloge i informacije o zbivanjima i sudionicima ovogodišnjeg tradicionalnog FP-a.

TEMA 15. FESTIVALA PRVIH: IZMIŠLJANJE TRADICIJE

Zagreb – 15. Festival prvih, koji se u organizaciji Studija Artless održava od ponedjeljka, 2. listopada do nedjelje, 7. listopada 2017., u prostorima Centra KNAP, kao ovogodišnju temu nudi izmišljanje tradicije, a bogat tjedni program uključuje radionice, tribine, performanse, izložbe, predavanja i još mnogo toga.

Kad je izmišljanje tradicije u pitanju, navode organizatori, koristi može biti od umjetničkog i teorijskog pro(e)tresanja uvriježenih introjeciranih stavova, te iniciranja promišljanja društvenih ponašanja koji nam se, na prvi pogled, mogu činiti od stoljeća 7., a zapravo, tek su nedavno dio svakodnevne prakse određenih društvenih skupina.

Drugi je smjer autoironijski, zaigran, pa se, koristeći prigodu obljetnice Festivala prvih želi baviti i pitanjem utjecaja vlastitog djelovanja i jesu li tijekom ovih petnaest godina izmislili novum koji može postati tradicija?

Sintagma izmišljanje tradicije preuzeta je od britanskih povjesničara E.J. Hobsbawma (1917. – 2012.) i T.O. Rangera (1929. – 2015.) iz knjige istoga naslova (The Invention of Tradition) napisane 1983. godine. Prema Hobsbawmu: “Izmišljena tradicija“ označava skup praksi ritualne ili simboličke prirode, kojima u načelu upravljaju javno ili prešutno prihvaćena pravila čiji je cilj ponavljanjem usaditi određene vrijednosti, norme i ponašanja. Ponavljanje automatski implicira kontinuitet s prošlošću. Kad god je to moguće, „izmišljene tradicije“ teže uspostavi kontinuiteta s određenom herojskom prošlošću.

Program festivala nalazi se na web stranici: http://www.studio-artless.hr, a detaljan pregled po programima pronađite na sljedećoj poveznici: PRESS MATERIJALI – PROGRAM: http://bit.ly/2ysg7Mx

Svi programi su za posjetitelje besplatni.

***

Festival prvih pokrenuo je multimedijalni umjetnik Željko Zorica (1957. – 2013.) postavivši ga kao smotru dostignuća stvaratelja različitih umjetničkih i neumjetničkih profila. FP svake godine proglašava središnju temu. Dosadašnje teme bile su: reklamokracija, GMO i biotehnologije, dominacije, mine, društvena odgovornost kapitala, mediji i prava djeteta, besplatno obrazovanje, poslovi sa Suncem, nepoznata mjesta u hrvatskoj umjetnosti 70-ih i 80-ih, nada, društvo razočaranja, depresija, solidarnost, pravo na (po)grešku i izmišljanje tradicije. Pokretanje Festivala prvih 2003. godine bilo je važno kako bi se otvorio prostor na javnoj sceni u zatvorenoj sredini te omogućio inicijacijski trenutak onima koji dolaze i, još važnije, da bi se prisililo/privoljelo one umjetnike i sve ostale koji su već tu da se usude napustiti profesionalno i zanatski sređene manirističke dvorce svojeg javnog istupa.