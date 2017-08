CRO – KI by Mario Jurjević

Rezistentnost

Virus neoustaštva kruži Hrvatskom, stoji u redovitom godišnjem izvješću o vjerskim slobodama u svijetu, koje je ovih dana objavio State Department za 2016. , posvećujući Hrvatskoj punih sedam stranica. Američko Ministarstvo vanjskih poslova stigmatizira poimenice bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanebgovića i redatelja Jakova Sedlara kao predvodnike povijesnog revizionizma u nas, one koji su najčešće bili na udaru kritika židovskih i srpskih vjerskih zajednica i nevladinih organizacija zbog promicanje ustaškog režima i kolaboracionističke NDH.

Laži i besmislice, žestoko su i uvrijeđeno izvješće komentirali Hasanbegović i Sedlar, a ovaj potonji čak je najavio kako će pravnim putem tražiti ispriku. Jerbo nije točno da je on u svom dokumentarcu o Jasenovcu umanjivao žrtve toga strahotnog konclogora, samo je naveo kako se brojke ubijenih kreću od 15 tisuća, kako je napisao predsjednik jugoslavenske komisije za ratne zločine ( sic! ) do 700 tisuća kako piše srpski centar za Jasnovac u New Yorku.

To je zapravo običan falsifikat, ražestio se Hasanbegović, preuzet s hrvatske nevladine, prokazivačke i preplaćene pseudoljevičarske scene, koje je nekritički američko veleposlanstvo u Zagrebu proslijedilo State Departmentu. Jednako je nerelevantno kao i pseudoljevičarski agitprop i difamacijska kampanja protiv predsjednika Trumpa u SAD-u i izvan njega- ljutito će “kliconoša” neoustaštva, kojemu je u naletu bijesa promaklo da kritike na njegov račun stižu upravo od Trumpove administracije ma koliko se on udvarao njihovom šefu.

Virus filoustaštva u Hrvatskoj dijagnosticiran je i kod kuće i u svijetu. Ali kasno. Predugo se nesmetano razvijao, bez liječenja i terapije. I postali smo rezistentni na njega.