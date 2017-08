Pjevačica Svadbasa predvodi grupu Sweets, Wine and Moonline ispred Azimuta

Sweets, Wine and Moonline

Vrijeme je za koncert srijedom na otvorenom ispred kluba Azimut u Šibeniku – večeras (16. kolovoza) svira jazz kvartet Sweets, Wine and Moonline od 21.30 sati. Broj mjesta je neograničen, ulaz slobodan, zvjezdana večer pod vedrim nebom – zajamčena.

Sweets, Wine and Moonline je kvartet koji donosi, kako se to rado ističe, atmosferu starog Hollywooda. Sjajne glazbene brojeve iz kajdanke jazz i blues klasika kao i jazz obrada suvremenih skladbi junakinja poput Nine Simone, Elle Fitzgerald ili Billie Holliday te jedinstvenog Toma Waitsa, donosi upravo izvedba sastava koji predvodi pjevačica Ljubica Gurdulić, pjevačica koji smo upoznali kao frontmenicu Svadbasa.

Uz Ljubicu Gurdulić pred šibensku publiku na livadi ispred Azimuta stižu još i Davor Doležal (gitara), Luka Veselinović (kontrabas) i Pavle Golubić (bubanj).

Sweets, Wine and Moonline imaju dovoljno utakmica u nogama, kvalitete u izvedbi i pjevačicu čiji se glas obožava, da ove srijede Šibeniku ponude još jednu odličnu koncertnu noć, odličan provod pod vedrim nebom uz more.