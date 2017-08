Milijan Vaso Brkić zaronio kod Trogira i poručio: Mi smo svoji na svome, a ’91 sigurno nismo išli u Domovinski rat s pjesmom “Druže Tito mi ti se kunemo”

Milijan Vaso Brkić, potpredsjednik Sabora, zaronio je danas hrabro kod Trogira, i kad je iz mora izronio, misli su mu bile posve bistre. Pa, komu nije bilo jasno što bi trebalo biti s HOS-ovom spomen-pločom u Jasenovcu na kojoj ponosno ( i prkosno) stoji ustaški pozdrav „Za dom spremni“, Milijan Brkić im je dao znati. Ovo je naša država, naša Hrvatska, tu smo sami svoji gospodari i nikomu ne moramo više polagati račune ni za što, poručio je.

Dakle, okanite se ljudi ćorava posla, i budimo to što jesmo ma što drugi mislili o nama, da parafraziramo Brkićevu izjavu, po kojoj je evidentno da Vaso ne vidi potrebe HOS-ovu ploču iz Jasenovca uklanjati. A taman je stigla najava premijera da bi spornoj ploči moglo odzvoniti već u rujnu…

Buru oko HOS-ove ploče u Jasenovcu izazvao je, očito i ne sluteći, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kad je u intervjuu Večernjem listu izjavio da ploča ostaje do daljnjega, odnosno bar do ožujka iduće godine kada bi trebao biti donesen novi zakon kojim će to pitanje biti riješeno.

HNS je ultimativno zaprijetio raskidom koalicije jer, neće biti u Vladi u kojoj se tolerira ustaški pozdrav, a SDSS i manjinci poručili su da je premijer potrošio vrijeme i kredit koji su mu dali da to pitanje napokon riješi.

Na ultimatum je Plenković morao odgovoriti, jer s Vladom se kod nas nije igrati, s obzirom da ima naviku u zadnje vrijeme lako padati. Pa je stigla informacija kako je još prije tjedan dana premijer izdao nalog ministru Lovri Kušćeviću da se čim prije donese zakonski okvir koji će definirati to pitanje i po kojem bi ustaški pozdrav ZDS bio zabranjen, makar se radilo o grbovima udruga. Sad se možemo samo pitati što potpredsjednik Sabora Milijan Brkić o tome misli, s obzirom na ono o podaničkom mentalitetu Hrvata koji ne shvaćaju da su sada „svoji na svome“ i da nikome više ne moraju polagati račune…

– Dosta je više toga podaničkog mentaliteta u Hrvatskoj, s tim treba prestati i shvatiti da napokon imamo svoju domovinu, državu, svoju Hrvatsku i da više ne moramo polagati račune nikomu. Ovo je naš dom, veli Vaso, mi smo ovdje svoji na svome, a mi branitelji ’91 sigurno nismo išli u Domovinski rat s pjesmom „ Druže Tito mi ti se kunemo „ – objasnio je novinarima Brkić, tek što je izronio nakon svečanog otvaranja prve postaje Križnog puta pod morem, unikatnog svjetskog projekta kojemu je , kakvog li čuda, baš Hrvatska pionirski utrla put kao novom sadržaju u turističkoj ponudi Hrvatske. Ovaj podvodni muzej s Križnim putem lociran je na oko četiri metra dubine u uvali Jelinak, općina Marina. Vaso je došao na svečano otvaranje kao izaslanik predsjednika Sabora koji je i pokrovitelj projekta što mu, veli Brkić, daje dodatni značaj i težinu.

– Ovo je jedinstven projekt u svijetu i jedna nova vrijednost u turističkoj ponudi Hrvatske. Ovaj podvodni muzej, ujedno je – drži Brkić- nova vjerska i domoljubna ponuda od iznimne važnosti za općinu Marina, grad Trogir, Dalmaciju i Hrvatsku.

Hm, novi turistički sadržaj za ljubitelje podvodnih aktivnosti, možda, ali što bi to imalo značiti da je podvodni muzej i nova vjerska i domoljubna ponuda od iznimne važnosti? Zar će hodočasnici masovno roniti ili podmornicama obilaziti, od postaje do postaje, a do kraja rujna ove godine trebalo bi ih biti pod morem svih 14? I što to u domoljubnom smislu znači? Tko je pravo domoljub ima da zaroni, pa taman i da ne zna plivati a kamoli roniti? Što god implicirale njegove veleumne konstrukcije, potpredsjednik Sabora nam je svojim hrabrim zaronom sigurno dokazao jedno: unatoč svim predsezonskim tegobama, zdravlje ga dobro služi.