Davorin Karačić, ksenofob i rasist , novinarki Ivani Tomić: Šteta da tebe nije silovao imigrant!

Davorin Karačić, odvjetnik HOS-ovaca i BBB-a, sljedbenik „misli i djela „ Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića na čijoj je izbornoj listi za Zagreb držao 10. mjesto, „proslavio“ se najnovijim ksenofobnim, rasističkim ispadom. Na Twitteru je bivšu novinarku Nove TV, danas zaduženu za odnose s javnošću HSS-a, Ivanu Tomić, „počastio“ svojim ksenofobnim repertoarom kojega mu, izgleda, nikad ne manjka. Poželio joj je da je siluje imigrant, a samo zato što je komentirala opremu jednog teksta na ultraškom desnom portalu Sloboda.

Naslov je glasio : „Novi napad u Zagrebu: Azilant silovao ženu u WC-u Importanne centra- u krvi vrištala i zvala upomoć“. Tomić je na Twitteru kratko napisala: Ovako to rade ksenofobi i rasisti. Naime, nije bilo silovanja, ali oni suprotno MUP-ovim informacijama konstatiraju da jest.

To je bilo sasvim dovoljno da joj zagrebački odvjetnik Davorin Karačić uzvrati „najgorom mogućom kletvom“ – da joj poželi da sama bude žrtva silovanja kakvog imigranta. Kao da su imigranti po sebi silovatelji, kriminalci i prljavi lopovi, pa se podrazumijeva da su silovali i kad policija jasno utvrdi da silovanja nije bilo.

– Dakle, baš te briga za žrtvu, bitno je da netko ne optuži imigrantskog silovatelja. Fuj, šteta što to ti nisi bila umjesto te žene- pakosno je uzvratio Karačić, na čast i diku onih koji mu velikodušno otvaraju političke prilike za zapjenjeno ksenofobno kontaminiranje javnog prostora.

Zaludu je novinarka Tomić pokušala upozoriti Karačića:

– Svjesno manipulirate. Svakom normalnom čovjeku je žao kad se nekome dogodi ovako nešto gnjusno. Neovisno o tome tko je napadač- napisala je. No, Esih-Hasanbegovićeva uzdanica tada je oplela i ljevičare koji pružaju pomoć imigranitima i pokazuju empatiju prema njihovoj ljudskoj havariji.

– Ljevičari, kad već imigrantima izražavate dobrodošlicu u ime svih, nudite zemlju i smještaj, budite dosljedni pa im prvo ponudite svoje žene- začinio je ovu raspravu egzemplarni ksenofob i rasist Karačić.

Karačić je , inače, poznat po obrani ustaškog pozdrava Za dom spremni na sudu u Daruaru, gdje je, braneći HOS-ovca Damira Markuša, dokazao da proskribirani pozdrav ne veliča NDH nego odaje počast borbenoj postrojbi koja je dala, kako je kazao, nemjerljiv doprinos u obrani Hrvatske. Svoje teze elaborirao je u opskurnoj „Bujici“ Velimira Bujanca i na Z1 televiziji gdje je komentirao i prekršajnu prijavu protiv ratnog zapovjednika HOS-a Marka Skeje koji je na obilježavanju 26. obljetnice osnutka IX bojne HOS-a Rafael vitez Boban okupljene pozdravljao s inkriminiranim pozdravom Za dom spremni.

– Kako nekomu uopće asocijacija na NDH može biti ispred doprinosa obrani Hrvatske i čistoće Domovinskog rata?! – kazao je Karačić tada i dodao: Što je s hrvatskom kunom, što s grbom, himnom? I one su korištene u vrijeme NDH. Neko bi se izgleda, mogao sjetiti mijenjati čak i krovište crkve sv. Marka- ironizirao je . Takvo , navodno principijelno, stajalište, Karačić ni po cijenu smrti, ne bi branio kad su u pitanju, recimo, zvijezda petokraka ili Maršal i njihov „nemjerljivi doprinos obrani Hrvatske“ ( i ex Jugoslavije) u Drugom svjetskom ratu …