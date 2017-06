Uber startao i u Šibeniku – do ponoći besplatna vožnja

Foto: H. Pavić

Prijevoz preko aplikacije Uber od danas je dostupan i u Šibeniku. S konferencije za novinare održane u šibenskom Solarisu generalni direktor Ubera za jugoistočnu Europu Davor Tremac pozvao je Šibenčane da im se pridruže kao putnici, ali i kao vozači.

– Iznimno nam je drago što ćemo našom uslugom povezati još jedan grad u Hrvatskoj, odnosno da će od danas i Šibenčani moći koristiti Uber. Pozivamo sve građane Šibenika da iskoriste dvije besplatne vožnje danas do kraja dana – rekao je Davor Tremac, generalni direktor Ubera za jugoistočnu Europu.

Uber, kaže, Šibenčanima i njihovim gostima donosi mogućnost sigurnog i jeftinog prijevoza, koji je 30-40 posto povoljniji od klasičnog taxija.

– Naše tarife su uvijek 30-40 posto manje od reklamiranih cijena taxija. No, sve više taksista koriste uberovu aplikaciju, na način da su dio dana na taxi stajalištima, a dio dana rade preko naše aplikacije – rekao je Tremac, koji je siguran da u Šibeniku neće biti rata između ‘Uberovaca’ i klasičnih taksista.

– Pozivamo i sve Šibenčane koji se bave taksi prijevozom da se pridruže, da probaju našu aplikaciju. Uber im može samo dovesti veće prihode. Statistike govore da je u Zagrebu prihod taksista porastao dolaskom Ubera, jer ljudi naprosto počinju mijenjati navike – rekao je Tremac.

Po njemu, na hrvatskoj obali za ovo ljeto nedostaje još tisuću vozača i poziva Šibenčane da postanu vozači Ubera.

Na pitanje novinara o pravnoj regulativi, Tremac je rekao kako hrvatski Zakon o cestovnom prometu Uber prepoznaje kao kategoriju najma vozila s vozačem. No, ta kategorija treba biti propisana na razini grada, kao što je propisana taxi vožnja, s tim da do sada ni jedan grad u Hrvatskoj to nije propisao.

– I baš zbog toga što ne postoji dozvola koju naši partneri mogu dobiti od grada, inspektori se ponašaju različito od slučaja do slučaja. Ponekad ih gledaju kao taksiste, ponekad kao one koji se bave prijevozom u unutarnjem prometu, a ponekad ih jednostavno puštaju. Zajedno s nadležnim ministarstvom radimo na prijedlogu zakona koji bi do kraja regulirao ovu djelatnost, a om bi možda već do kraja godine trebao biti usvojen – rekao je Tremac.

Ne bi trebalo biti problema ni s Gradom Šibenikom.

– Ne očekujemo neugodnosti. Razgovarali pred godinu dana u Gradu Šibeniku, gdje smo objasnili što je Uber. Bili su vrlo otvoreni i rekli da podržavaju konkurenciju – rekao je Tremac.

Kako biste iskoristili besplatne vožnje potrebno je u Uberovoj aplikaciji (POVEZNICA) pod opcijom “plaćanje” unijeti poseban promo kod sibenikbesplatno. Promo kod vrijedi samo za područje Šibenika za dvije vožnje, vrijednost svake je do 30 kuna. Uberov cilj je diljem dalmatinske obale osigurati sigurnu, pouzdanu i cjenovno povoljnu opciju kretanja uz osnovnu uslugu uberX. Za sve one koji žele dodatnu udobnost i kvalitetu u prostranijim vozilima s najbolje ocjenjenim partnerima-vozačima, tu je uberSELECT. Usluga UberVAN namijenjena je većim grupama ljudi do osam korisnika koji putuju zajedno i kojima su potrebne dodatne opcije kretanja kroz grad.