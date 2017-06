Stiže izložba ‘Minuta šutnje’ za planet Zemlju

Foto: FB/Zoran Marinović

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša javna ustanova „Nacionalni park Krka“ i National Geographic Hrvatska upriličit će izložbu fotografija „Minuta šutnje“ autora Zorana Marinovića. Izložba će biti otvorena u srijedu, 7. lipnja 2017. u 11.30 u galeriji Matija u Šibeniku, a potom i u Skradinu i Drnišu.

Izložbom simbolična naziva, kojoj je autor svjetski poznat dokumentarni fotograf i snimatelj, National Geographic Hrvatska želi osvijestiti javnost o važnosti brige za planet Zemlju i potrebi njegova očuvanja. Izložba će u galeriji Matija ostati do 14. lipnja, nakon toga će se moći pogledati u ispostavama Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ u Skradinu i Drnišu.

Moramo shvatiti. Danas se sve mijenja. I sve će se promijeniti. Povratka na staro više nema. Promjene su tu, već jasne, vidljive. Priroda se mijenja. Život nastaje. Život nestaje. No, ne treba biti pesimist. Još nije prekasno da se izbjegne ono najgore. Još nije kasno da počnemo mijenjati najprije sebe, kako bismo bili manje okrutni prema drugima. Kriza je velika, sveobuhvatna, ona mijenja sve. Mijenja čak i ono što danas možemo učiniti, ali i ono čemu se možemo nadati. Napredak u svojoj formuli uspjeha još uvijek kalkulira eksploataciju, zagađenje i na kraju … razaranje. Priroda govori. Ali čovjek je ne sluša. Stanite zato samo na trenutak. Zemlja svakom od nas kaže pssst. Tiho. Moli nas za minutu. Minutu šutnje. Poslušajmo Zemlju jer bi se jedna minuta mogla pretvoriti u vječnost. A prilike za bijeg neće biti (- iz teksta Zorana Marinovića).

U sklopu izložbe u Matiji će biti predstavljen i program manifestacije Zvuci Krke – The Sounds of the River, koja će i ove godine biti posvećena prenošenju ekološke poruke kroz glazbu s porukom.