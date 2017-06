Sjednica Sabora u znaku HNS-ove izdaje birača: Prostitutke i pošteni

Koalicija HDZ-HNS kao politički protuprirodni blud , kako veli SDP-ova Sabina Glasovac, bila je tema svih tema u hrvatskom Saboru u očekivanju rekonfiguriranja nove parlamentarne većine i imenovanja novih ministara...

Predrag Štromar je dočekao svojih pet minuta. Rame uz rame s novim partnerom, HDZ-ovim Andrejem Plenkovićem ,obratio se novinarima kako bi predstavio ingeniozne perspektive i ambicije nove parlamentarne većine kojoj će ubuduće ključni doprinos davati HNS. Upitan od novinara kako objašnjava činjenicu da je upravo njegova stranka pokrenula inicijativu za opoziv ministra financija Zdravka Marića radi involviranosti u slučaj Agrokor, i dovela do smjene četiri ministra Mosta, a sada s Marićem sjede u Vladi, Štormar je, očekivano, demonstrirao visok stupanj političke dosljednosti. Sukladno onomu što je od nekadašnjeg HNS-a ostalo …

– Marić je bio na meti svih zbog Agrokora, ali vidimo da Agrokor ide u dobrom smjeru, vidjeli smo da je jučer dobio kredit i da će svi dobavljači biti namireni- odgovorio je, sasvim mirno i bez srama, Štromar. Kasnije, tijekom sjednice Sabora, sazvane nakon mjesec i pol dana, taman koliko je trebalo premijeru Plenkoviću da utrži glasove za novu parlamentarnu većinu, zastupnici oporbe, napose Živog zida i Mosta, iskoristit će itekako saborsku pozornicu za sustavno prokazivanje i diskreditiranje onih koji su se najviše sami diskreditirali- HNS-ovih „prevratnika“. A neki od njih insinuirali su i kako se Sabor pretvorio u – kupleraj.

Ni vodopadi Jane ne bi vas oprali …

– Slušam mantru, laži i izgovore da bi se skrio kriminal. Slušam izgovore da bi se mogla provoditi politika kakvu su apostoli hrvatske provodili zadnjih 20 godina. Upravo ti su prije godinu dana prvi put izgubili kontrolu. Hrvatska javnost je zbog toga zadnjih mjeseci svjedočila dnu dna morala, neetičnosti i nebrige za opće dobro. Sve je to izašlo na vidjelo jer smo ih mi istjerali na čistac. Tada ste mogli vidjeti- kazao je Božo Petrov- kako je funkcionirala politika iza zastora zadnjih dvadeset godina. Svaki izgovor je smiješan, dragi zastupnici. Svaki izgovor vrijeđa zdrav razum. Nećete se moći oprati ni jedni ni drugi sve da se stotinama godina po vama izlijevaju vodopadi bistre Jane- poručio je Mostov zastupnik kolegama u HDZ-u i HNS-u te dodao: Oni koji su današnje partnere proglašavali Titanik vladom i ovi koji su ove nazivali nesposobnima i da su zavili u crno gospodarstvo Hrvatske… gjde su vam nestale vrijednosti koje vam pišu u statutu dragi HDZ-ovci, gdje je nestala potreba da i dalje vodite Ministarstvo obrazovanja , ili ste se možda dogovorili s HNS-ovcima da će po vašim načelima oni upravljati tim ministarstvima…? Kad bi Hrvatska mogla pričati, vrisnula bi da joj više ne pomažete… Politika je onakva kakvu je mi biramo. Ako biramo prostitutke na izborima, onda će biti prostitutka. Ako biramo poštene, onda će biti poštena. Ali, što govori naš odabir? Tko smo mi? Ako biramo prostitutke… To je ono što se građani moraju upitati. I danas moraju podvući crtu. Nismo svi isti. Postoje pošteni i postoje prostitutke- zaključio je Petrov.

Njegov stranački kolega Nikola Grmoja skrenuo je pažnju zastupnicima kako su Mostovi ljudi, još dok su bili na vlasti, tražili da se HNS-ovi kadrovi maknu s određenih funkcija u HEP-u , što se nije nikad dogodilo, pa je zapravo jasno, ocijenio je Grmoja , što je premijer Plenković o tome mislio. Kazao je, također, da HDZ i HNS, očigledno pregovaraju još od veljače.

– Jedina svrha ovakve koalicije je zaštita interesa- rekao je Grmoja. – Evo, dragi birači, sada znate zašto. Ovdje se radi o pritisku DORH-a i na Sauchu i na Vrdoljaka. Na čelo MUP-a dolazi bivši predstojnik Ureda Stjepana Mesića, čovjek iz dubokih struktura bivše države. Nije HDZ riješio Mesića. Na ovaj Sabor doći će i prijedlog za brisanje zakona o arhivima i oni se toga boje. Znate koja je najbitnija lustracija? Gospodarska. Komunistički direktori su postali veliki gospodarstvenici- konstatirao je Mostov zastupnik.

Jednu šupu nije izgradio, a sad će voditi resor graditeljstva!

I „živozidaš“ Branimir Bunjac imao je zanimljivu opasku, kada se pozvao na ocjene Radimira Čačića, bivšeg predsjednika HNS-a, koji je za Predraga Štromara kazao kako je nesposoban i da u životu nije izgradio niti šupu, a sada će voditi resor gradteljstva, što drži čistim nihilizmom, a mi bismo dodali i – cinizmom.

Sabornica je danas odzvanjala od prozivanja farizeja, a čitao se i Novi zavjet ( Ivan Pernar, Živi zid), kako bi se upozorilo da je kuća izgrađena na lošim temeljima osuđena na to da je bujica odnese. Pernar je citirao i A. G. Matoša napominjući kako „nema dovoljno štrika za toliko Juda“.

No, s obzirom na dužnost koju je donedavno obnašao, posebno je zanimljiva rasprava Vlahe Orepića, bivšeg Mostovog ministra unutranjih poslova koji je ocijenio kako je HDZ zapravo „hranidbeni lanac u kojem se jako dobro jede, ali na tuđi račun.- U ovom je trenutku hrvatski narod izgubio državu kao sredstvo vlastite politike. Narod treba obnoviti vlast nad vlastitom državom i pozivam ga da to napravi, a to podrazumijeva razgradnju ovog političkog kartela stranaka koji je na vlasti- izjavio je Orepić.

Čulo se tu tijekom jutra svega, polemiziralo se i o Kurikularnoj reformi koju bi, prema distribuciji resora između HDZ-a i HNS-a, trebali preuzeti „narodnjaci“ koji vode Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Njihova buduća ministrica Blaženka Divjak, čini se, neće baš imati odriješene ruke ni u resoru, a napose ne u Kurikularnoj reformi, kazala je SDP-ova Sabina Glasovac, pozivajući se na najnovije informacje o tome kako je Hrast uvjetovao potporu Plenkovićevoj vladi o(p)stankom Dijane Vican na čelu Stručnog povjerenstva i Jasminke Buljan Culej na čelu Ekspertne skupine. Replicirao joj je Hrastov Hrvoje Zekanović tvrdnjom kako njemu ne smeta ni Boris Jokić u toj skupini, ali njoj, Sabini Glasovac smeta svatko tko ne misli kao ona jer je njoj prihvatljivo isključivo jednoumlje.

Bulj: Da sultan dođe, ili da ISIL vlada, virio bi mu iz g…..

Planulo je i između Mostova Mira Bulja i predsjendika sabora, HDZ-ova Gordana Jandrokovića. Kad je jedan od Buljevih istupa Jandroković komentirao ciničnom opaskom”tako govori izborni pobjendik”, Bulj je odmah uzvratio: Kako vas nije sram, vi koji ste sluga i Sanadera i Kosor i Karamarka i Plenkoviać, vi koji ste izabrani s 200 glasova, prozivate mene koji sam u Sabor izabran s 11 tisuća glasova a na izborima za župana dobio 62 tisuće glasova! Da dođe sultan ovdje, da ISIL vlada, predsjendik Sabora bi mu virio iz guzice- zaključio je Bulj, dobacujući Jandrokoviću “rađe bi bio gladan, nego kao ti!”

Sabor je brzopotezno razriješio i nepoćudne ( HNS-ovce i HDZ-ovce) iz šest odbora, neovisno o propisanoj parlamentarnoj proceduri, što i nije čudno kad je u pitanju premijer koji Vladu već više od mjesec i pol dana drži bez četiri ministra koje je razriješio i ne pitajući Sabor što o tome misli. Prije svih, smijenjena je Anka Mrak Taritaš iz Odbora za graditeljstvo kako pred nju ne bi morao stati novi ministar graditeljstva Predrag Štromar i dokazivati svoje reference za tu dužnost. A smjenu je , iz Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, dočekao i Zlatko Hasanbegović, donedavno najpopularniji HDZ-ovac…