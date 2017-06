Šibenski HNS odbio ići sa SDP-om na lokalne izbore zbog jednog HDZ-ovca na listi, a nakon izbora prigrlio sve HDZ-ovce!

Na lokalnim izborima HNS-u je HDZ-ovac Anton Dobra na listi SDP-a bio nepremostiva prepreka za formiranje zajedničke liste sa socijaldemokratima. Post festum izbora, prigrlili su pragmatično i,, navodno, racionalno sve HDZ-ovce...

HNS je na recentnim lokalnim izborima u Šibeniku bojkotirao SDP upravo zbog – HDZ-a, kažnjavajući ih zbog kandidiranja HDZ-ovca Antona Dobre za šibenskog dogradonačelnika na listi SDP-a. Tu “perverziju” HNS nije mogao progutati, niti se uz to čudno društvo svrstati, da bi samo dvadesetak dana poslije upravo HNS bio spasonosni Plenkovićev i HDZ-ov partner u državnoj vlasti. Sada su spremno prigrlili sve HDZ-ovce…

Tako to kod nas biva, nikad ne znaš tko s kim liježe i pored koga će se probuditi.

Kad je SDP u Šibeniku objavio da će, svakom razumu usprkos, za zamjenika gradonačelnika kandidirati kontroverznog poduzetnika Antona Dobru, člana HDZ-a, koji je uza sve ne jednom punio stupce novinskih “crnih kronika”, HNS-ovo vodstvo je s indignacijom odbilo sudjelovati u tom “samoubilačkom eksperimentu” koliko zbog političkih toliko i zbog etičkih razloga, kako su objašnjavali.

Svjesni da im je biračko tijelo reducirano i da će prag teško preći, upustili su se u samostalnu utrku čuvajući vlastiti politički i ljudski intergritet, i izgubili. Izbore. Ništa strašno. No, post festum izbora, izgubili su svaku vjerodostojnost i čast…

Radije sami na izbore, nego s HDZ-ovim Dobrom

Njihov kandidat za gradonačelnika Šibenika Frane Malenica, šef gradskog HNS-a, dobio je u prvom krugu 4,07 posto glasova i ostao “ispod crte”, ali je sačuvao kredibilitet. Za pravo reći, Malenica je kao gradonačelnički kandidat bio tek sedmi po osvojenim glasovima birača. Ispred njega su se osim HDZ-ovog Željka Burića ( 48,39 posto) i SDP-ova Josipa Živkovića ( 15,90 posto), našli i Hrastov Hrvoje Zekanović ( 8,17 posto), kandidatkinja Nezavisne liste Stipe Petrine Iris Ukić Kotarac ( 7,44 posto), Mostov Ivo Glavaš ( 6,13 posto) pa čak i “reformist” Petar Baranović ( s 4,12 posto). A ta činjenica dostatno govori i o rejtingu stranke i njezinom dometu u ovom gradu i županiji. Veći nije ni na državnoj razini, jer lipanjski CRO Demoskop daje im tek 3 posto.

HNS-ova lista za Gradsko vijeće, koju je predvodio Frane Malenica, dobila je 3,71 posto i ostala bez vijećničkog mandata. Da je SDP, kao i uvijek dosad, na izbore izašao zajedno s HNS-om, u Gradskom vijeću bi imali mandat više. Ali, ne valja plakati za proljevenim mlijekom… Pogotovo danas kada je HNS poput kakvog pokajnika odlučio okrenuti svoju politiku za 180 stupnjeva, posuti se pepelom i stisnuti pod skute HDZ-a, stranke s kojom 27 godina nisu dijelili sustav vrijednosti, ni ideološki ni svjetonazorski. Naprotiv, slučaj šibenskog odmaka od SDP-a zbog infiltriranog HDZ-ovca na njihovoj listi, što je za ovdašnje “narodnjake” bilo odiozno i neprobavljivo, govori o odnosima između tih dviju stranaka.

Malenica: Ne znam što će to značiti za HNS

No, sve se to dade preko noći promijeniti. Šteta da se obrat nije dogodio prije izbora, možda je Malenica mogao biti i šibenski dogradonačelnik, ako već ne gradonačelnik ili gradski vijećnik…

Naravno, tada to, da ne zaboravimo, nije dolazilo u obzir. U to je vrijeme predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak vjerojatno eksplicite zahtijevao od šibenskih “narodnjaka” da se ne kompromitiraju s HDZ-ovcima pa makar bili i prigodno kooptirani na listu SDP-a. Jer, tih izbornih dana Vrdoljak nas je još uvjeravao kako su priče o paktu sa HDZ-om obični spinovi, podmetanja,i da to ne dolazi u obzir ni pod koju cijenu. Kad ono, cijena se već dogovorila ispod stola. Tri ministarstva ( pravosuđa, graditeljstva, znanosti i obrazovanja) i mjesto potpredsjendika u Plenkovićevoj vladi i to za izbornog gubitnika Predraga Štromara kojeg je u Varaždinskoj županiji deklasirao povratnik u politiku i bivši Štromarov stranački kolega, “reformist” Radimir Čačić.

Frane Malenica, prvak šibenskog HNS-a nema, kaže, čvrst stav o tome što ovaj savez znači za HNS. – Imali smo u ponedjeljak Regionalni savez HNS-a za Dalmaciju gdje smo zaključili da ćemo poštovati odluke Središnjeg dobora kao najvišeg stranačkog tijela. Ali, eto, imali smo dvije različite odluke, jednu na Predsjendištvu a drugu na Središnjem odboru…Što se tiče šibenskog HNS-a, idući tjedan, najavljuje Malenica, sastat će se Predsjendištvo GO i ŽO HNS-a radi analize izbornih rezultata, pa ćemo vidjtei i hoće li biti napuštanja stranke, jer nezadovoljnih ovakvom odlukom sigurno ima. Osobno, dodaje, ostajem član HNS-a, ali više neću biti predsjendik gradske organizacije, što sam najavio i prije izbora.

Ali, nema straha ni za Malenicu, ni za Vlatku Duilo, drnišku šeficu HNS-a i potpredsjendicu Središnjeg odbora stranke koja je i osobno podržala savez sa HDZ-om, a ni za ostale lokalne “narodnjake”. Sve će njih, izraze li želju i ambiciju, novo vodstvo već zbrinuti, i ukalkulirati u cijenu potpore Plenkovićevoj vladi. Uključivo i Vrdoljaka, glavnog aktera ove storije, koji se odrekao svih političkih apanaža a toliko je sretan da mora biti kako je pogodio puno bolji i unosniji posao od zastupničkog…