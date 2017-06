Ekspresna smjena Domagoja Novokmeta

Domagoj Novokmet, urednik i voditelj HTV-ove emisije „Otvoreno“, smijenjen je ekspresno s te dužnosti nakon sinoćnje emisije koja se bavila temom „Korupcija u sportu“. Na to je odmah reagirao ogranak HND-a na HTV-u oštrim prosvjedom ocjenjujući da se radi o dubioznom potezu programskog vodstva HRT-a jer su oni koji su ga smijenili imali priliku, ali i ovlasti, na vrijeme otkazati emisiju ako su smatrali da nisu osigurani svi relevantni sugovornici za raspravu o najavljenoj temi. – Ogranak HND-a na HTV-u u potpunosti se zalaže za poštivanje načela zaštite profesionalnih standarda koji uključuju vjerodostojnost i nepristranost u izvještavanju, no smjena Domagoja Novokmeta još jednom svjedoči o “rastezljivom ” poimanju nadležnosti i odgovornosti na HRT-u- , stoji u priopćenju ogranka HND-a na HTV-u koje potpisuje predsjednica Sanja Mikleušević. Znalo se na vrijeme tko su gosti sporne emisije, i da među njima nema predstavnika USKOK-a, ali se zbog toga nitko nije uznemiravao, da bi nakon javne reakcije iz USKOK-a, po principu „naknadne pameti“, došlo do smjene Novokmeta. A to se može tumačiti, navodi se u prosvjedu HND-a, ne samo kao pritisak na medije već i kao krajnje licemjerna mjera sankcioniranja samo određenih novinara i urednika na HTV-u, dok drugi nekažnjeno mogu grubo kršiti temeljna etička i profesionalna načela. Iz HTV-ovog ogranka se napominje i kako predstavnici USKOK-a novinarima koji su bili prisutni na suđenju u Osijeku , a o čemu se razgovaralo i u sinoćnjoj emisiji „Otvoreno“, nisu željeli komentirati slučaj. Zanimljivo je da u svom reagiranju USKOK nije tražio ispravak bilo kojeg eventualno netočnog navoda koji je izgovoren u emisiji, a odbili su i pozive s HRT-a da javno istupe o toj temi . Stoga ostaje upitnim zašto je u ovom slučaju primijenjena tako drastična mjera ali i što je s odgovornošću svih ostalih iz uredničke nomenklature, kaže se u priopćenju.