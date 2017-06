Portret za transparent/ Kad Vrdoljak muti jaja…

Ivan Vrdoljak, pragmatik od formata, sasvim pragmatično je pokušao uvesti HNS u savez sa HDZ-om. Kad to nije uspjelo, pragmatično je odstupio. Bolje nego da bude smijenjen...

Samo godinu dana nakon što je gotovo aklamacijom izabran za novog lidera HNS-a, kada je na toj dužnosti zamijenio Vesnu Pusić, Ivan Vrdoljak je u poprilično kompromitirajućim okolnostima, kao neka vrst “unutarnjeg neprijatelja”, bio prisiljen na ostavku. Skupo ga je stajala njegova vlastohlepnost, i kako neki kažu, smisao za političku pragmatičnost koja bi imala biti ponajprije na njegovo osobno dobro, a stranci kako bude. Zaigrao je igru visokog rizika i u njoj “poginuo”.

Računajući na klijentelistički impuls stranačkih tehnomenadžera koje ideologija nikad nije ni zanimala nego samo biznis i prilika da se iz njega nekako profitira. Ali, prevladala je druga strana HNS-ove medalje, ona koja još drži do svojih ideoloških i svjetonazorskih uvjerenja, na čelu s Vesnom Pusić, inače crvenom krpom HDZ-a. Da je Vrdoljak dobio većinsku podršku i da se njegov projekt koaliranja s HDZ-om ostvario, bio bi to pokop HNS-a. Pitanje je da li bi se takva većina uspjela održati do kraja mandata, a čak i kad bi, na idućim parlamentarnim izborima HNS-a ne bi bilo ni u tragovima. Samostalno ni danas ne prelaze izborni prag, a stari partneri na ljevici takvog “zašporkanog” saveznika ne bi više htjeli jer bi im bio kontraproduktivan.

Pragmatik oduvijek i – zauvijek!

Cijela je Vrdoljakova biografija niz kontroverzi koje su jasno upućivale na profil ovog političara sličnijeg Milanu Bandiću negoli Vesni Pusić. Odavno je Vrdoljak pokazivao sklonost kolaboriranja s kim god treba ako će mu to biti od koristi. Još od vremena lokalnih izbora u Osijeku 2009. kada se reklamirao plakatom s intrigantnom porukom “The Man with Balls”( čovjek s “jajima”), pa postao zamjenik “pravaškog” gradonačelnika Ante Đapića, pa do tajnog pregovaranja o koaliciji s HDZ-om, iako je danima javnost uvjeravao da tako nešto ne dolazi u obzir. Klasičan politički lažnjak koji se u sabornici svađao s HDZ-ovim premijerom Andrejem Plenkovićem kada ga je ovaj javno prokazao kao vrlo kooperativnog oporbenjaka koji mu se nudio za suradnju , predstavljajući samog sebe kao Supermana, a onda tom istom Plenkoviću otišao “na noge” ne bi li štogod ušićario.

Iako se na javnoj sceni činio doslovce iritiran stalnim medijskim propitkivanjem o mogućoj koaliciji HDZ-HNS, za koju je tvrdio da je nemoguća, uoči drugog kruga lokalnih izbora on je svojim twittom zapravo najavio.

-Danas sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanja se lomi budućnost Republike Hrvatske. Bit će je, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici – zatwittao je samoubilački Vrdoljak u 3 sata ujutro, u satima nesanice, zaboravljajući da je jutro uvijek pametnije od noći. Njegovu je poruku dobro razumjela Anka Mrak Taritaš, kolateralna žrtva njegovih kolaboracionističkih tajnih misija, kojoj je svakako učinio štetu koketirajući s HDZ-om dok se ona kao kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba borila s Milanom Bandićem. Anka je mudro uzvratila: U 3 ujutro twitta samo Donald Trump #samokazem

Jeftina “kurikularna” demagogija

Sve je bilo jasno, vidjelo se kamo šef HNS-a smjera, kakvi su mu planovi i ambicije, trebao je još samo staviti karte na stol. Svoj obrtničko-trgovački deal s premijerom pokušao je zamaskirati brigom za kvalitetu hrvatskog obrazovnog sustava koji mu je, navodno, bio misao vodilja za nerealiziranu koaliciju. Pravdao se da svoj djeci u Hrvatskoj , uključujući i vlastitu, želi osigurati samo najbolje obrazovanje, i to ga je nagnalo da prihvati ponudu o suradnji s HDZ-om. Pokazalo se da se na njegov jeftini lijepak uspjelo uhvatiti samo “narodnjačke” pragmatike kakav je i sam, k tome gubitnike recentnih lokalnih izbora, poput Predraga Štromara koji je izgubio Varaždinsku županiju ali se nadao dobiti neko ministarstvo u presloženoj Plenkovićevoj vladi potpomognutoj HNS-om pa je požurio dati potporu šefu.

Spekulira se da je Vrdoljak trebao biti potpredsjendik Vlade, šuškalo kako bi HNS dobio resor obrazovanja i znanosti i odmah instalirao Borisa Jokića na čelo Kurikularne reforme. Sve je to zvučalo nekako jeftino, diletantski, sračunato na slamanje otpora za račun “viših interesa”. Što nije nimalo imanentno ovom pragmatiku od formata…

Vrdoljakova je biografija jasno upućivala da je od tog nesuđenog koalicijskog sporazuma ipak najviše trebao profitirati sam Vrdoljak, vjerojatno svjestan da u slučaju neuspjeha ima samo jedan izbor- ostavka i kraj političke karijere u HNS-u, a možda i uopće.

Treba zbilja imati džon-obraz pa stati pred lice stranke i javnosti nakon svih tvrdnji o tome kako nikakva suradnja s HDZ-om ne dolazi u obzir, a onda svih uvjeravati u oportunost toga perfidnog interesnog pakta. Dakako da osim ostavke za njega više nije bilo druge opcije kad je shvatio da stranku vodi prema raspadu, jer, tko bi takvoj osobi više ikad vjerovao?!

Političar pod “visokim naponom”

Povijest Vrdoljakove prijetvornosti i nedosljednosti može se pratiti od njegova ulaska u politiku kojoj se potpuno posvećuje od 2008. Inače, već je 2000. bio izabran za tajnika HNS-ove osječke podružnice, da bi 2002. postao njezin predsjendik, a 2004. avancirao do čelnika Slavonsko-baranjskog regionalnog saveza “narodnjaka”, pa postao i član Predsjedništva stranke i vijećnik u Županisjkoj skupštini. Dvije godine poslije, eto ga i u Gradskom vijeću, a 2008. na izvanrednim izborima u Osijeku koalicija HNS- HSU- Zeleni osvaja gotovo 9 posto glasova, i Vrdoljak postaje dogradonačelnik koji će jedno vrijeme biti i desna ruka gradonačelniku iz redova HSP-a Anti Đapiću. Već je tada pokazao svoj pragmatični duh kojega nikakva ideološka pitanja nisu mogla omesti. Na parlamentarnim izborima 2011. na listi Kukuriku koalicije u 4. izbornoj jeidnici ulazi u Sabor s najviše preferencijalnih glasova, ljevica pobjeđuje a Vrdoljak postaje najprije ministar graditeljstva i prostornog uređenja, a nakon Čačićevog odlaska iz Milanovićeve vlade, preuzima resor gospodarstva.

Iako je kao ministar pokrenuo arbitražni postupak s mađarskim MOL-om štiteći interes INA-e, iako je u njegovom mandatu donesena po prvi put Industrijska strategija, pa i Strategija pametne specijalizacije kao ključ za korištenje sredstava EU fondova za investicije u istraživanje i inovacije, inicirao istraživanje nalazišta nafte i plina u Jadranu te u nastupu euforije proglasio Hrvatsku budućom “malom Norveškom”, ostat će upamćen po prevari s razdjelnicima za koje je tvrdio da će donijeti velike uštede građanima a ispostavit će se da su im donijeli samo štetu. Spominje ga se često i u kontekstu “plinskog biznisa” za koji je, navodno , osobno vrlo zainteresiran, kao i uopće za sektor energetike u kojemu je silno stranački kadrovirao, pa se ne bi trebalo čuditi da danas-sutra osvane na nekoj važnoj poziciji upravo u tom sektoru. Možda mu se kooperativnost s HDZ-om ipak bude isplatila…

Geometrijski centar

I na izborima 2015, a potom i na izvanrednim rujanskim 2016. ulazi u parlament. U travnju 2016. nasljeđuje Vesnu Pusić na čelu HNS-a, i vodi stranku, jedva nešto više od godinu dana. Toliko mu je, naime, trebalo da pokaže svoju pravu, naravnu stranu, koja je sasvim sigurno neideološka. A to se moglo znati da se htjelo, da se bar malo analiziralo njegove izjave i postupke zadnjih desetak godina.

Uostalom, kad je izabran za novog lidera HNS-a u nastupnom govoru je kazao:

“Jesmo i bit ćemo stranka rezultata, stranka zdravog razuma i stranka koja govori istinu čak i onda kada javnost nije najsretnija da je čuje. Jesmo i bit ćemo oslonac nagrizenom srednjem sloju kojem trebamo vratiti dostojanstvo života… Jesmo i bit ćemo stožerna stranka građanskog centra, opcija za sve građane Hrvatske koji se tako osjećaju i žele osjećati. Kad kažem građanski centar, onda kao inženjer po zvanju doživljavam centar u svakoj geometriji jednako udaljen od lijeve i desne strane, a o svakoj strani ovisi koliko će prihvati vrijednosti centra, njima proširiti svoj prostor i na taj način se približiti HNS-u. Mislim da smo time rekli sve bitno o temi s kim će i kako će HNS u budućnosti surađivati na našoj političkoj sceni”.

Možda je to prvi put da mu se iskrenost omakla. Dakle, Vrdoljak je već tada otvoreno poručio da će stranka pod njegovim vodstvom čvrsto stajati na centru, jednako udaljena od ljevice i desnice. A s kim će HNS surađivati, bar dok je pod njegovom “dirigentskom palicom”, ovisit će o potentnosti ponude i samog ponuđača. Ukratko, s onim tko ima što ponuditi, dakle, s pobjednicima. Bili s lijeve ili desne strane političkog spektra. Počeo je s “jajima”, a sad ih je bogme dobro zamutio i bez njih ostao…

To vodi smrti političkog pluralizma i višestranačja, jer ako svi sa svima mogu, ako je politika deideologizirana, ako su svi isti, tada više nemamo koga birati niti na izborima o bilo čemu odlučivati, što samo pokazuje koliko je duh socijalizma još živ u hrvatskom političkom prostoru.