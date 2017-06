Portret za transparent/ Dijana Vican ( 58 ): Prva dama turbo-folk obrazovanja

Čemu panika, čemu prosvjedi, čekanje tramvaja koji doći neće, juriš revolucionara na Tomislavcu po uzoru na Lenjinov Zimski dvorac?! Otkako je Dijana Vican zgrabila Kurikulum za vrat, reforma obrazovanja ide turbo!

Kakvu bi to reformu obrazovanja Hrvatska morala provesti da u njoj više ne bude moguć gradonačelnik Splita tipa Keruma, ili šest uzastopnih zagrebačkih mandata jednog Bandića ili premijer poput Ive Sanadera… ministar obrazovanja koji je u javnosti najpoznatiji po plagiranju svojih tzv. znanstvenih radova? Bogme, radikalnu! I to uz dvojbene učinke. Jer, promijeniti stanje svijesti u zemlji koja će se olako odreći jednog Ivana Đikića da bi obranila umijeće „znanstvenog“ falsificiranja jednog Pave Barišića, gotovo je nemoguća misija. Zato je Plenkovićev izbor rektorice zadarskog Sveučilišta, Imočanke Dijane Vican ( 58 ) za predsjendicu Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, zapravo prirodna stvar. GROZD je sazrio…

Tisuće zagovornika reformskog osuvremenjavanja hrvatskog školstva po mjeri i potrebama 22. , a ne 17.stoljeća, ovog je 1.lipnja, za razliku od lanjskog, kad su još vjerovali da „Hrvatska može bolje“, izašlo na ulice „čekajući tramvaj zvan obrazovna reforma“.

Dvadeset tisuća “izmanipuliranih”

Nije to, kažu, bio prilog kampanji za drugi krug nedjeljnih lokalnih izbora, ponajmanje obljetničko slavlje po uzoru na „lenjinističko-komunistički juriš revolucionara na carski Zimski dvorac u Sankt Peterburgu“, kako je to na HTV-u više zlobno nego cinično zaključio Slobodan Prosperov Novak. Bio je to bunt protiv sabotiranja reforme obrazovanja koju je kao šef Ekspertne skupine svojedobno predvodio Boris Jokić, i njezina zaustavljanja motiviranog prizemnim politikantskim, ideološko- svjetonazorskim pobudama. Izraz nepovjerenja u reformsku nomenklaturu koju je posložila Plenkovićeva Vlada s Dijanom Vican na čelu. Nije ni ugrijala stolac, a već tisuće nezadovoljnih išču njezinu, i ostavku ministra Barišića. Ponavljanje natječaja za Ekspertni tim. A Vican se, pak, „izmanipuliranoj“ masi od 20 tisuća prosvjednika čudi, jer otkako je ona zgrabila Kurikulum za vrat, reforma ide turbo!

– Reforma obrazovanja se nastavlja. Prvog rujna vidjet ćete prve rezultate! Bit će zadovoljstva i od roditelja i od nastavnika, učitelja, odgojitelja i ravnatelja- obećala je slavodobitno, gostujući u „Otvorenom“ HTV-a, sasvim sigurna u uspjeh svoga tima. Nova predsjednica Povjerenstva sve je pozvala na suradnju i doprinos procesu. – Nemojmo se prepirati oko puteva Strategije, nego ćemo reći da imamo ozbiljan rad, ozbiljne suradnike. To je rudarski posao koji je ova skupina iskusila. Broj ljudi se umnožava. Reforma ide turbo! – egzaltirano će prva dama hrvatskog turbo-folk obrazovanja.

Turbo-predsjednica za turbo-reformu

Kuda? Kako? Vjerojatno u rikverc, skrivajući procedure imenovanja Ekspertnog tima, njihove životopise i akcijske planove ne samo od javnosti nego i od članova Povjerenstva?! Nije li nova voditeljica Ekspertne skupine , savjetnica ministra Pave Barišića u Ministarstvu obrazovanja, Jasminka Buljan Culej, s kojom je , inače, Dijana Vican radila u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, de facto prepisala dijelove akcijskog plana koje je svojedobno izradilo Povjerenstvo Nevena Budaka? Nije li i sama Vican priznala da nije čitala dokumentaciju kandidata za Ekspertni tim, nego se s povjerenjem oslonila na kriterije kolega koji su to pročitali? Je li to odgovoran i seriozan pristup „turbo-predsjendice“ koja obećava reformu već u rujnu? Možda „copy-paste“ metodom prikladnih dijelova postojećeg uratka Borisa Jokića i njegovih petstotinjak suradnika, učitelja i nastavnika, uz dopunsko anjektiranje svjetonazorskih naglasaka radi očuvanja konzervativnog i tradicionalističkog gledišta, ideoloških i vjerskih dogmi u obrazovanju? Iako bi ono, svi se slažu, moralo biti deideologizirano… Ali, kako?

Pa Pavo Barišić, diskreditirani ministar-plagijator, uz blagoslov premijera Plenkovića, inaugurira Dijanu Vican na čelnu poziciju Posebnog stručnog povjerenstva kao dokazanu zagovornicu GROZD-ova programa koji bi trebao ući u zdravstveni odgoj bogobojaznih hrvatskih škola, a Vican instalira Jasminku Buljan Culej, ministrovu savjetnicu, za šeficu Ekspertnog tima, iako bez osobitih referenci, ali zato izrazito konzervativnog timbra.

Radosna škola za sretnu hrvatsku djecu

Pa slijedom toga dobijemo ubrzo „eksperte“ s legitimacijama Hrasta, GROZD-a, U ime obitelji i HDZ-a, kao jamstvo moderne škole neopterećene ideologijom i politikom!? Jest da nam Buljan Culej obećava radosnu školu i radosnu djecu, jer, Hrvatska je, kako nam je otkrila, pozivajući se na neka istraživanja, zemlja najsretnije djece, pa je red da se to vidi i već na samom ulazu u školu. Toliko su sretni da im se izostanci iz škola mjere u desetinama ( 32 ) milijuna sati! A kad napokon s tom torturom završe, odlaze vani u potrazi za poslom, jer ih ovaj sustav ne obrazuje za zanimanja koja se na domaćem tržištu rada traže, ili ih naprosto ignorira ako nemaju političke konekcije…

Dakle, reforma ide turbo, a predsjendica Posebnog povjerenstva, rektorica Vican, iako znade da je to rudarski posao, najavljuje kako će i dalje predavati, za razliku od ravantelja škola koji to ne rade. Da, to su ti kapaciteti, to je taj potencijal koji se ne štedi. Možda će i Buljan Culej negdje biti ravnateljica „u fušu“ ili članica kakvog upravnog vijeća, nadzornog odbora, tko ga zna. Šteta je da se energetski višak uludo rasipa…

Uostalom, ako je Strategija , zajedno s akcijskim planom, novoj Plenkovićevoj ekipi zaduženoj za Kurikularnu reformu, bila upotrebljiva i pogodna za prepisivanje, onda i nije veliki posao malo stvar „prilagoditi“ potrebama naručitelja. Samo, ukoliko se radi o materijalu kojega novi tim „fotokopira“, i tvrdi da reforma ima kontinuitet, da ti dokumenti neće propasti, da će sve što je dobro biti iskorišteno, zbilja je pitanje zbog čega je Boris Jokić morao dati ostavku i zahvaliti na suradnji svim onim stotinama marljivih suradnika? Zašto je Neven Budak i njegova Strategija, koja je danas itekako od koristi novoimenovanima, eliminiran?

(Ne)podobnost

Zato što u ovoj zemlji nema te stručnosti koja bi bila požejnija i moćnija od političke podobnosti. I zato, protivnom onomu što Jokić zaziva, ovdje nijedna reforma ne može izdržati duže od jednog, ma koliko kratkog, mandata Vlade. Svaka nova vlast počinje iz početka, a ova nas još i uvjerava, nakon što je i zadnje tragove bivših pomela, kako reforma ima kontinuitet.

Higijeničarske aktivnosti u Kurikulumu pravdaju Jokićevom bliskošću s SDP-om, jer da je on „oktroiran od Milanovića“. Pa valjda i oni mogu oktroirati Vican- Buljan. Mada dobro znaju da Boris Jokić nije bio član SDP-a, niti bilo koje druge stranke, i da je jedini koji se javio na „Milanovićev natječaj“. Pa je kao jedini zainteresirani i izabran. Alternative nije bilo ako se s reformom htjelo početi.

Sasvim je drukčija bila situacija s novom voditeljicom Ekspertne skupine, Jasminkom Buljan Culej, koja je izabrana između 11 kandidata, a jedan od njih je bio i Jokić. Kojemu se, dakako, nisu honorirali ni znanje ni iskustvo u radu na Kurikularnoj reformi, ni sve stručne reference koje ima. Naprosto je politički nepodoban, bio sa stranačkom iskaznicom ili ne, ali ako ga je SDP-ova vlast respektirala, HDZ-ova ga mora prezirati! Vjerojatno bi tako bilo i da je SDP na vlasti. Takva su pravila igre u ovoj genetski stoljećima nemodificiranoj naciji koja se hvali svojim sačuvanim autentičnim genotipom suprotiva svim mijenama ovog svijeta.

Otporni na promjene

HDZ naprosto nije stranka promjena i moderniteta, i zbog toga je Jokićev koncept redizajniranja hrvatske škole s gledišta klerikalno-konzervativne desnice na vlasti bio apsolutno neprobavljiv. Svijet može koliko hoće srljati u tabletizirano, moderno obrazovanje, ali, poruka je novog establishmenta, mi ćemo svoj nacionalni identitet zaštiti tradicionalnim, ma koliko anakronim, obrazovnim sustavom, otpornim na promjene. Bit će to posebna briga Dijane Vican , rektorice zadarskog Sveučilišta, bivše državne tajnice u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ( 2008.- 2011.), i kako vele neki zadarski mediji, najmoćnije žene u sustavu hrvatske znanosti i obrazovanja. Moć hrvatskog obrazovanja vjerojatno ne može nego biti obrnuto proporcionalna moći ove dame…