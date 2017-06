Portret za transparent/ Anka Mrak Taritaš, nezavisna saborska zastupnica: Po čemu je Plenkovićev HDZ drukčiji i demokratičniji?

Anka Mrak Taritaš postala je nezaobilazna u medijskom prostoru. Činom otpora paktu s HDZ-om, po cijenu izbacivanja iz HNS-a, pretvorena je gotovo u heroinu. Kolegama zamjera srljanje u koaliciju, sama najavljuje novu stranku. I potencijalno srlja...

Anka Mrak Taritaš ( 58 ) za sebe kaže da funkcionira samo u redu i rasporedu. A dočim je u HNS-u nastao nered, okrenula se i za sobom zatvorila vrata. Stranka u koju je ušla 2012. za nju je mrtva. Ono što je od nje ostalo, nije njezin HNS. Je li mrtva i ideja osnivača, Mike Tripala, Savke Dabčević Kučar, Srećka Bijelića i ostalih, to će vrijeme pokazati. Svakako, nakon pakta s HDZ-om, s kojim su se „narodnjaci“ žestoko, svjetonazorski i ideološki, borili godinama i žilavo odlijevali svim izazovima, HNS sasvim sigurno više nikada neće biti isti kakav je u percepciji dijela građana i simpatizera bio.

Ako je stranka promijenila svoj smjer i politike, ne moram ja, kao da je mislila Bandićeva dosad najopasnija suparnica u borbi za Zagreb, kad je suznih očiju odlazila sa sjednice Središnjeg odbora HNS-a. Sačuvala je vjerodostojnost. Vrlinu koja jedva da ima nešto s politikom, ali itekako ima s moralnim kredibilitetom osobe. Vjerojatno se osjećala izdano, jer za Vrdoljakovu kombinatoriku sa HDZ-om saznala je tek u ponedjeljak na sjednici Predsjedništva stranke.

Lako za Vrdoljaka, ali zašto je šutjela Vesna Pusić?

Danas se sve glasnije čuje kako je Vesna Pusić bila upućena u tijek pregovora koje je predsjednik vodio, navodno im je u početku davala i potporu. Više načelno, kao prihvaćanje „pružene ruke“ koju je Plenković ponudio svim parlamentarnim strankama, a ne kao signal za kolaboraciju. Ali, svakome na savjest. Što se toga tiče, Ankina je čista. Uvjeravala je birače i građane da o tome nema ni govora, a ako se slučajno dogodi, tvrdila je već tada, u tome neće sudjelovati. I ne sudjeluje. Čeka izbacivanje iz stranke. Ostaje nezavisna zastupnica u Saboru. Neće pretrčavati u druge stranke, rekla je, iako je imala „neke atraktivne ponude“. S kolegama razmišlja o osnivanju nove političke opcije. To duguju, smatra, svim onim razočaranim, konsterniranim ljudima HNS-a u Hrvatskoj, kojima HDZ nije opcija „ni pod razno“.

Ako itko ima pravo nakon svega osjećati se izdanim, „preveslanim“ svakako ima Anka koja je pred licem javnosti ispala prvorazredna naivka…Kome je to bio interes i zašto? Ako je šutio Vrdoljak, što je s njegovim likom i djelom lako spojivo, zašto je šutjela Vesna Pusić? Kakva je njezina igra bila i kako se u njoj pogubila?

Anka Mrak Taritaš je u relativno kratko vrijeme od ulaska u HNS stekla titulu uvjerljivo najpopularnije članice stranke ( brzo se uspela na peto mjesto po preferencijama građana), unatoč povremenim pokušajima njezinog javnog difamiranja. Počelo je s Gunjom, gdje je preko noći od slavljene ministrice graditeljstva postala suspektna muljatorica koja je navodno odobrila obnovu kuća na poplavljenom području po 1700 eura za kvadrat i time državnom proračunu, navodno, prouzročila štetu od 17 milijuna eura. Priča je osvanula u jeku kampanje za zagrebačku gradonačelnicu, a zanimljivo je da je potekla od načelnika općine Gunja koji se ministrici javno klanjao sve dok nije prešao u stranku Milana Bandića.

Aferaško crnilo

Stavljalo joj se na teret i nepotistički pokušaj zapošljavanja supruga na prestižno i vrlo dobro plaćeno mjesto u Plinacrou, ali je javna b(r)uka dovela do odustajanja, pa je gospodin Taritaš usidren u Hrvatski jedriličarski savez gdje je po svojim hobističkim preferencijama i pripadao, ali se sugeriralo kako je i tu riječ o obiteljskom nepotizmu s obzirom da je u tom sportu vrlo aktivan i njihov sin. Da, bilo je tu i tamo ponešto aferaškog crnila, koje je uglavnom prosipano radi diskreditacije HNS-ove ministrice koja se strelovito uspinjala u vrh državne politike, a manje radi žudnje za istinom, jer se , makar je takav dojam ostao u javnosti, u njezinom razotkrivanju i nije ustrajalo. Kao da je jedini cilj bio, kad god Anka napravi korak naprijed, hitro iskopati bilo što kako bi je gurnuli dva koraka natrag. Tako se i sada, u trenutku razlaza s HNS-om, kada je u medijskom prostoru zbog jasnoće stavova i dosljednosti, postala gotovo prava heroina, opet plasirala afera s njezinim suprugom kojega ( u Jutarnjem listu ) proziva poduzetnik Branimir Brizar da mu je obnovio stan u središtu Zagreba za koji već dvije godine odbija platiti račun od gotovo 650 tisuće kuna. Ali, zašto je Brizar tek sada prozvao Zlatka Taritaša, i što je čekao dosad? Zapravo, meta nije Zlatko nego, dakako, Anka koja tvrdi da o tome pojma nema, i da je posrijedi obično podmetanje. Bilo bi dobro utvrditi što to uistinu jest…

Nije li, ipak, i najnovije otkriće u vezi s događanjima oko prelijetanja HNS-a pod šator HDZ-a, radi kojega je Anka napustila stranku ocjenjujući da je to potez isključivo sračunat na spašavanje Andreja Plenkovića, a ne Hrvatske i njezine stabilnosti kako se pokušava zamaskirati ovaj kolektivni „neprirodni“ transfer? Hoće li i ova afera ostati nedorečena, a istina nevažna, kako bi se i ubuduće mogla , kad god zatreba, reproducirati?

Bandiću za vratom

Anka Mrak Taritaš je rođena u Bjelovaru , arhitektica je i urbanistica, koja je još potkraj 1992. bila zaposlena u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, i radila kao savjetnica za prostorno planiranje do 2003. Poslije prelazi u Gradski zavod za prostorno planiranje kao pročelnica gdje ostaje do 2005. kada preuzima dužnost načelnice Odjela u Upravi za prostorno uređenje Ministarstva zaštite okoliša. U vladi Zorana Milanovića bila je ministrica graditeljstva koja će ostati upamćena po skraćivanju rokova za izdavanje građevinskih dozvola i legalizaciji bespravnih objekata.

U njezinom životopisu stoji da je ministrica postala zbog svoje stručnosti, a ne političke podobnosti. Ostavlja dojam radoholičarke kojoj ništa nije teško, koja je posvećena struci, jasna i odmjerena u javnim nastupima, prototip građanske političarke koja se ne obračunava s neistomišljenicima prizemnim diskvalifikacijama nego argumentima, nastojeći do kraja zadržati civiliziran ton i pristojnu razinu. I sada, kada se, kako je kazala, osjeća primarno tužno, a ne ni razočarano ni ljutito, nije izgovorila nijedne ružne riječi na račun svojih dojučerašnjih kolega i prijatelja koji su iznenada, korakom od sedam milja, pretrčali u HDZ-ov tabor.

U Sabor je ušla sa zajedničke liste Narodne koalicije ( SDP, HNS, HSS, HSU), zahvaljujući golemom broju preferencijalnih glasova koje je potvrdila i u sudaru sa Milanom Bandićem, kao kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, kada je uspjela ući u drugi krug i do kraja voditi tijesnu bitku s čovjekom koji je dosad bio neprikosnoven u glavnom gradu. Nitko se Bandiću dosad nije tako približio brojem glasova kao Anka Mrak Taritaš, koja je dobila tek par postotaka manje od vječitog zagrebačkog gubernatora u šestom mandatu.

Kurikularna reforma i Jasenovac kao test

Tijekom kampanje je bila decidirana, i kad god bi netko insinuirao suradnju HNS-a i HDZ-a odlučno i odrješito je to odbacivala kao nemoguću misiju. Činio je to, doduše i tadašnji predsjednik stranke Ivan Vrdoljak, koji je navodno kolegicu poštedio informacija o tajnim pregovorima s Plenkovićem da je ne bi ometao i uznemiravao u kampanji. Samo za razliku od Vrdoljaka koji je u Saboru premijeru dovikivao „Lažeš, lažeš“, kada ga je ovaj prokazivao kao kompanjona koji mu se nudio sa svojim supermanskim vještinama, Anka je eksplicite bila i ostala protiv takve suradnje. Ne zbog toga što prezire i samu misao o koaliranju s HDZ-om, nego zato što ona nije plod promišljene, nego ishitrene odluke, kojom se, uvjerena je, samo spašava koža Andreja Plenkovića, a ta usluga HNS-u honorira s dva ministarstva i još ponekom sinekurom. A to nije u cilju stabilnosti države nego vlastohlepnih pojedinca.

Napravljena je užasna šteta HNS-u, izjavila je u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija, tvrdeći da su mnogi ljudi ostali šokirani odlukom stranke o koaliciji s HDZ-om. Ali, svejedno, zbog dobrobiti Hrvatske želi da ta Vlada uspije, da se reforma obrazovanja provede, da svi pokazatelji budu dobri. Ne vidi, međutim, da je ovo sada neki drugi, novi HDZ. Koliko se Plenkovićev HDZ promijenio ( u odnosu na Karamarkov), a vidimo da su ljudi isti, koliko se demokratizirao, koliko je vjerodostojan pokazat će se već na primjeru Kurikularne reforme i eventualnog ( ne)raspisivanja novog natječaja za Ekspertnu skupinu, i što će biti s HOS-ovom pločom u Jasenovcu…

Kvartet “nekooperativnih” ,Vesna Pusić, Nada Turina Đurić, Goran Beus Richenberg i Anka Mrak Taritaš, četiri od devet HNS-ovih zastupnika izabranih u Sabor na listi Narodne koalicije , najavljuju osnivanje nove političke stranke. Nisu u tome originalni. Jer, od HNS-a se svojedobno odcijepila i grupacija s Dragutinom Lesarom na čelu i osnovala Hrvatske laburiste. Plesali su “jedno ljeto”. Više ne postoje. Separirao se sa svojom nevelikom družbom i Radimir Čačić, bivši predsjednik HNS-a i osnovao „Reformiste“ . Danas imaju jednog zastupnika u Saboru. Nikada „otpadničke frakcije“ nisu uspjele daleko dobaciti i to treba imati na umu. Ako je srljao HNS, ne treba i Anka . Dosta je gusaka u magli hrvatske politike…