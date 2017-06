Ne plagiraju se samo diplomski i znanstveni radovi – ‘Stop krivotvorinama i piratstvu’

'Nike' patike sa štiklom (Foto: Tris/H. Pavić)

U organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, Carinske uprave, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i ZAMP-a na Trgu Republike Hrvatske u Šibeniku se danas održava akcija „Stop krivotvorinama i piratstvu“ kroz koju su na štandu ispred katedrale sv. Jakova građani i turisti mogli razgledavati primjerke krivotvorenih proizvoda i informirati se o tome kako ih prepoznati.

Izloženi su parfemi, tenisice, remenja, novčanici, mobiteli, DVD i CD mediji, torbe, odjeća, jedna ‘Still’ motorna pila, krivotvoreni ‘Durex’ prezervativi, Viagra, Badelov konjak… Građanima se cijeli dan pojašnjava kako prepoznati plagijat, bez obzira na naknadno dodane fusnote.

– Najčešće se radi o robi niže kvalitete i u detaljima se krije odgovor je li nešto krivotvoreno ili nije, ali prva sumnja na koju treba obratiti pozornost svakako je cijena i legalni distribucijski kanali. Vrlo često ljudi kupuju preko interneta i tu najčešće dolazi do kupnje krivotvorine, jer se krivotvorina najčešće prepoznaje opipom, direktnim kontaktom s proizvodom. Svjedoci smo da su ljudi svaki dan sve više razočarani razočarano je kupnjom preko interneta, međutim to su kanali kojima se roba fizički uvozi u Hrvatsku i samim time krivotvorena roba. Ljudi idu za logikom da će manje potrošiti za dobru robu, a često se uspostavi da je riječ o krivotvorini – pojašnjavao je Igor Bošnjaković iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Ukoliko građani kupe krivotvorenu robu, trebali bi to prijaviti carinskim inspektorima, ili DORH-u, a detaljne upute se mogu pronaći na stranicama akcije Stop krivotvorinama i piratstvu.

– Dalje je na službenim tijelima da utvrde činjenice i pokrenu odgovarajuće postupke protiv prekršitelja. Ljudi manje poimaju da je kopiranje autorskih djela po svojoj definiciji piratstvo te da nije dopušteno ni lijepo prema autorima koji su uložili značajan napor u stvaranju svojih djela – kaže Bošnjaković.

No, zbog krivotvorenja robnih marki ne odgovaraju uvijek i samo oni koji ih proizvode i prodaju. Kupac koji kupi krivotvorinu, a da nije znao da je riječ o krivotvorili, ne može biti kažnjen. No, u pojedinim slučajevima pojedini brendovi imaju mogućnost naplatiti troškove uništenja od kupca, ali i vještačenja krivotvorine ako dođe do tužbe.

Na Trgu Republike Hrvatske zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova, Carinske uprave, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Hrvatskog društva skldatelja (ZAMP) građane će educirati o krivotvorinama i piratstvu sve do 22 sata.