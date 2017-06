Kninska poštanska zgoda – pošiljatelj nije znao adresu, pa je na pismo zalijepio sliku primatelja

Neobična pošiljka (Foto: tris/H. Pavić)

U Kninu se ovih dana zbila zanimljiva poštanska zgoda – stiglo je pismo bez adrese, a umjesto nje na omotnicu je bila nalijepljena slika primatelja. Srećom, predsjednika Ekološke udruge ‘Krka’ Srečka Kmetiča svi, pa i poštar, znaju i po imenu i po liku, pa je pismo završilo u pravim rukama.

Prema povijesnim izvorima, prvi oblici organizirane poštanske službe pojavljuju se u Egiptu oko 2000. godine prije Krista, za vrijeme XIX. dinastije faraona. Od tada pa do danas nije zabilježeno da se ikad umjesto adrese na omotnicu stavljala fotografija primatelja. Malo tko u poštanskom sandučiću nađe išta osim računa, pa je jedno takvo neobično pismo koje je stiglo u Knin jako iznenadilo Srečka Kmetiča.

Dogodilo se, naime, da je čovjek iz Zagreba, koji Kmetiča ne poznaje, htio s njim raspraviti pojedinosti vezane za jedan novinski članak o Ekološkoj udruzi ‘Krka’. No, Zagrepčanin nije znao Kmetičevu kninsku adresu, te je jednostavno na omotnicu napisao ‘Srečko Kmetič, kapetan riječne plovidbe, Knin’ i zalijepio njegovu sliku izrezanu iz novina!

Kmetiču je to prvo takvo pismo u životu u veoma ga je obradovalo. – Knin nije velik grad i svi se znamo. No, Hrvatska je malo veća i bilo bi dobro je pošiljatelj na poleđinu pisma zalijepio svoju fotografiju, kad već uz ulicu i kućni broj nije naveo i grad – našalio se Srečko, koji će na ovo simpatično pismo svakako odgovoriti.

Kmetič je predsjednik Ekološke udruge ‘Krka’ iz Knina i kapetan drvene splavi “Kralj Zvonimir”, jedine na kninskih sedam rijeka, Krki, Butižnici, Orašnici, Kosovčici, Krčiću, Radljevcu i Marčinkovcu. Iako Knin ima 15.400 stanovnika, poštar bi znao kome treba odnijeti pismo čak i da je pošiljatelj na njega napisao samo ‘kapetan riječne plovodbe, Knin’. Srečko Kmetič je, naime, prvi i jedini Kninjanin u tisućljetnoj povijesti ovoga grada koji je položio ispit za upravljanje brodom.