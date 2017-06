Joško Jeličić u Nu2 : Stanković svojom završnicom zasjenio gosta!

Joško Jeličić, bivši igrač Hajduka i Dinama, danas zapaženi sportski komentator, gostovao je kod Aleksandra Stankovića u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Da je bilo riječi tek o nogometu, ovaj portal sasvim sigurno to gostovanje ne bi ni zabilježio, ali što zbog britkosti Jeličićevih opservacija o stanju u sportu kao ogledalu društva, a što zbog neuobičajenog, i u najboljem slučaju kontroverznog istupa Ace Stanovića, pridružujemo se svima ostalima kojima je danas to bilo više od sporta…

Bivši nogometaš komentirao je, uz ostalo, i opaske na svoj račun, tipa da nešto vrijedi bio bi trener a ne sportski komentator, no, priznat će, trenerski posao daleko je teži i za njega još nije spreman.

Komentirao je domaće i strane, svjetske nogometna veličine, pa tako izjavio da je za njega Messi nogometni talent bez premca, dok je Ronaldo „gol mašina“ izdresirana radom. Na domaćim travnjacima, Luka Modrić nema konkurencije u povijesti hrvatskog nogometa, unatoč činjenici da je Davor Šuker kao najbolji strijelac Svjetskog prvenstva svakako upisan u knjigu našeg nogometa kao jedan od najvećih.

Mamić i Modrić

Modrić trenutno intrigira javnost više svojim „učincima“ u sudnici, negoli na travnjaku, kao jedan od krunskih svjedoka USKOK-a u suđenju gospodaru hrvatskog nogometa, a ne samo Dinama, Zdravku Mamiću. Modrić je promjenom iskaza, danog svojevremeno uskočkim istražiteljima oko distribucije milijunskih transfera koje je „na ruke“ isporučivao Mamiću, zadržavajući tek dio koji je pripadao njemu, izazvao osudu u javnosti koja ga nije poštedjela ni najgorih uvreda. Činjenica je da je novi, „prilagođeni“ iskaz, u kojemu se Luka nije mogao sjetiti baš ničeg, pa ni tako „beznačajnog“ podatka o tome kad je prvi put zaigrao za reprezentaciju, neusporedivo povoljniji za Mamića.

– Svojom promjenom iskaza dao je javnosti da sumnja. On mora živjeti sa svojom savjesti- kazao je Jeličić, uz napomenu da razumije Luku i da on najbolje zna što je istina, ali mora biti svjestan toga da je u tih pola sata na sudu promijenio radikalno percepciju javnosti o sebi, od heroja do izdajnika. Međutim, može shvatiti Modrića, jer dodao je, „kad su institucije kod nas zaštitile slabije“. Problem je u tome što promjenom iskaza Luka Modrić, kao uzor generacijama mladih ljudi, šalje poruku da se istina ne isplati, da nema smisla, biti uzoran građanin i govoriti istinu.

Šuker i njegov osobni imidž

Komentirao je i opasku kako danas nogometni transferi sve više asociraju na trgovinu, što ne reći i trgovinu robljem ( Ivica Prtenjača, književnik), s napomenom kako nitko nikoga ne prisiljava da potpiše takve ugovore, ali čovjek kad nema ništa, spreman je sklopiti i ugovor s vragom. A za sve je kriv sustav, država koja nije stvorila odgovarajuće zakonske okvire, niti je u proteklih 27 godina išta kvalitetnog napravila za nogomet, zbog čega se i pretvorio u najprljaviju močvaru.

Jeličić nije impresioniran ni veličinom i zaslugama Davora Šukera, za kojega će reći da je pronio ime Hrvatske u svijetu, ali je pokazao da mu nimalo nije stalo do hrvatskog nogometa nego isključivo do vlastitog imidža i koristi. Napose mu zamjera što se nije pojavio na finalu Hrvatskog kupa i finalu Eura U -17 u Varaždinu. Iako nekad igračka veličina postao je marioneta, fokusiran je isključivo na reprezentaciju, a hrvatska nogometna liga kao i ukupna nogometna infrastruktura ga ne zanimaju.

Smatra žalosnim napad na Janicu Kostelić, državnu tajnicu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, jer da paradoks bude veći, ona je jedina, kaže, koja je nešto napravila i natjerala HNS da se stavi u zakonske okvire. Ispada da joj je najveći grijeh što se uopće upustila u politiku…

Stankovićev finale

O izborniku hrvatske nogometne vrste, Anti Čačiću, reći će kako je igračima dao socijalnu inteligenciju za razliku od Nike Kovača koji je bio ekstrem u smislu discipliniranja igrača, u čemu se vidi taj njegov germanski gen koji je usvojio iako je Hrvat. Međutim, nedopustivim drži način na koji je izabran, u avionu, bez natječaja, voljom nogometnih moćnika kojima procedura ne znači baš ništa. Što ne znači da bi ga sada, kad su ostale još četiri utakmice, smjenjivao…

I napokon, Zdravko Mamić. Čovjek koji je nesporno ostvario velike uspjehe s Dinamom, ali ubi ga preveliki ego, eksponiranje mimo svake mjere i pristojnosti, demonstriranje ulične nekulture. No, Mamić je, ako pitate Jeličića, posljedica a ne uzrok stanja u hrvatskom nogometu kojim se država apsolutno nije bavila, jer da jeste niti bi se Mamić mogao ovako ponašati a niti steći takvu količinu moći. Ma što tko mislio, i bez obzira na njegove građanske ugovore, on je u sukobu interesa, smatra Jeličić, jer je od Luke Modrića dobio 60 milijuna kuna, a bio je bog i batina u Dinamu, – Ako to nije sukob interesa, ne znam što jest- zaključio je.

A onda je, sasvim neočekivano, posebnu potrebu za vlastiti zaključak „slučaja Modrić“ imao i voditelj Nu2 Aleksandar Stanković. U obranu Modrića uložio je sav svoj medijski kapital i utjecaj.

– Za kraj nešto što inače ne radim, a to je obraćanje naciji- počeo je u sasvim neočekivanom tonu. – U razgovoru s gospodinom Jeličićem nisam pretjerano iznosio svoje stavove o ovome što se događa s Lukom Modrićem. Međutim, preintrigantna mi je bila stvar da danas na kraju emisije ne bih nešto rekao.

I rekao je. „Zgražate se nad onime što je napravio Luka Modrić. Zašto se zgražate? Ajmo najjednostavnije pitanje. Tko bi od vas svjedočio protiv osobe koja ti je pomogla zaraditi desetke milijuna eura? Biste li vi svjedočili protiv osobe koja ti je pomogla postati milijunaš? Devedeset posto vas ne bi nikad svjedočilo protiv, a osuđujete Luku Modrića. To ne znači da je taj Modrićev potez plemenit ni moralan, to znači samo da je realitet- zaključio je Stanković.

Ne može nam nitko ništa…

I dok je popularni HTV-ov voditelj i novinar slao poruku naciji da je “realitet” lagati za onoga tko vam je omogućio da zaradite milijune, ma koliko je on na vama „digao“, dotle je Jeličić ocijenio kako je Modrićevo „pokajništvo“ pred velikim „gazdom“ loša poruka svima da se ne isplati biti uzoran građanin ni boriti se za pravdu i istinu.

A big boss hrvatskog nogometa narugao se apsolutno svima u ovoj zemlji nemoćnoj i nespremnoj da pravično sudi. Na vjenčanju nogometaša Matea Kovačića, Zdravko Mamić je bio osobito dobrog raspoloženja. Skinuo se gol do pojasa i uz narodnjake , u zagrljaju s Dejanom Lovrenom, još jednim od ključnih svjedoka na suđenju Mamićima za izvlačenje milijuna iz Dinama, srčano i iz sveg glasa je zapjevao: Ne može nam nitko ništa , jači smo i od sudbine“. To je možda jedna od rijetkih istina što smo ih čuli od Zdravka Mamića…