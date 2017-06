Izlazne ankete drugog kruga lokalnih izbora: Bandić i Kerum s minimalnom prednošću, Obersnel i Vrkić sigurni u pobjedi

U Zagrebu i Splitu, sudeći prema izlaznim anketama, vodi se mrtva trka između kandidata za gradonačelničke pozicije. Milan Bandić s 51,43 posto vodi ispred Anke Mrak Taritaš koja, kažu ankete, dobija 48,57 posto.

Slična situacija je i u Splitu gdje Željko Kerum vodi s minimalnom prednošću od 50,81 posto, prema 49,19 posto HDZ-ovog Andre Krstulovića Opare.

Čini se da je najbliži pobbjedi Ivan Vrkić u Osijeku kojem ankete daju 66, 67 posto, a HDZ-ova kandidatkinja Ivana Šojat dobija 33,33 posto. I u Rijeci je izgledna pobjeda SDP-ova Vojka Obersnela koji sa 60,08 posto drži uvjerljivu prednost u odnosu na Hrvoja Burića sa 39,92 posto. No, realno govoreći ni u Rijeci ni u Osijeku izlazne ankete nisu nikoga iznenadile.

No, to su ipak samo izlazne ankete koje nisu sasvim pouzdan pokazatelj ali su svakako dobar indikator. Kao što je besumnje i dobar indikator stanja u društvu odaziv birača u drugom krugu izbora koji je ispod jedne trećine biračkog tijela. U osijeku svega 24 posto…