Izborni kroše: Kerum za općenarodno veselje…

Incident na splitskom sučeljavanju gradonačelničkih kandidata Željka Keruma i Andre Krstulovića Opare naličje je naše kolektivne slike koju za druge fotošopiramo, a za sebe brižljivo čuvamo kao neku vrst nacionalnog folklora kojim zabavljamo "narod"...

Željko Kerum , svi već znamo sve o tome, izvrijeđao je na pasja kola HDZ-ovog Andru Krstulovića Oparu u predizbornom sučeljavanju koje je organizirala Slobodna Dalmacija. Nebiranim riječima. Nekontroliranom bujicom pogrda i psovki. Opara ga je , manje-više, blijedo gledao ne vjerujući svojim ušima onomu što čuje, potpuno defanzivan, paraliziran, baš kao što je i dobar broj gledatelja bio, oduzet verbalnim repertoarom potencijalnog splitskog gradonačelnika. I sad vi nakon ovog krešenda političkog primitivizma izađite na izbore…

– Majmune glupi…Pederčino… Ako ja idem na rulet, trošim svoj novac. Ja se nisam u Milanmu prostituirao kao vi, gospodine Opara, sram vas bilo…Ovog čovjeka ne želim vidjeti ni čuti, to je loš čovjek, dno dna… Što me gledaš, dat ćeš kroše jel’ majmune glupi… Pogledaj se na što sličiš… To je samo dio Kerumovih “argumenata” kojima je nastojao uvjeriti birače da njegovom “programu splitske renesanse” dadu povjerenje. Opara nije imao adekvatnih “kontraargumenata”, pa je osupnut agresivnošću svoga konkurenta, post festum ovog, dosad u hrvatskom političkom prostoru nezabilježenog verbalnog fajta, tek rekao kako je bio izložen divljaštvu i prostaštvu suparnika koji je svjestan da gubi izbore. A da građani ne bi više slušali njegove prostačke salve i “gnjusne laži”, Opara je otkazao sva buduća sučeljavanja s Kerumom.

Potreseni , žalosni Žele i “namještaljka”

Hvala bogu, tako ćemo možda ipak uspjeti sačuvati iluziju da se radilo tek o incidentu kakav nismo zaslužili. Mada u podsvijesti zandemo da jesmo! To je naličje naše kolektivne slike koju godinama fotošopiramo i pravimo se ludi…

HDZ-ov kandidat, kojega će dio javnosti, prijemčive na svaku psinu koja se prospe u javnosti, ubuduće gledati s podozrenjem, o tužbi nije razmišljao kako je nakon ove javne blamaže rekao za RTL televiziju. Jer, nikakve tužbe ne mogu sanirati bol njegove obitelji koja je bila izložena Kerumovom divljaštvu. Birači ga imaju priliku u nedjelju kazniti za takvo ponašanje, nada se Opara. Ali, zašto izbjegava tužbu, nije li dužan upravo obitelji, pa i svojim biračima, boriti se za sudsku satisfakciju?!

Nasuprot njemu, Žele je spreman tužiti suparnika. Uvjeren u svoju pravednost i siguran kako je u ovom sramnom incidentu baš on oštećena strana. Valjda je zato sutradan i objavio na svom FB profilu kako je “potresen i jako žalostan zbog svega”.Sada se grize što je na to sučeljavanje uopće išao, što nije poslušao svoju suprugu koja mu je govorila da ne ide, da mu namještaju igru jer u anketama vodi s 45 posto prema Oparinih 41 posto.

Incident koji smo zaslužili

– Dolazim. Opara me gleda agresivno. U pogledu mu se vidi suluda mržnja… – opisuje Kerum tijek događaja iz prve ruke, čistu istinu, kako tvrdi, i trpi sustavne provokacije, uvrede. Kad to više nije mogao podnijeti, snimanje je prekinuto. – Opara se diže, unosi mi se licem u glavu, računam, udarit će me. Kroz glavu mi prolazi priča kako je njegov predak u polju oparao nožem susjeda, tako su i dobili nadimak, izmičem se i kažem:”Majmune, hoćeš kroše”, a on viče: Snimajte, snimajte! Napuštam prostoriju i promrmljam: “Pederčino”. Evo, dragi sugrađani, na koji način odrađuju izjavu da će sve učinit da dobiju Split- napisao je na Facebooku “potreseni” Kerum (u čijem je vokabularu riječ peder najveća pogrda) . S namjerom da osvijesti kod građana punu istinu o ekscesu kojega su svi mogli vidjeti na malim ekranima. I bez ove iracionalne (homofobne) Želine intervencije, zaključiti sve o akterima i događaju.

Incident koji se dogodio između Keruma i Opare tjera nas da se prije svega suočimo sami sa sobom. Ako nam se u finišu izbora za gradonačelnika drugog hrvatskog grada po broju stanovnika i svome značaju, može ovako nešto dogoditi, mora da smo to apsolutno zaslužili. Politika je kod nas egzemplar negativne selekcije, kontaminirana ne samo primitivizmom i prostaklukom, nego, na žalost, i kriminalom i krupcijom.

Sustav antivrijednosti

I na to već treće desetljeće nema odgovora ni iz nadležnih institucija, niti iz stranačkih nomenklatura, ni s birališta. Nema sankcija, nema filtriranja i eliminacije diskreditiranih i sa zakonom sukobljenih, nekmoli onih koji su cijepljeni od pristojnosti i kućnog odgoja. Upravo takvi u našem su pučkom političkom teatru najpopularniji, najpoželjniji i prosječnom hrvatskom biraču, izgleda, najbliži. Oni su stvorili Keruma i slične “kerume”, perpetuirajući kontinuirano sustav antivrijednosti kao izbornu preferenciju tzv. naroda iza kojega sa svom logistikom, radi osobnih interesa i makijavelističke požude za vlašću, stoje tzv. političke elite.

Uostalom, nije li u jednom od sučeljavanja na pitanje mogu li što dobro reći o svome suparniku, Kerum za Oparu mrtvo-hladno rekao: “Ništa. Jako loš čovjek”. Istodobno, HDZ-ov kandidat, “korienski Splićanin” Andro Krstulović Opara snishodljivo će svoga rivala opisati riječima: “Veseo, drag i simpatičan čovjek, i mi želimo da i dalje uveseljava Splićane”. Kerum je ostao vjeran uličnom izričaju, ali iskren, a Opara tek licemjeran.

Što smo i kako smo u ovih 27 godina birali, time se danas “dičimo”. Kerum je “potresen”, a “narod” se razvaljuje od smijeha. Baš zabavno. Eto, Opari je i prije izbora želja uslišana. Kerum “uveseljava” i Splićane i cijelu Hrvatsku…