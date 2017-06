Ivan Vrdoljak, šef HNS-a, ponudio mandat na raspolaganje: Priznao da je pregovarao s Plenkovićem

Ivan Vrdoljak, šef HNS-a ponudio je mandat na raspolaganje. Zbog pregovora s Plenkovićem oko preslagivanja nove parlamentarne većine. Jest, pregovarao je, priznaje, ali zbog boljeg obrazovanja za našu djecu, a za to bi učinio sve, kamoli žrtvovao političku karijeru...

Ivan Vrdoljak, prvi čovjek HNS-a, skompao se sa šefom HDZ-a Andrejem Plenkovićem. Da se njega pita, da, podržao bi Plenkovićevu Vladu, jer nema toga što ne bi učinio za Hrvatsku. A Hrvatskoj ne trebaju novi izbori, Hrvatskoj treba stabilnost, djeci trebaju dobre škole, kvalitetno obrazovanje, i nema toga što ne bi učinio za to, a kamoli žrtvovao političku karijeru, kaže Vrdoljak. Zanimljivo postavljanje stvari. A još zanimljiviji će biti epilog ovog iskonskog trgovačkog pragmatizma…

Vrdoljak je priznao da se sastajao s Plenkovićem, da su razgovarali o možebitnoj potpori HDZ-u u preslagivanju nove parlamentarne većine ali o tome ne odlučuje on kao predsjednik, nego stranačka tijela. Ali, ako u HNS-u doista vjeruju da je time nanio štetu Anki Mrak Taritaš u kampanji za gradonačelnicu Zagreba, spreman je staviti mandat na raspolaganje. On, dakako, u to ne vjeruje. Ni Ivica Vrkić, ni Predrag Štomar ne vjeruju… Andro Vlahušić je, međutim, posve izravan. HNS je na izborima pretrpio težak poraz, izgubio je Dubrovnik, Osječko-baranjsku županiju, Varaždin… Predsjendik mora snositi odgovornost, veli Vlahušić, i podnijeti ostavku.

Neki već spekuliraju kako bi Anka Mrak Taritaš mogla preuzeti vodstvo HNS-a. Svakako, Vrdoljak trenutno u HNS-u ne kotira visoko. Govori se kako je bio spreman na koaliciju s HDZ-om iz sasvim prizemnih, pragmatičnih razloga, jer želi biti član Vlade kako bi mogao nastaviti „poslove“ s plinskim biznisom započete u mandatu Zorana Milanovića kad je bio ministar gospodarstva. Sam tvrdi da je njegov motiv reforma obrazovanja, jer u dealu s HDZ-om, HNS bi, navodno, dobio resor obrazovanja i znanosti . A Vrdoljak se kune u posvećenost Kurikularnoj reformi koju bi, opet navodno, u slučaju pakta HDZ-a i HNS-a, ponovo vodio Boris Jokić. Ako je to točno, ako se ne radi samo o alibiju za „nemoralnu ponudu“, tada to i na Jokića baca novo svjetlo…

Vrdoljak se pred javnošću brani kako on želi najbolje obrazovanje za svoje dijete, i zato je spreman na preslagivanje s HDZ-om. Ali, što je i tko je jamac za to kvalitetno, reformirano školstvo? Boris Jokić? Sam Jokić u kombinaciji s hrastovima, grozdovima, Markićkama i sl. samo je „smovin list“ kojom Ivan Vrdoljak pokriva svoju vlastohlepnost.

Na potezu je Predsjedništvo, a potom u srijedu i Središnji odbor stranke. Nitko ne želi prejudicirati. Svi se čuvaju teških riječi, preuranjenih diskvalifikacija predsjednika. Ne sluti na dobro. I ovdje bi, baš kao i u SDP-u, mogao pobijediti oportunizam i „posipanje pepelom“.