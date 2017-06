Biskup Košić, klapa druga: Imamo li mi to bojazan koja je ostala iz bezbožnog totalitarnog sustava koji je Crkvi zabranjivao miješanje u državu ?

Sisački biskup Vlado Košić jako je ljut. O tome je jučer izvijestio premijera Andreja Plenkovića, ne krijući kako ne podupire njegovu politiku, nazivajući čak koaliciju HDZ-HNS političkom prostitucijom. Danas je iskoristio blagdan Tijelova da sa svojom pastvom podijeli strah da su možda još živi ostaci „ totalitarnog bezbožnog sustava“ koji je nekoć zabranjivao Crkvi da se miješa u državu i svjetovna pitanja. Pa su se sada uzjogunili na njegove opaske. Ne da se biskup ušutkati. Sve je žešći. Ali ne kao građanin koji iznosi svoje mišljenje, nego kao biskup koji smjera s oltara utjecati na tuđe.

Kritike na otvoreno pismo koje je uputio Plenkoviću, nisu mu dobro sjele, pa je danas iskoristio i propovijed povodom Tijelova kako bi dodatno razjasnio neke svoje političke opservacije. Tako smo dobili drugi nastavak „slučaja Košić“.

… gdje je ta granica koja predstavlja našu ovlast i granicu dobivenu od Krista- pita se biskup i dodaje: Nekada se, a čini se i danas, u čitavim gradovima i selima, s pjesmama i molitvama, prolazilo noseći pokaznicu i u njoj kruh života. Jesmo li se mi to uplašili da smijemo predaleko, pa obiđemo samo crkvu i u nju se vratimo? Hoćemo li tako reći da mislimo da nije prikladno da se mi kršćani previše miješamo u društveni život našega grada, naše domovine, našega svjetovnog života? Imamo li mi tu neku bojazan koja je ostala još iz doba kada je totalitarni bezbožni sustav zabranjivao Crkvi miješanje u svjetovne stvari? Ili smo podložni medijima i onima u javnom životu koji danas ne vole Crkvu pa na svaki njezin iskaz brige za opće dobro zajednice, društva prišivaju nedozvoljeno miješanje u društvena i politička pitanja?

Na to je pitanje teško odgovoriti, gdje je ta granica, do koje mjere smo svjedoci Krista i njegovih vrijednosti koje smo dužni živjeti i svima svjedočiti. Ipak, ako u dobrom duhu, željni pomoći, željni prožeti naše društvo Evanđeljem, ulazimo u svjetovna područja onda to nije samo nama dopušteno, nego naša obveza. Dakako, s blagošću i sviješću služenja”, blagojavio je okupljenim vjernicima biskup Košić koji ne strahuje nimalo od sankcija iz Vatikana zbog prijeđene crte svećeničkog izričaja.

S njim se mnogi , pa i iz Crkve, ne slažu. Jedno je kad govori građanin Košić, a drugo kad to iznosi biskup, što stvara javnu percepciju kako je to stav Crkve, misli za promjenu gospićki biskup Zdenko Kružić.

S nestrpljenjem očekujemo novi nastavak.