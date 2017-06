BeActive – Antonija Sandrić i Dario Šarić igrali košarku s djecom iz svoje osnovne škole

Antonija Sandrić (Mišura) i Dario Šarić (Foto: Tris/H. Pavić)

U sklopu najave projekta Europski tjedan sporta koji će se održati u rujnu, hrvatski košarkaški reprezentativci Antonija Sandrić (Mišura) i Dario Šarić posjetili su danas male košarkaše u Osnovnoj školi Vidici, koju su i sami pohađali.

– Mi smo danas tu da djeci prezentiramo mogućnosti koje sport pruža i poručimo im da ga više prakticiraju. Danas se jako malo djece se bavi sporom i rijetko se uopće djeca igraju na zraku. Danas smo Dario i ja tu da im i predstavimo sport i prikažemo njegovo najbolje moguće lice sporta, da im pokažemo da i njihova sportska karijera sutra može sutra biti svijetla kao što su naše – rekla je Antonija Nadrić u izjavi za medije.

Posjet košarkaških reprezentativaca organizirao je Središnji državni ured za šport, na čijem čelu državna tajnica za sport Janica Kostelić, koja je u subotu na Braču napadnuta od strane navijača.

– Ne bih to komentirala. Ružno u svakom slučaju, ali ne bih komentirala – rekla je košarkašica.

– Tu smo da djecu pokušamo maknuti s ulice. Ne s one ulice na kojoj sam ja bio, igrao basket, mali nogomet, na kojoj sam tukao teninskim reketom i loptom u zid, nego s one druge strane ulice koja ima negativne konotacije. I mi smo kao djeca prolazili takav put i tražili uzore. Tu smo da im poručimo da se bave sportom, da je to jako važno za njihove živote. Djeca su danas zabavljena tehnologijom, ostaju kod kuće, ne bave se sportom, ne rekreiraju se, ne plivaju… Tu smo čak i zato da roditeljima ukažemo na potrebu bavljenja sportom. Sport mora biti pristupačan svima, da svak ima pravo i mogućnost baviti se sportom na način na koji želi – rekao je Dario Šarić.

Antonija Sandrić i Dario Šarić u dvorani OŠ Vidici su sa školarcima održali sat tjelesnog odgoja, na kojem su isprobali nekoliko košarkaških trikova te ih na taj način poticali da se bave fizičkom aktivnošću.

Slavni košarkaši rado su se prihvatili tog posla.

– Ponekad navratim ovdje, napravim trening, ovo je ipak moja dvorana. Sve je ostalo isto od kada sam je napustio. Stvarno mi je u srcu. Tu sam igrao mnogo prvenstava za školu, igrao sam nogomet, košarku, odbojku, rukomet… Poseban osjećaj je tu doći. Nitko ne smije zaboraviti odakle je krenuo pa neću ni ja – kaže Šarić.

Posjet košarkaških reprezentativaca jedna je u nizu aktivnosti kojima Središnji državni ured za šport najavljuje Europski tjedan sporta koji će se uz moto #BeActive održati od 23. do 30. rujna 2017. Cilj ove inicijative koja se provodi u svim zemljama Europske unije je promicati sport i tjelesnu aktivnost građana svih dobnih skupina i tjelesnih mogućnosti kako bi ih se potaknulo na aktivniji i zdraviji život tijekom cijele godine.