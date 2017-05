Zlatko Hasanbegović najavljuje osnivanje nove, nacionalne suverenističke stranke!

Dr. sc. Zlatko Hasanbegović (Foto HDZ) Dr. sc. Zlatko Hasanbegović (Foto HDZ)

Zlatko Hasanbegović, drugi na listi nezavisne Brune Esih za Gradsku skupštinu Zagreba, radi čega je isključen iz HDZ-a, navijestio je svojoj bivšoj stranci pravi rat. Pokaže li se da su izlazne ankete bile točne, a one su Bruni Esih kao kandidatkinji za zagrebačku gradonačelnicu davale 10,33 posto, dvostruko više negoli je dobio HDZ-ov Drago Prgomet ( 5,75 posto), HDZ će u Hasanbegoviću dobiti žestoku konkurenciju. Uostalom, drčni Zlatko nije dugo čekao da bi svojim bivšim kolegama poslao poruku: Surađivati možemo, ali samo pod mojim uvjetima!

Situacija bi se u HDZ-u, nakon izbornog debakla u Zagrebu, mogla ozbiljno zaoštriti i dodatno destabilizirati. Hasanbegović, osnažen potporom Zagrepčana, već najavljuje osnivanje nove, suverenističke nacionalne stranke koja besumnje primarno konkurira HDZ-u. I to već na idućim parlamentarnim izborima, a oni bi, kako trenutno stvari stoje, mogli biti već u rujnu. Jer, preslagivanje i nije opcija za Andreja Plenkovića koji, sudeći i po ovakvom skoru između Esih i Prgometa na ovim izborima, pomalo gubi potporu u vlastitoj stranci. Tvrdi se, naime, da su i neki visokopozicionirani ljudi iz HDZ-a glasali za Esih i Hasanbegovića nezadovoljni kandidaturom Prgometa u Zagrebu. Može li se HDZ-u dogoditi disolucija kakva je svojedobno potpuno devastirala HSLS?

Esih, Hasanbegović i Glasnović u Saboru se spremaju za vlastiti zastupnički klub, a hoće li kod eventualnog preslagivanja vladajuće većine dati ruku Plenkoviću, to će se tek vidjeti.

Hasanbegović je već i ranije jasno dao do znanja pod kakvim uvjetima je spreman na suradnju s HDZ-om i Andrejem Plenkovićem. – Treba najprije vidjeti tko će činiti tu novu većinu, ali i tko će činiti Vladu- sasvim je nedvosmislen Hasanbegović koji nije spreman podupirati većinu u kojoj participira SDSS Milorada Pupovca, manjinci ili HNS Ivana Vrdoljaka…

Kako se čini, Plenkoviću slijede teška vremena. Ne samo da je na čelu krnje Vlade, da nema stabilnu i sigurnu većinu u parlamentu, nego se otvara i pitanje koliko je stabilna njegova pozicija šefa HDZ-a, i koliko je onih, poput Hasanbegovića, koji drže da se Plenkovićev HDZ udaljio od autentične politike stranke.

Predsjendik HDZ-a vjerojatno nije impresioniran ni rezultatima Esih ni izjavama Hasanbegovića, no njegova neimpresioniranost bilo kime ili čime, mogla bi ga na kraju skupo stajati. Već se pokazalo da Hasanbegović nije lak protivnik, a kako se vidi, ni bez podrške među bivšim kolegama.