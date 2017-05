Sve je tiho na izbornom frontu

Ilustracija - Facebook

Još su jedni izbori iz nas. U vrijeme dok se na kratko zaboravilo na poprilično neizvjesnu i nesigurnu političku situaciju na državnoj razini, lokalni su izbori poslužili kao savršeno zagrijavanje pred mogućim novim izazovima u nikad dinamičnijem kontekstu. Kao i uvijek, mnogi su imali velika očekivanja, krenuvši od najvećih i dobro etabliranih stranaka, do nekih novih lica koji su najavljivali, već standardno, rezolutne drastične promjene u vođenju lokalnih i regionalnih zajednica. Što se na koncu od svega toga dogodilo? Laički rečeno, malo toga, odnosno ništa posebno.

HDZ, kao stranka s najvećim brojem članova u Hrvatskoj, osvojio je većinu u gotovo svim onim mjestima gdje se to i očekivalo te uz to povećao broj županija pod vlastitom kontrolom s 11 na 13. Što se gradskih vijeća tiče, HDZ tu ima većinu u 12 većih središta. S druge strane, SDP-u i partnerima je pripalo 5 županija i 5 većih gradskih vijeća, što se na koncu može samo protumačiti kao daljnji pad stranke koju, s obzirom na trenutno vodstvo Davora Bernardića, čeka vrlo negativna sudbina. Što se ostalih stranaka tiče, IDS je očekivano nastavio sa svojom dominacijom u Istri, gdje je od većih mjesta jedino Umag dobio (starog) novog gradonačelnika iz redova SDP-a. Nemoguće je ne primijetiti razočaravajuće ishode za MOST i Živi Zid, čiji su predstavnici ostali bez ikakvih šansi u većini gradova i općina gdje su se kandidirali, s iznimkom Metkovića gdje će se Mostovka Katarina Ujdur morati dobro namučiti u drugom krugu izbora kako bi pobijedila Dalibora Milan (HDZ-HSLS).

Naravno, u svemu tome posebnu priču čine Zagreb i Split. Glavni je grad svugdje cijenjeni plijen lokalnih izbora te je stoga potpuni debakl podijeljenog HDZ-a prouzročio mnogo veću bol unutar stranke nego li što su sve pobjede po Dalmatinskoj Zagori i Lici mogle donijeti sreće. Mizernih 5% glasova za Dragu Prgometa dobro će protresti stranku, dok će 10% osvojenih glasova od strane odmetnutih Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića potonje najprije osjetno razveseliti, a nakon toga uvjeriti, posve neutemeljeno, da će u nekoj budućnosti ovo dvoje ultradesničara biti u stanju činiti ikakvu značajnu političku opciju osnivanjem nove stranke koja će u koaliciji sa sličnima iz HČSP-a preživljavati na 2% preferencije i slikama s „Hoda za život“ i sličnim manifestacijama. Također, sada možemo to već empirički konstatirati, Zagrepčani vole fontane, crkve, parkinge i puno betona. Teško bi inače bilo objasniti besmrtnost Milana Bandića, osim ako se ne budemo i dalje izvlačili na slabu izlaznost i samoprozvani najljepši Advent u Europi (ma zašto biti skromni, na svijetu!).

Naravno, u drugom krugu je sve moguće, no teško da će glasači ostalih stranaka masovno podupirati Anku Mrak Taritaš. Nakon Zagreba, dolazi Split. Ništa kontra Splita, ali u tome gradu očito nešto ne štima, odnosno, jasno je kako zaista nitko osim samih Splićana ne može razumjeti kako se u tome gradu živi, jer činjenica da je osoba poput Željka Keruma uspjela ponovno doći vrlo blizu gradonačelnikove fotelje, upućuje na neke teško razumljive društveno-političke prilike i procese koji utječu na tamošnje stanovništvo. Ako je itko povjerovao u Kerumove riječi da je on „čovjek iz naroda“ i da zbog toga je baš on najbolja opcija za grad, žao mi je mr. Trump, ali onda stvarno možemo reći da smo barem u nečemu bolji od Amerikanaca. Let’s make Split great again , jel tako?

Za ovaj kratki osvrt bi možda bilo dovoljno kada bi se ovdje zaustavili, ali, kakvi bi to izbori u Hrvatskoj bili kada bi zanemarili sve kriminalce, odnosno s oproštenjem, sve „sumnjivce“ koji su se ne samo kandidirali, nego i ostvarili zapažene rezultate na ovim izborima? Lista je kao i uvijek duga, ali dovoljno je spomenuti jednog od Sanaderovih miljenika, Ivicu Kirina, koji si je sa 60% glasova osigurao još jedan četverogodišnji mandat u Virovitici, treći uzastopni. Fimi medija? Ma koga to briga. Sigurno će situacija biti bolja u Varaždinu, jednom od sjedišta hvaljenje sjeverne Hrvatske, poznate po razvoju i političkoj mudrosti. Vjerojatni novi gradonačelnik? Ivan Čehok. Optužbe za mito i korupciju? Ma sve je to dio folklora. U moru potvrda i manjih iznenađenja, nešto su pozitivno pokazali predstavnici pokreta „Zagreb je naš“, koji su unatoč neiskustvu i mladosti, privukli dio birača sa svojim svježim idejama i timu kojeg karakteriziraju stručnost i kvaliteta.

Na koncu, nemoguće je još jednom ne istaknuti već svjetski poznatu Hrvatsku izlaznost na izbore. Famozni prag od 30% do 50% izlaznosti je još jednom potvrdio ono što su ultradesničari već odavno znali: u Hrvatskoj vlada komunizam i komunistički mentalitet. Jer, kako inače objasniti toliku nezainteresiranost za onime što se inače, barem tako kažu, smatra temeljem demokracije, odnosno slobodni izbori univerzalnog karaktera? Očigledno je kako komunizam i jugonostalgičari vladaju, svojim tajnim spletkama uvjerili su 50% onih s pravom glasa da nedjeljni sunčani dan provedu bilo gdje, samo što dalje od birališta.

Ako nije to znak mentalnog totalitarizma, ne znam što bi drugo moglo biti.

Šalu na stranu, ništa novo na izbornom frontu.

Diego Han