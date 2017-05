Razbijačka pesnica Vedrana Neferovića : Batinanjem novinara do – pobjede!

HDZ-ov gradonačelnik Požege prebio je novinara tako da je ovaj završio na požeškoj traumatologiji. Vijest je koliko bizarna toliko i sramotna. Ne samo za HDZ nego za politiku kao takvu koja pod svoj zaštitnički kišobran pripušta kojekakav polusvijet koji manjak mozga pokušava kompenzirati viškom agresije. Takvima ne može biti mjesto na javnoj sceni, takvi nas nigdje i nikad ne bi smjeli zastupati, njihovo se ime ni na jednoj, pa ni najopskurnijoj stranačkoj listi ne bi smjelo pojaviti.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na ovu je sramotu reagirao oštro i bez odgađanja. Od agresivnog požeškog šakača na vlasti, gradonačelnika Vedrana Neferovića, zatražio je da se odmah ispriča novinaru lokalnog portala 034 Mladenu Mirkoviću kojega je brutalno isprebijao, i da se trenutno povuče iz kampanje za lokalne izbore. U redu, ali taj „reprezentativni tučaroš“ i dalje ostaje u izbornoj utakmici!? I Plenkoviću to ne smeta…?

HDZ-ov razbijač bez pameti i kontrole

Neferović je odlučio stolac gradonačelnika zamijeniti onim dožupana požeško-slavonskog, pa je, dakle, jedan od HDZ-ovih prvokategornika kojemu će stranka u kampanji za ove lokalne izbore 21. svibnja davati makar posrednu potporu. Izbaciti ga s liste, navodno, ne može jer su kandidature službeno utvrđene i više se ne mogu mijenjati. A da se dogodilo da se Neferović razbolio ( ne samo mentalno… ) , ili nedajbože poginuo, svejedno ne bi u izborima sudjelovao. Ispad kojemu je bio glavni akter, šaketanje novinara s čijim se mišljenjem ne slaže, udaranje njegovom glavom u zid, kao da iz Mirkovićeve glave treba izbiti glupost a ne iz Neferovićeve, i konačno šutanje novinara iz gradske vijećnice kao da je razbojnički upao u gradonačelnikov privatni stan, svugdje u civiliziranom svijetu trenutno bi „ pokopalo“ takvog kandidata i skinulo ga s liste. Pa i po cijenu da županu Alojzu Tomaševiću, nositelju županijske liste, ostane samo jedan zamjenik ( realno, više ih i ne treba), jer se onaj drugi, nesuđeni, opasno „razbolio“. Izgubio je razum i kontrolu, a takav ne može služiti ni građanima ni administraciji za koju se na izborima bori.

Dakle, svaka čast šefu HDZ-a koji je ne čekajući i ne vagajući političku „isplativost osude“odmah reagirao. Ali, za Neferovića izbora ne smije biti. Taj bi čovjek trebao odgovarati i kazneno, a ne samo politički. Prema tome, njegovo sudjelovanje na lokalnim izborima u ime nekakve nepromjenjivosti zakonske procedure, tzv. svršenog čina, sramota je za HDZ i svakog časnog čovjeka u toj stranci.

– Prije svega najoštrije osuđujem taj potez. Mislim da je on krajnje neprimjeren. Neovisno o razlozima ili bilo kakvom trenutku slabosti, da tako kažem. To je nedopustivo i tako nešto se ne smije dogoditi- komentirao je slučaj Plenković, dodajući kako je razgovarao s Neferovićem i zatražio“ da se trenutno povuče iz kampanje za lokalne izbore u kojima je on, istina, kandidat za dožupana, ali da više u aktivnostima kampanje ne sudjeluje i da se ispriča za napad koji je apsolutno neprimjeren”.

“Ubij, ubij novinara”!

Ali to nije dovoljno, od nekadašnjeg diplomate i Europejca čovjek bi očekivao puno više. Prije svega, da u stranci koju vodi nema mjesta za „neferoviće“, ali bogme i da ne paktira s navodno nezavisnim zastupnicima koji se, poput notornog Željka Glasnovića, obračunavaju s novinarima ( Ivan Skorin, RTL ) vulgarnim, primitivnim opaskama tipa:“ Kako bi ti volio da ti zabijem taj mikrofon u stražnjicu? Bi li to volio?“ Šef HDZ-a, pače premijer, s tim opskurnim likom još i „trguje“ za naš novac i njegove glasove…

I što kad sutra novopromovirani HDZ-ov razbijač Neferović bude izabran, možebitno na „izuzetno dobrom rejtingu kod birača“ kojeg uživa njegov kolega, župan Tomašević, kao nositelj liste? Treba li čekati, možda pogađati, tko će biti dožupanova iduća žrtva, na kome će još testirati snagu svojih pesnica umjesto snage argumenata?

Nije, naravno, „ekskluzivitet“ HDZ-a vulgarnost, primjena fizičke sile u obračunu s neistomišljenicima, vrijeđanje na najprizemnijoj osnovi, prijetnje i psovke. Ali, među njima je takvih junačina i previše za stranku koja vodi ovu državu i legitimira je u svijetu. I tako je od 27 godina hrvatske državne neovisnosti, čak dvadeset…A mi se stalno nešto pitamo i zdvajamo otkud toliko govora mržnje u javnom prostoru, otkud takav zabrinjavajući porast napada na novinare, toliko prijetnji smrću, vrijeđanja i omalovažavanja novinara, kojih je samo tijekom 2015.i 2016. zabilježeno preko 75. Uglavnom, bez poznatih počinitelja. A ti NN junaci koji demokraciju razumiju samo kao poniznu kapitulaciju svih koji misle drugačije od njih, prijetili su svojedobno Dušanu Miljušu, novinaru Jutarnjeg lista, Dragi Pilselu, uredniku portala Autograf, Hrvoju Šimićeviću, dok je u Rijeci obavljao profesionalni zadatak za portal Lupiga, novinarki Slobodne Dalmacije Katarini Marić Banje, pa čak i predsjendiku Hrvatskog novinarskog društva Saši Lekoviću kojemu su na kotaču automobila, s predumišljajem, s namjerom da ubiju, odvrnuli vijke ne bi li stradao. Lomili su rebra i tko zna što još ne Domagoju Margetiću, Željku Peratoviću, Siniši Vickovu… prijetili ravnateljici HINA-e Branki Valentić, novinaru portala Forum.tm Goranu Borkoviću i njegovoj kolegici Sandri Bartolović, pa ček i ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i bivšem ravnatelju HAVC-a Hrvoju Hribaru, ponosno potpisujući svoj govor mržnje kao „ustaške zmije“, HOS, „Za dom spremni“…

Zanimljivo je da, u pravilu naša inače vrlo efikasna policija, uglavnom počiniteljima ne uspijeva ući u trag. Baš se pitam zašto? Nije li i požeški gradonačelnik koji boluje od akutnog svraba šaka, bivši djelatnik MUP-a, odnosno PU požeško-slavonske? Jesu li u ovom društvu novinari neprijatelji, zato što prokazuju one koji sustavno kriminaliziraju i kompromitiraju državu i njezine institucije, a oni koji im prijete i ugrožavaju život autentični hrvatski domoljubi koji uživaju zaštitu sustava? Strah me i pomisliti da bi moglo biti baš tako…