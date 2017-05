Plenkovićev Stier kao Karamarkov Brkić…

Je li Plenkovićev Davor Ivo Stier zapravo Karamarkov Milijan Brkić ? Baš kao što Stier danas zagovara izbore a ne preslagivanje, tako je svojedobno Brkić bio skloniji ostvaci Karamarka negoli njegovom jalovom preslagivanju...

Je li Plenkovićev Davor Ivo Stier , zapravo Karamarkov Milijan Brkić? Stier se danas javno očitovao o krizi Vlade i izjavio kako mu je žao što nije uspjela koalicija HDZ-a i Mosta, koju je i sam gradio. Otkrio je također da na Predsjedništvu HDZ-a, kada se raspravljalo o raskidu saveza s Mostom, nije dijelio mišljenje s premijerom Plenkovićem o oportunosti preslagivanja većine, nego je zagovarao nove izbore kao najpošteniju opciju. Ali je donesen kompromisan zaključak da se prvo pokuša vidjeti je li moguće doći do nove većine u Saboru, a ako ne , HDZ je spreman i za izbore.

Nevjerojatno je kojom se upornošću povijest kod nas ponavlja. Sjećate se Tomislava Karamarka, bivšeg potpredsjednika Vlade i šefa HDZ-a koji je pod svaku cijenu htio održati HDZ na vlasti u mandatu premijera Tihomira Oreškovića, ali bez njega, jer se više s njim nije slagao, pa mu je kao „naručitelj usluga“ naprasno otkazao. I razišao se pritom s Mostom i Božom Petrovom. Most je zahtijevao Karamarkovu ostavku s dužnosti potpredsjednika Vlade, i snažno podržao Oreškovića. Karamarko je, međutim, naumio preslagivanjem vladajuće većine zadržati vlast. Većina se nije presložila, HDZ je od toga odustao, uslijedili su izvanredni izbori, a Karamarko je ekspeditivno ostao i bez potpredsjedničkog mjesta u Vladi i bez predsjedničke lente u HDZ-u. I otišao u anonimnost. Je li svaka sličnost s aktualnim liderom HDZ-a i premijerom Andrejem Plenkovićem – slučajna? Ili možda predimenzionirana?

Naime, što? I Plenković je , nakon odstrela Mostovih ministara i razvrgavanja neuspjelog „braka iz interesa“ poput Karamarka uvjeravao javnost kako je Vlada stabilna, kako ima parlamentarnu većinu i da problema nema. No, tu većinu je uspio pokazati tek jednokratno, za potrebe „kupovanja vremena“ instaliranjem Gordana Jandrokovića za novog predsjednika Sabora nakon što je svrgnuo Mostovog Božu Petrova. Time si je osigurao bar mjesec dana ( do poslije lokalnih izbora) za vrbovanje nekolicine zastupnika koji bi mu na neki kraći rok osigurali 76- 80 ruku u parlamentu kako bi mogao instalirati nove ministre. Koliko je to stabilna većina, i kako može funkcionirati Vlada i Sabor ako se nitko iz većinskog tabora ne smije ni prehladiti, a kamoli predomisliti oko svoga nemoralnog transfera? Stier, evidentno, takvu većinu ne preferira. Časnije bi, vjeruje, i prema građanima korektnije, bilo izaći na nove izbore.

Tako je svojedobno i Milijan Brkić kad je došlo do sukoba s Oreškovićem i Petrovom, koji je premijeru držao stranu , sugerirao Karamarku da se povuče iz Vlade, s mjesta potpredsjednika i tako ostavkom sanira kriznu situaciju. No, Predsjedništvo je tada, kao i sada, zaključilo da je Most dobio i previše ustupaka od HDZ-a, te da više pred njima uzmaka nema. Domoljubna koalicija se raspala, i uslijedili su novi izbori, jer HDZ gubitak tako velikog partnera, s toliko mandata, objektivno nije mogao kompenzirati raznorodnim prebjezima i kooperantima.

Plenković iz Karamarkovog poučka nije ništa naučio. On se i dalje želi preslagivati, iako HDZ ima samo 61 mandat, uvijek spremne za suradnju zastupnike nacionalnih manjina i još eventualno nešto prebjega. A takvima je životni moto „tko da više“, pa vi sad vodite državu s ljudima oko čije cijene traje permanentna licitacija…