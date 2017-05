Plenković se ogradio, Milinović fotografirao i pokazao da drži do svog Kursa…

Dado Milinović u trci za ličko-senjskog župana skuplja svaki glas, pa i one notornih proustaških ekstremista...

Dado (Darko) Milinović, saborski zastupnik i kandidat HDZ-a za ličko-senjskog župana, zadnjih dana predizborne kampanje za lokalne izbore izaziva veliku glavobolju svome stranačkom šefu Andreju Plenkoviću. Bivši ministar zdravstva, iako u Saboru već četvrti saziv za redom, uskočio je iznimno i u lokalnu županijsku ligu, ali riješen da tu utakmicu dobije po mogućnosti sa 120 posto glasova birača. Osim što je, navodno, iz njegova stožera, članstvu stigao naputak o tome kako treba stvarati pobjedničku atmosferu, koliko barjaka i barjaktara mora biti u dvorani ili na otvorenom, već ovisno o tome gdje se Dado puku ukazao, kako treba srčano skandirati i oduševljeno ga dočekivati, još se dao i fotografirati s poznatim ličkim ustašofilom Mihovilom Kursom, na skupu u Lovincu.

A Kurs je ponosno demonstrirao i svoj modni stil i svoj svjetonazor povezujući maskirnu odoru HV-a s crnom majicom na na kojoj stoji natpis „Lika U srcu“ i „povijesni hrvatski grb“ s prvim bijelim poljem.

Dadi nimalo nije smetao „modno osviješteni“ Kurs kojega je prigrlio kao svoga najrođenijega, računajući da bi mu takva, osvjedočena bliskost s ovim ličkim ekstermistom i simpatizerom HDZ-a, mogla donijeti još nešto glasova na izborima. Zastupniku Milinoviću, jednom iz prve postave HDZ-a, otvoreno, javno promicanje propalog ustaškog režima i njegove simbolike, očito nije sporno. S Kursom je pozirao, grlio se, svjedočio o „ prijateljstvu i razumijevanju“.

No, razumijevanja za takvo neselektivno prikupljanje glasova svoga kolege, nije baš pokazao šef HDZ-a Andrej Plenković. Navodno je, kako tvrde stranački izvori, izribao nesmotrenog Milinovića, ali je pred javnošću, u svom stilu, odglumio kako je sve to skupa, baš kao svojedobno i Brkićeva antimanjinska eskapada, predimenzionirano. A zapravo marginalno i irelevantno. Jer, Dado nije ni primjetio ustaško znakovlje na svome prijatelju i istomišljeniku s kojim se radosno pozdravio i taj trenutak emotivnog susreta starih znanaca dao ovjekovječiti. Ta nije valjda zagledao majicu, gledao je svoga starog priku, pravo u oči, onako muški, kako to pravi, hrvatski domoljubi čine…

– Ograđujem se od toga- rekao je novinarima Plenković- a čini mi se da se i on ( Dado Milinović, op.a.) već ogradio i da je rekao kako to nije ni primjetio- izjavio je čelnik HDZ-a, pokušavajući relativizirati činjenicu da HDZ-ov saborski zastupnik i kandidat za župana ličko-senjskog zadovoljno i ponosno pozira s jednim notornim filoustašom koji bez pardona javno promiče jedan propali fašistički režim. I kune se u demokraciju. A sve to u ovoj zemlji još itekako prolazi i ima svoju odanu, biračku potporu.