Obračun u SDP-u: Bernardić poručio da SDP s Mrsićem više ne računa, Mrsić odgovorio otvorenim pismom

Šef SDP-a Davor Bernardić u intervjuu za Jutarnji list je poručio kako SDP više na Miranda Mrsića ne računa. Mrsić je odmah uzvratio otvorenim pismom na Facebooku u kojem, uz ostalo, kaže kako je time Bernardić samo potvrdio da je njegov izbor uzdrmao temelje SDP-a...

SDP više ne računa na Miranda Mrsića- poručio je u intervjuu Jutarnjem listu šef SDP-a Davor Bernardić. Objasnio je i zašto. – Njemu je draže između dva izborna kruga umjesto HDZ-a, napasti SDP i predsjednika. To mu nije prvi takav potez. Ali, bez brige, neću mu dati alibi da podrži Andreja Plenkovića u Saboru, i HDZ-ovu Vladu – izjavio je Bernardić , ocjenjujući da je Mrsić svojom objavom na Facebooku prije nekoliko dana kada je zatražio hitne promjene u stranci zbog loših rezultata lokalnih izbora, „napravio udar na temelje SDP-a“. A to se ne oprašta.

Pa je uslijedila brza odmazda – Davor Bernardić poručuje Mirandu Mrsiću da stranka s njim više ne računa… Zanimljivo, sve se to događa u trenutku kad šef SDP-a poziva sve “politički marginalizirane, eliminirane i sve one koji su sankcionirani zbog bilo kakvog oblika verbalnog delikta”, da se vrate stranci. A istodobno i sam provodi političku eliminaciju , istodobno se zaklinjući u pluralizam mišljenja i pravo svakog člana na kritiku …

Štošta je još o svome kolegi kazao Bernardić za Jutarnji list . Primjerice, sjetio se da je Mrsić bio „najbolji prijatelj s Ivom Baldasarom, pa je digao ruku za njegovo izbacivanje iz SDP-a. Najbolji prijatelj je bio s Ivom Josipovićem pa se i njega odrekao . Bio je potpredsjednik gradske organizacije i slavodobitno jurišao na mjesto predsjednika zagrebačkog SDP-a i izgubio. A u ovoj kampanji nije ga bilo nigdje“.

Uslijedio je i brzi odgovor odstrijeljenog SDP-ovca, saborskog zastupnika Miranda Mrsića, dakako, ponovo na Facebooku. U otvoreno pismu upućenom stranačkim kolegama, Mrsić se referira na izjave iz intervjua Davora Bernardića, iz kojih je, kaže, jasno što čeka one koji misle drugačije, te navodi:

– Predsjednik SDP-a me optužuje da sam svojim postupkom ozbiljno naštetio stranci, što je dodatno potvrdilo kako očito nije svjestan da je svojim stavovima, ne samo u spomenutom intervjuu nego i u većini svojih istupa – UPRAVO ON – ozbiljno naštetio stranci – smatra Mrsić.

– Svima nama, ali i svim našim simpatizerima, predsjednik SDP-a poslao je jasnu poruku kako SDP još uvijek nije (niti će pod njegovim vodstvom to ikada postati) stranka koja među svojim članicama i članovima potiče pluralizam stavova i njihovo javno iznošenje. Poslao nam je svima jasnu poruku ‘stranka to sam ja’. Uz poruku, tu je i prijetnja svima nama kako će nastaviti zatirati sve one vrijednosti koje bi SDP trebao njegovati i zbog kojih bi se SDP trebao razlikovati od svojih izravnih političkih oponenata – piše novi SDP-ov „otpadnik“, podsjećajući kako je Bernardić obećavao demokratizaciju stranke, toleriranje pluralizma i različitosti mišljenja, na čemu je i dobio povjerenje za vođenje stranke. No, njegovi postupci, ocjenjuje Mrsić, pokazuju da je članstvo prevareno.

Mrsić ponavlja da se bez hitnih promjena u SDP-u može očekivati samo daljnji pad povjerenja birača u stranku, jačanje populizma i stranaka desnog centra. Upravo zato, da bi spriječio daljnju eroziju povjerenja građana u SDP, smatrao je potrebnim, piše u otvorenom pismu, da između dva kruga izbora pošalje poruku građanima kako SDP nije zadovoljan izbornim rezultatom i da je stranci nužna njihova podrška, te ih tako potakne da izađu u većem broju na birališta.

– Moj apel je trebao biti svima nama dodatni poticaj da prema našim biračima budemo iskreni i da im javno obećamo da hoćemo, i možemo, biti bolji – da smo stranka sa pobjedničkim duhom. Na moje veliko razočaranje, predsjednik SDP-a je intervjuom svima nama, koji smo vjerovali u promjene u SDP-u, potvrdio da je zapravo njegov izbor za predsjednika uzdrmao temelje SDP-a- uzvraća udarac Mrsić, dodajući na kraju kako svim svojim kolegicama i kolegama i dalje gleda ne samo u oči nego i u dušu, i vidi da svi dijele zabrinutost za budućnost stranke i slobodu govora.

Čeka se odgovor…