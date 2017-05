Marin Pucar, loš upravitelj Zvečeva i “genijalni” šef Podravke (?!)

Zbilja neki naši političari nemaju mjere u potcjenjivanju zdrave pameti građana. Tako lako, bezočno i arogantno računaju na naše kratko sjećanje, da im nije nimalo neugodno javno nam prodavati rog za svijeću i nedosljedno zastupati danas jedno, a sutra nešto sasvim drugo. Recimo potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Danas bez pardona upire prstom u „lošu Upravu“ koja je Zvečevo, brend s dugom i uspješnom tradicijom u konditorskoj industriji, dovela do stečaja. Za Zvečevo država zato nema milosti, bogme ni specijalnog zakona. Čak ni komentara, jer „Zvečevo je privatna kompanija i ne mogu detaljno komentirati“, veli Dalić u Koprivnici, kao da je Agrokor državna tvrtka pa je bilo samorazumljivo uplitanje države s čuvenim Lex Agrokorom?!

O tom paradoksu se na svom FB profilu oglasio i SDP-ov Peđa Grbin.

– Ponekad se pitam ima li potpredsjednica Vlade imalo srama… Dotična danas daje packe Zvečevu da se našlo pred stečajem jer da ga Uprava nije dobro vodila. Naravno, nikakav lex Zvečevo ili ekvivalent nije u pripremi. Pa kada je tome tako, kada je Uprava kriva za propast Zvečeva, pitam potpredsjednicu: zbog čega ste upravo čovjeka koji je vodio Zvečevo zadnje četiri godine i doveo ga u ovu situaciju, prije samo dva mjeseca na silu imenovali za čelnika Podravke – s razlogom se pita Grbin.

Vlada se Zvečevom ne bavi. Prezauzeta je Agrokorom. Koji je upropastio svojim neodgovornim menadžementom i pohlepom svoga vlasnika, skrivenog iza zidina Kulmerovih dvora, i Zvečevo i Algoritam, i Belje, i Jamnicu i Ledo i Zvijezdu, sve vrhunske domaće tvrtke koje su vrlo uspješno poslovale dok ih Ivica Todorić nije stavio pod svoje. I cijeli koncern doveo pred bankrot. Ali, tu je država da podmetne leđa pod svoga omiljenog tajkuna. Da ga pridigne. Da mu pomogne. Samo je jedan Gazda…

Ali, o.k., vratimo se Grbinovom statusu. Za Zvečevo je kriva loša Uprava, znalački detektira Dalić, kao da je za Agrokor kriva dobra, mudra i pametna uprava. I pritom zaboravlja tko je Zvečevom upravljao, tko ga je doveo do stečaja. Nije li to nova HDZ-ova akvizicija u Podravci, Marin Pucar, kojeg je HDZ instalirao na čelo koprivničke „zlatne koke“ klasičnom političkom egzekucijom dotadašnjeg SDP-ova, navodno iznimno uspješnog, predsjednika Uprave Zvonimira Mršića? Ma da je Mršić osobno nosio zlatna jaja Podravci ne bi ga to spasilo od smjene, jer kod nas rezultati nisu baš nikakva referenca za zauzimanje ili zadržavanje pozicija.

A Pucar u Podravci nije novi. Radio je tu 12 godina, i baš za vraga bio i član Uprave tijekom afere Spice. A onda je otišao u Zvečevo. Naravno, u Upravu, najprije kao član, a onda od studenog 2013. do rujna 2016. ponosno je sjedio na čelu Uprave Zvečeva i pridonosio svojim znanjem i idejama prosperitetu tvrtke. Toliko da je dogurao do stečaja…Prije dva mjeseca, HDZ je baš u njemu, kojega danas potpredsjednica Vlade Martina Dalić optužuje da je kriv za stečaj tvrtke jer je loše vodio, nalazi zamjenu za Mršića, kojemu osim političkih, druge reference nisu manjkale.

I sad nesposobni Pucar, kako to tvrdi Dalić, prokazujući ga kao glavnog krivca za propast Zvečeva, puca od ponosa i zasluga otvarajući novu Belupovu tvornicu lijekova u Koprivnici, vrijednu 530 milijuna kuna, kažu, jednu od najmodernijih u regiji. U tome mu predizborno suportira i sam premijer Andrej Plenković, svjestan da je to perfidna predstava za neuke birače, u kojoj HDZ i njegovi ambiciozni puleni bez pokrića kapitaliziraju tuđi rad i investiraju ga u vlastite karijere. Jer, koliko je Pucar mogao objektivno pridonijeti u realizaicji ove investicije ako je na čelo Podravke došao prije dva mjeseca? Jedva da se uspio informirati o projektu, i teško da bi suvereno o njemu mogao štogod reći bez pomoći pisanog teksta. Ne bi li bilo korektno makar da je u tom činu predizbornog presijecanja vrpce kazao riječ- dvije o onima koji su za novu tvornicu Belupa doista zaslužni. Jer, znamo da on to nije. Osim ako sam nije bio na nekim posebnim lijekovima… Ili mu je ruku dao sam sveti Ante, kojega ministrica Dalić preferira, a što bi Pucarov genijalni dvomjesečni magični učinak u Podravci sasvim objasnilo.