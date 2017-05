Jadranska banka Šibenik: Devastacija i sanacija, uhićenja i Agrokor…

Grad Šibenik „spašavao“ banku milijunima koji su otišli u vjetar!

Činjenica je da je bivše vodstvo banke pod istragom, činjenica je i da je Grad Šibenik, preko svoga komunalnog poduzeća Vodovod i odvodnja, u situaciji kad je bilo jasno da banka propada, investirao dva puta po pet milijuna kuna u dokapitalizaciju i novac bacio u vjetar, iako je gradonačelnik uvjeravao vijećnike i građane kak Banka neće propasti, nego će na tome Vodovod zaraditi, pa je dakle, time oštetio porezne obveznike, građane Šibenika, od kojih mnogi itekako još imaju problema s vodoopskrbom. Istodobno, županija je sasvim neočekivano, iz banke izvukla svojih 12 milijuna kapitala, odustajući od dokapitalizacije banke, navodno, zbog toga što bi time izgubili pravo na državnu potporu za nerazvijene dijelove županije(?!) Župan Goran Pauk time je pokazao što znači iskustvo i mudrost u politici. Danas, kad je banka predmet kriminalističke istrage, Pauk može mirno oprati ruke od svega i tvrditi kako je samo štitio interese županije…

Slaven Cukrov, udruga malih dioničara Sinergija: Sanacija Banke je otvorena nezakonito

– Za mandata Borisa Teškog u JABA-i, od 21. siječnja 2015. do 9. listopada 2015. kad je donesena odluka o otvaranju postupka sanacije nad Jadranskom bankom, Uprava nije sazvala izvanrednu, a niti Glavnu skupštinu dioničara, što mu je bila obaveza. Dakle, vlasnici nisu bili upoznati s poslovanjem banke niti namjerom HNB-a da se uvede sanacijska uprava- tvrdi Slaven Cukrov iz udruge Sinergija, uvjeren da je uprava DAB-e odluku o sanaciji u šibenskoj banci donijela nezakonito,a Banka je nacionalizirana bez znanja dioničara.- Što je s čl. 48. Ustava kojim se jamči pravo vlasništva, što je s čl. 17. Povelje o pravu na vlasništvo i Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća? U Službenom listu EU 173/192 uz ostalo stoji:Mjere sanacije trebale bi se poduzimati samo kada je to nužno, u javnom interesu, te bi svako uplitanje u prava dioničara i vjerovnika koje proizlazi iz mjera sanacije trebalo biti u skladu s Poveljom EU o temeljnim pravima…

Ivica Todorić je, kaže Cukrov, potpisao da uđe država u Agrokor, jer je većinski vlasnik kompanije. Isto tako je trebala Skupština dioničara JABA-e donijeti odluku da (ne)želi dokapitalizirati Banku. To se, međutim, nije dogodilo jer Boris Teški namjerno nije sazvao Glavnu skupštinu što odluke DAB-e čini ništetnim. Privatna imovina je neotuđiva- inzistira Cukrov.