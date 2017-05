Izbori: Pauk u prvom krugu( ?), a Jelić “potukao” Josipu Rimac…

Goran Pauk u treći mandat župana mogao bi iz prve! Njegov glavni suparnik, SDP-ov Franko Vidović, još vjeruje da ga čeka drugi krug, a onda , kaže, i pobjeda...

Goran Pauk, HDZ, prema prvim neslužbenim privremenim rezultatima iza 22 sata bio je u poziciji onih sretnika koji su svoj status župana riješili već u prvom krugu s preko 54 posto potpore birača. Njegov glavni rival, SDP-ov Franko Vidović bio je tada na oko 19 posto. U gradu Šibeniku, pak, čini se vjerojatan drugi krug za gradonačelnika. Aktualni gradonačelnik Željko Burić ( HDZ) doduše uvjerljivo vodi s preko 48 posto, a iza njega je na tek nešto iznad 16 posto SDP-ov Josip Živković. No, noć je još duga…

-Prema podacima s kojima ja raspolažem, a dobivam ih stalno s terena, imam 30-ak posto glasova i očekujem drugi krug za dva tjedna- govori, međutim, Vidović kojega optimizam još ne napušta. Zadovoljan je kaže s rezultatom, jer 30 posto nije malo, a poznato je da je Šibensko-kninska županija jedna od tradicionalnih HDZ-ovih utvrda. – Ako bude drugog kruga- reći će nam Vidović dok se postoci mijenjaju kako stižu glasovi s terena- računam da mogu pobijediti!

Njegov stranački kolega Josip Živković također vjeruje da ide u drugi krug, iako je, priznat će , Željko Burić na korak do pobjede u prvom krugu.

– Građani su glasali onako kako vide kandidate i tu se nema što reći. Dovoljno sam realan da lako prihvatim činjenicu da me ljudi tako vide, očito zato što me nedovoljno poznaju, i na tome ćemo ozbiljno poraditi u drugom krugu- poručuje mirno Živković.

Po svoj prilici stari-novi župan Goran Pauk zadovoljan je jer ovakav je rezultat više priželjkivao nego očekivao.- Bojao sam se pomalo zasićenosti ljudi, jer ovo mi je treći mandat, ali očito su građani nagradili pošten pristup, činjenicu da je u ovoj županiji ipak nešto učinjeno, da imamo dobre trendove a i kampanju sam vodio pozitivno. S druge strane- kazat će Pauk- moji su konkurenti bili „padobranci“. Gdje je nestao Stipe Petrina koji me je cijeli mandat kritizirao i prozivao, a iz čistog političkog kukavičluka u utrku se nije usudio. Ili Ivan Klarin iz SDP-a koji je dao ostavku na dužnost predsjednika ŽO SDP-a znajući što ga čeka, pa je eskivirao iz utakmice. A treći je Franko Vidović koji je u bitku ušao iz čiste linije manjeg otpora računajući da mu je manja šteta od poraza u utrci za župana nego gradonačelnika, pa je kao” padobranac” uletio u tu igru nakon što je četiri godine vodio kampanju za gradonačelnika- zaključio je svoju kratku analizu Pauk.

U Županijskoj skupštini većinu bi, prema privremenim neslužbenim rezultatima, trebao činiti HDZ koji zasad ima 49 posto, dok koalicija SDP,HSS, HNS i HSU imaju 14 posto, a NL Stipe Petrine 11,37 posto, Most 10,46 posto i SDSS 7 posto. U šibenskom Gradskom vijeću HDZ bi trebao imati većinu s 44,22 posto, SDP,HSS, HSU trenutno dobivaju nešto manje od 20 posto, NL SP 11,5 posto, Most 7,57 posto, Hrast 6,54 posto.

Svojevrsno iznenađenje ovih izbora mogao bi biti i Grad Knin, gdje prema prvim neslužbenim, privremenim rezultatima u trci za gradonačelnika vodi prof. Marko Jelić s 51,4 posto ispred Josipe Rimac koja ima 37 posto potpore, pa ako tako ostane, Knin će dobiti novog gradonačelnika u prvom krugu, prof. Veleučilišta Marko Marulić, dr.sc. Marka Jelića.