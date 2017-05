Izbori/ Izlazne ankete : U sva četiri velika grada- drugi krug

Prema izlaznim anketama za četiri velika grada, objavljenim u 19 sati neposredno nakon zatvaranja birališta, čini se da nas čeka drugi krug izbora za gradonačelnike. U Zagrebu bi se bitka mogla voditi između Milana Bandića i Anke Mrak Taruitaš, u Splitu između povratnika Željka Keruma i HDZ-ovog Andre Krstulovića Opare, u Osijeku između Ivice Vrkića ( HNS) i Ivane Šoljat ( HDZ ), a u Rijeci između i dalje premoćnog Vojka Obersnela ( SDP) i Hrvoja Burića.

U Zagrebu vodi Milan Bandić s nešto preko 30 posto, a slijedi ga Anka Mrak Taritaš s blizu 27 posto, dok Sandra Švaljek dobija prema anketama oko 17,6 posto. Zanimljivo je i da nezavisna Bruna Esih ima ( 10 posto), kako kažu ankete, dvostruko veću potporu od HDZ-ovog Drage Prgometa ( 5,7 posto ).

U Rijeci je situacija sasvim očekivana, premoćno vodi SDP-ov Vojko Obersnel s oko 45 posto, dok je drugoplasirani Hrvoje Burić s tek 15 posto glasova birača.

U Splitu, također, bez osobitih iznenađenja, pa bi u drugi krug vjerojatno mogli ići Željko Kerum koji prema izlaznim anekatma ima 29,91 posto i HDZ-ov Andro Krstulović Opara koji osvaja 25,35 posto, dok je treća Marijana Puljak s preko 20,41 posto potpore.

Osijek je ponovo „igrao“ na ( HNS-ova ) Ivicu Vrkića i dao mu podršku od 38,35 posto, a HDZ-ova kandidatkinja Ivana Šoljat dobija 18 posto glasova.

No, to nisu službeni rezultati nego samo rezultati izlaznih anekta, neka vrst orijentira o biračkim preferencijama i trendovima, a u kojima je sudjelovalo između 15- 18 tisuća ispitanika. U svakom slučaju, kako sada stvari stoje, a teško da će se do jutra radikalnije stvari promijeniti, u sva četiri velika grada za dva tjedna slijedi drugo poluvrijeme u kojemu će se odlučiti o budućim gradonačelnicima.

A gasalo se na 6.618 biračkih mjesta na kojima je danas imalo priliku birati preko 3, 7 milijuna hrvatskih građana koji su odlučivali o novom vodstvu u 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, novim načelnicima, gradonačelnicima, županima i vijećnicima koji bi ih trebali zastupati naredne četiri godine u ostvarivanju javnih interesa i politika.

U izborima je bilo angažirano oko 73 tisuće ljudi, izlaznost je bila nešto veća nego u prošlim lokalnim izborima, a vjeruje se da bi na kraju odaziv mogao biti do 50 posto.