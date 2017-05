Izbori, 21. svibanj 2017. : Krkin “osmerac” za Šibenik

Čak osam kandidata u Šibeniku juriša na poziciju gradonačelnika. Reklo bi se, bogata ponuda, a opet, ima i onih što kažu, “neću na izbore jer nemam za koga glasati”. Kako bilo, građanima se nudi širok spektar političara s iskustvom i bez njega, u svim životnim dobima, svih političkih opredjeljenja i ideologija, ali svi se kunu u isto: boljitak i prosperitet Šibenika. Kako do toga, s kojim projektima i uz kakve prioritete, u ovom našem predizbornom predstavljanju govore sami kandidati, koncentrirani na samo nekoliko ključnih programskih odrednica koje bi trebale presuditi komu će od njih birači pokloniti svoje povjerenje.

Željko Burić, HDZ, aktualni je gradonačelnik s ambicijom da osvoji i drugi mandat. Liječnik po struci, sasvim je u hrvatskom trendu neke posebne združenosti politike i medicine. Svjestan je svoje prednosti jer u kampanju ulazi s kompletnom gradskom infrastrukturom koja mu je kao gradonačelniku na dispoziciji, a i čvrsto vjeruje u opredjeljenje građana za kontinuitet politike.

TEF kao motor šibenskog i hrvatskog razvoja

– Kad kažem kontinuitet, mislim na konkretne projekte koje smo u proteklom mandatu započeli. A to je prije svega, visokoobrazovni sustav s konačnim ciljem stvaranja samostalnog sveučilišta u našem gradu, za što nam ne trebaju samo tri odvojena studija i vrijeme, nego i obrazovanje vlastitog sveučilišnog kadra. Druga točka našeg programa je nastavak razvoja poduzetničke zone Podi čije sve komparativne prednosti treba iskoristiti, a treća točka je poticanje razvoja turizma kroz valorizaciju kulturnih dobara ovog grada. Mislim tu na tvrđave, ali i daljnji razvoj cikloturizma i sportskog turizma. Naposljetku, naš je najveći i najjači adut TEF, koji će biti motor razvoja ne samo Šibenika nego i Hrvatske. U procesu smo operativnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s državom oko potraživanja prema TEF-u, a nakon toga krećemo u valorizaciju tih iznimno atraktivnih 280 tisuća kvadrata zemljišta uz more kao generator budućeg razvoja. S tvrtkom Europan 2014 smo sklopili ugovor o izradi urbanističkog plana valorizacije zone TEF s prijedlogom budućih sadržaja, od produžetka plaže Banj, marine, hotela do stambenih objekata, i kad budemo imali sve aspekte zone riješene, ponudit ćemo taj prostor potencijalnim investitorima, pri čemu računamo da bi vrijednost ukupnog projekta premašila milijardu eura. To su naši prioriteti, uz napomenu da turizam smatram sjajnom premosnicom, ali koja nikad ne smije biti osnovno gospodarsko djelovanje- poručuje kandidat HDZ-a Željko Burić.

Josip Živković, SDP, dipl. inženjer elektrotehnike, zaposlen u austrijskoj tvrtki RP Global ( poznata u Hrvatskoj po vjetroparkovima ) izazvao je u kampanji više kontroverzi od svih ostalih kandidata za gradonačelnika zajedno, svojim izborom HDZ-ovca Antona Dobre za SDP-ovog dogradonačelničkog kandidata. Živkovićev je program jednostavan i u cijelosti fokusiran na građane i veću kvalitetu njihova života kojoj želi posvetiti mandat, ako ga osvoji.

– Moj su prioritet građani kojima želim osigurati jeftiniji, ali sadržajniji život u gradu, ma kolio to zvučalo frazerski i demagoški. Ali je moguće. Danas imamo cijeli set nepotrebnih troškova koji opterećuju budžet građana, od duple komunalne naknade koja nije rezultirala boljom, nego lošijom uslugom nego prije, pa dvije dodatne kune po kubiku koje građani nerazložno plaćaju u cijeni vode, pa preskup ulaz na tvrđave koje zbog toga zjape prazne kao da su same sebi svrha, skup i nefunkcionalan gradski prijevoz kojim se ljudi zbog toga ne koriste… Sve se to može i treba promijeniti. Moj su prioritet mladi ljudi i institucije koje služe njihovu odgoju i obrazovanju sa sveučilištem kao krunom toga sustava zahvaljujući kojemu će ostajati u svom gradu umjesto da ga napuštaju kada postanu najpotentniji. Sredstava za to ima, treba ih samo pravilno i racionalno rasporediti, pa umjesto da se novac troši na uređenje postojeće plaže na Brodarici, bilo bi oportunije da ga investiramo u obnovu jaslica i vrtića i opremanje svih škola u gradu- smatra Živković.

Gardaland na kraju grada…

Hrvoje Zekanović, HRAST, saborski zastupnik i profesor, iako blizak HDZ-u na čijoj je listi ušao i u Sabor, odlučio se konkurirati kolegi Buriću u utrci za gradonačelnika. Vjeruje da zna i može bolje, da ima sve predispozicije za tu dužnost, a napose viziju.

– Gradski menadžment bez vizije, znači grad bez budućnosti. Moj tim je pokazao da zna kako pridonijeti kvaliteti života i dinamiziranju razvoja grada i kroz volontersko društvo, a sasvim sigurno ćemo biti još uspješniji kad budemo na poziciji. Bez obzira na izborni rezultat, dakle, bio izabran za gradonačelnika ili ne, na prvoj sjednici Gradskog vijeća tražit ćemo da se donese odluka o besplatnim udžbenicima za sve osnovnoškolce. Drugo, zahtijevat ćemo da se u višestambenim objektima omogući stanarima uvođenje posebnog brojila za vodu. Osim toga, već smo deklarirali javno svoju viziju prostora TEF-a kao svojevrsnog šibenskog Gardalanda, želimo revalorizirati zonu Šipada, konačno, provesti projekt zračne luke na Pokrovniku i izgraditi prepoznatljivu turističku infrastrukturu, poput žičara u starom gradu – ambiciozno će Zekanović.

Iris Ukić Kotarac, kandidatkinja Nezavisne liste Stipe Petrine, jedina žena među pretendentima na prvu fotelju Šibenika, besumnje je osebujna politička pojava.

– Mene razlikuje od ostalih kandidata činjenica da sam dio stranke koja je s političkim radom počela prije 16 godina, koja nije radila kompromise niti popuštala pritiscima, niti se slizala s nijednom od opcija koje su proteklih 27 godina uništavale Hrvatsku. Odlučili smo se za teži put u politici, ali naši članovi i simpatizeri imaju u nas bezgranično povjerenje jer znaju da ćemo ključne probleme rješavati i da u politici nismo zato da bi se neki od nas što bolje uhljebili. Iza nas stoji rezultat koji smo postigli u Primoštenu. A ja uvijek kažem da sam Stipin đak, da znam kako sustav funkcionira, znam da mi ne namještamo javne nabave i natječaje, znam da radimo pošteno, sve po PS-u, i takav sustav želim i u Šibeniku. Moj je prioritet zapošljavanje ljudi, investicije koje će otvarati radna mjesta, a to znači da se novac koji je odlazio na sinekure, donacije kojekomu itd, usmjere na poticaje u gospodarstvu. Prije svega u zdravstveni turizam na području Jadrtovca, na eksploataciju peloida za čije je istraživanje Grad Šibenik dosad potrošio preko pola milijuna kuna, a gdje je zapelo, ne znamo, baš kao što ne znamo ni za koga se taj prostor čuva. Onima koji imaju poslovne inicijative bit ćemo na usluzi, pomoći ćemo im da što prije realiziraju svoje projekte na dobrobit grada. Inzistirat ćemo preko saborksih zastupnika da se prostor Remontnog brodogradilišta dade u najam većem broju ljudi a ne odabranima koji nisu plaćali ni koncesijsku naknadu. Moj je cilj da se sve radi legalno, da svi imaju priliku, bez privilegija i pogodovanja- odlučno će Iris Ukić Kotarac.

Za dostojanstveno starenje Šibenčana

Petar Baranović, Reformisti, vraća se u lokalnu politiku nakon odrađenog saborskog mandata, ali s iskustvom koje je u gradskoj administraciji stekao kao svojedobni šibenski dogradonačelnik.

– Nakon svega što sam prošao u svojoj političkoj karijeri shvatio sam da vođenje grada nije stvar političke ideologije, nego stručnosti i menadžerskih sposobnosti. U gospodarstvu sam više od 20 godina i među kandidatima za gradonačelnika jedan od rijetkih koji je odradio puni zastupnički i dogradonačelnički mandat. Za mene je bitno da je onaj tko vodi grad spreman raditi 24 sata dnevno bez predrasuda prema bilo kojem dijelu grada s obzirom na njegove političke i ideološke preferencije. Cilj mi je da se svoj djeci osiguraju jednaki uvjeti školovanja, poduzetnicima jeftiniji rad i kvalitetnije usluge, a građanima u tzv. trećoj životnoj dobi dostojanstveno starenje. Želim nastaviti gdje smo 2013. stali i gdje je zastao i aktualni gradski menadžment. Nemam rezervnog grada, Šibenik je moj grad i spreman sam za njega, što bi se reklo, i izginuti- emotivno će „reformistički“ kandidat Petar Baranović.

Frane Malenica, HNS, po struci ekonomist, bivši direktor Vodovoda i odvodnje, danas koordinator za ekonomske poslove u toj gradskoj firmi, odlučio se za samostalnu kandidaturu zbog SDP-ovog angažiranja Antona Dobre, člana HDZ-a kao kandidata za dogradonačelnika. Najavljuje realne proekte umjesto jeftinog populizma.

– Za nas je izgradnja infrastrukture preduvjet razvoja grada. Prije svega računamo na izgradnju podmorskog cjevovoda za Žirje, Kaprije i Obonjan kao pretpostavku bržeg turističkog razvoja ovih otoka, s tim da bi aplicirali za sredstva EU fondova, a uz participaciju Hrvatskih voda, resornog ministarstva i lokalnu komponentu-iz naknade za razvoj kapitalnih objekata, pa gradski proračun taj projekt ne bi stajao ni lipe. Drugim kapitalnim projektom smatramo izgradnju kanalizacijskog podsustava za područje Zatona, Rasline, Žaborića, Šparadića…, također novcem EU fondova i od naknade za razvoj odvodnje, ali bi i žitelji tih naselja plaćali dvije dodatne kune po kubiku, a proračun Grada ne bi opterećivali. Treći prioritet nam je izmjena kompletne infrastrukture u staroj gradskoj jezgri, jer bez toga nema razvoja novih turističkih kapaciteta u gradu. To bi koštalo oko 30 milijuna kuna, a moglo bi se realizirati fazno, tijekom šest godina. Pored toga, uveli bismo besplatne udžbenike u sve osnovne škole i produženi boravak za djecu nižih razreda, te bi sve škole informatizirali. Cijena toga projekta je oko 5 milijuna kuna. Imamo ljude koji znaju i mogu, ljude koji su se dokazali na izradi projekata i njihovom apliciranju za EU fondove, što naš program čini ostvarivim a ne tek obećavajućim- zaključuje Malenica , kandidat HNS-a.

Vlast otvorenih vrata…

Šibenski konzervator Ivo Glavaš, kandidat je Mosta za gradonačelnika. U politici je odavno, no zadnjih godina više kao promatrač negoli aktivni sudionik. U ove izbore ulazi s velikim ambicijama i očekivanjima.

– Ako dopustimo Željku Buriću još jednu sekundu na vlasti, možemo se svi slobodno spakirati za Irsku. MOST je jedina stranka na ovim izborima koja se stvarno pojavila s programom, a sve ostalo što drugi nude su iluzije. Ja sam jedini kandidat koji razumije što to uopće znači biti gradonačelnik. Zamislite da možete kad god hoćete doći kod svog gradonačelnika, razgovarati s njim i tražiti pomoć. Znam da je sada to teško zamisliti jer je Željko Burić prema građanima zaključao vrata gradske uprave. Svi smo svjedočili da je u četiri godine mandata sebe i svoje pročelnike brendirao kao gradsku kremu, velike face, nedostupne i udaljene od ljudi, a građane koji su ga trebali tretirao je kao nužno zlo. Za njega je postojao samo on sam, a vrata je otvarao samo svojim interesnim skupinama. Za razliku od njega i njegovog prethodnika SDP-ovca Ante Županovića, MOST će otvoriti vrata Grada Šibenika građanima. Vlast otvorenih vrata je način na koji MOST planira upravljati Gradom Šibenikom. Svaki građanin našeg grada zna koje su njegove potrebe i što grad za njega može učiniti. I to ćemo napraviti, jer to znači biti gradonačelnik- poručuje Glavaš.

Kandidatu Živog zida, Mariju Marinu, koji je široj javnosti poznat kao voditelj Županijskog radija Šibenik i DJ MengRen, ovo je prvi izlet u politiku. – Evo zadnjih par mjeseci sam se aktivno priključio kolegama iz Živog zida, kojima se zahvaljujem na ukazanom povjerenju. Kao gradonačelnik Šibenika bi slijedio smjernice Živog zida na nacionalnoj razini, a to su transparentnost, poštenje, pravednost i briga za sve građane Šibenika i okolice – rekao je Marin predstavljajući se građanima bez velikih riječi i šarenih obećanja.

Dakle, imamo oktet „političkih tamburaša“ koji su spremni predizborno svirati koliko god treba. A čija će muzika uhu Šibenčana najviše goditi vidjet ćemo 21. svibnja. Nemojte govoriti da niste mogli birati, ili da niste bili informirani o ponudi…