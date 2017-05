Ivo Glavaš, Mostov kandidat za šibenskog gradonačelnika : HDZ je “izmislio” Hrvoja Zekanovića da oduzme glasove MOST-u

Ivo Glavaš, Mostov kandidat za gradonačelnika Šibenika prozvao je HDZ i njihovu gradsku nomenklaturu zbog kompromitirajućeg nalaza Državne revizije, te ustvrdio da je HDZ "Izmislio" Hrvoja Zekanovića za potrebe lokalnih izbora kako bi oteo glasove MOST-u...

Na ponešto neobičan način u predizbornu kampanju za lokalne izbore uključio se doktor znanosti Ivo Glavaš, kandidat Mosta nezavisnih lista za šibenskog gradonačelnika. Glavaš se javnosti obratio priopćenjem i posebno osvrnuo na nalaz Državne revizije koji kompromitira poslovanje aktualnog gradonačelnika Željka Burića i gradske administracije kao protuzakonito, ali i na ulogu Hrvoja Zekanovića u predstojećoj lokalnoj izbornoj utakmici.

– Željko Burić je loš sluga lošeg gospodara. Javnost se s pravom pita zašto je HDZ praktički izmislio Hrvoja Zekanovića, čovjeka koji po svim anketama ne može prijeći ni izborni prag- navodi u priopćenju za javnost Glavaš i dodaje: – Nažalost, razlog ne leži u planu da protestne desne glasove protiv HDZ-a prevarantski pretvori u vijećničke mandate, kako to javnost dovodi u zabludu SDP-ova perjanica kontroverzni poduzetnik Anton Dobra, jer Zekanović može osvojiti maksimalno oko 500 glasova. Dakle, plan nije da se HDZ-u pridodaju vijećnici, jer Zekanović realno ne može osvojiti ni jednog, nego isključivo da te glasove perfidno oduzme drugima, i to ponajviše MOST-u. Čim je uvidio postotak MOST-a po anketama, tvrdi Glavaš, HDZ je krenuo u akciju i Plenkovićevog čovjeka, kojemu je jedini cilj saborska fotelja, Hrvoja Zekanovića, ekspresno pretvorio u lokalpatriotu, kandidata za gradonačelnika. A razlog je samo jedan: Burić se panično boji MOST-ovog pregleda poslovnih knjiga. Burić ne želi da se na lokalnoj razini dogodi potres koji se dogodio na državnoj, da MOST sve razotkrije.

Na što konkretno misli, bivši Burićev stranački kolega ( svojedobno u HSLS-u ), spomenut će tek u kratkim naznakama te pozvati sve građane da sporne podatke pogledaju na službenim stranicama Državne revizije. Sam je zasad spomenuo tek dva podatka. – Kratkoročno zaduživanje kod poslovne banke u iznosu od 5.000.000,00 kuna bez suglasnosti Gradskog vijeća i sporne ugovore o djelu zaključene za poslove iz djelokruga gradske administracije, koji imaju obilježje radnog odnosa- naveo je Glavaš.