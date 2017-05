Deficit povjerenja u Hrvata: Most, prezahtjevna HDZ-ova “mlada”

Most je miniran. Samo još Božo Petrov, kao kakav neustrašivi kapetan, stoji na njemu. I prkosi. Hegemonu, Luju XIV, Andreju Plenkoviću...

Hrvatska je zemlja velikih vjernika, čudorednih kršćana i katolika, u kojoj nitko nikomu ne vjeruje. Ovdje je defict povjerenja veći od proračunskog. Niti narod vjeruje vlasti, ni vlast sama sebi i svojim partnerima, ni pozicija opoziciji, ni opozicija međusobno, a kažu, nema ni unutarstranačke vjere ni suglasja. Neodgovorne političke elite poigravaju se sa sudbinom naroda i države. Za svoje egoistične ciljeve i bildanje osobnih bolesnih taština.

Oni svoje karijerističke političke bitke biju s našim novcem, bacajući stotine milijuna kuna u vjetar da bi se za samo godinu i pol dana triput međusobno nadmetali. Kao da to čine radi rekreacije. A što će eventualni izvanredni izbori uistinu promijeniti? S takmacima koji su u igri, i narodnim običajem da se uporno glasa za one koji su najviše lagali i varali, nemamo se čemu nadati…

Usprkos “hegemonu, Luju XIV”

Božo Petrov ne da se iz fotelje predsjednika Sabora. Igra svoju igru, do kraja, uz pomoć saborskog poslovnika koji ga, kako veli njegov potpredsjednik Gordan Jandroković, čini novim Jožom Manolićem ( iz 1994., kada su se on i Stjepan Mesić razišli s Tuđmanom, a Joža s pozicije predsjednika Županijskog doma Sabora odugovlačio sa sazivanjem parlamenta ). Petrov inzistira na raspravi o ministru financija Zdravku Mariću i njegovom sukobu interesa u slučaju Agrokor. Marić je i neposredni povod za krah Vlade. Da je podnio ostavku i time rasteretio premijera i Vladu, kriza bi se izbjegla. Makar kratkoročno… To nije ni pokušao. Pustio je Plenkovića da ga brani do posljednje kapi krvi. Ako treba i do novih izbora. Mostovi ministri glasali su za raspravu o Mariću, i to ih je stajalo njihovih koalicijskih portfelja. Most je time miniran. Samo još Petrov, kao kakav neustrašivi kapetan, stoji na njemu. I prkosi. Hegemonu, Luju XIV, Andreju Plenkoviću.

U HDZ-u ( Branko Bačić) smatraju da je sa 79 potpisa zastupnika Petrovu de facto već izglasano nepovjerenje i da više nema legitimitet šefa parlamenta. No, Mostov čelnik spreman je staviti vlastitu „glavu na panj“ tek nakon rasprave o (ne)povjerenju ministru Mariću. HDZ to pod svaku cijenu želi izbjeći. Zašto? Zbog čega Plenković žrtvuje i kralja i kraljicu radi jednog pijuna? Ili je stvar baš u tome što Zdravko Marić nije tek Plenkovićev pijun… Pa se ne usuđuje licitirati neizvjesnom zastupničkom podrškom čovjeku od svog posebnog interesa. Ako padne Marić, pala je i Vlada. Može li takav udarac Plenkovićeva taština otrpjeti? Teško.

Moralna vertikala i “zločinačka organizacija”

Ako je i izvjesno da za opoziv Bože Petrova ima dovoljno ruku u Saboru, nimalo sigurno nije i da će njegov nasljednik na toj poziciji, Gordan Jandroković, uspjeti dobiti potporu bar 76 parlamentaraca. A to je sasvim dovoljno da Andrej Plenković odustane od neslavne preslagivačke uloge Tomislava Karamarka. Jer i da uspije svim raspoloživim sredstvima priskrbiti novu vladajuću većinu, a ona se navodno i „kupuje“, bila bi tako fragilna da Vlada ne bi dočekala ni kraj turističke sezone.

Božo Petrov u utorak je vozio po svom dnevnom redu i planu. Kolegi Nikoli Grmoji dao je priliku da elaborira što je „pisac“ htio prijedlogom zakona o arhivskoj građi, od kojega, kako je aludirao ogorčeni i očigledno situacijom frustrirani Grmoja, HDZ itekako zazire pravdajući se kako i sami na zakonu rade. Šteta što „predlagač“ nije imao publike. Most se doveo u grotesknu situaciju. Grmoju nisu imali ni volje ni želje saslušati čak ni svi Mostovi zastupnici. Na prste jedne ruke dali su se prebrojiti oni koji su tijekom te točke dnevnog reda ostali u sabornici. Što pokazuje koliko ovog trenutka Most nezavisnih lista i Božo Petrov u Saboru znače. A to će , vjerojatno, postati sasvim razvidno u četvrtak. Kod glasanja.

Unatoč svemu, Most se i dalje drčno promovira kao moralna vertikala društva, koja će radije izgubiti vlast nego čast, a istodobno se grčevito drži zaposjednutih fotelja pribojavajući se da bi im se dugoročno mogle izmaknuti. A u HDZ-u, gle čuda, odjednom vide samo sponzore i mentore kriminala i korupcije, zaštitnike interesa krupnog kapitala. Nisu li s njima već dvaput sastavljali Vladu i dijelili (ne)odgovornost za ovu nesretnu državu? I nije im nimalo smetala stigma „zločinačke organizacije“ koju HDZ nosi, a morat će je osporavati i na sudu…

Deložacija nevjerne “mlade”

Ako su nam političke elite tako prijetvorne, neiskrene i licemjerne, što od njih uopće možemo očekivati do li cirkusa kojemu svjedočimo već drugi saborski mandat zaredom?!

Nakon što je „konzultantica“ dekapitirala Tomislava Karamarka, HDZ nam se perfidno predstavio u diplomatskoj ambalaži elokventnog i uljuđenog Europejca Andreja Plenkovića, najavljujući novu fazu „zajedničara“ s „ljudskim licem“ i demokratskim bontonom. Brzo će se pokazati da je njegova lakonska politička egzekucija filoustaše Zlatka Hasanbegovića bila tek navlakuša za lakovjerne koji su pomislili da bi Plenkovićev dolazak na čelo HDZ-a mogao značiti kraj za ambicije desnih ekstremista. No, Hasanbegović je prešao u HDZ-ovu fusnotu, ali je primitivno fašiziranje Hrvatske nesmetano nastavljeno, bez otpora i premijerovog artikuliranog stava o tome.

Niti je Most ono čime se u javnosti legitimira, a niti je Plenkovićev HDZ ičim dokazao da uistinu drži do političke higijene. Njihov interesni brak naprosto nije imao šanse. Kako je Božo Petrov, kao lider metkovske ad hoc amaterske družine, bezmalo jednako tašt kao i HDZ-ov samodopadni, arogantni šef koji je uspio smiksati Sanadera i Karamarka u jednoj osobi, trebalo je znati da njihova „ljubav“ neće potrajati. HDZ-ova je „mlada“ ( Petrov) prezahtjevna. Pristala je na brak, ali ne i na vjernost. Ona hoće sve : i bogate darove ( političke sinekure), i zavodljivu moć i utjecaj, ali i popularnost masa. HDZ, pak, ne škrtari kad svojoj mladenki darove nosi, ali ne trpi da mu prkosi. Sve što od nje očekuje jest lojalna poslušnost!

Onog trenutka kad ga je „mlada“ sabotirala ( glasajući protiv ministra financija Zdravka Marića), trenutno je deložirana iz Banskih dvora. Od prisilnog iseljenja ne može je spasiti ni Ivan Vilibor Sinčić. Ma koliko se opirala tome, ma koliko kupovala vrijeme i odbijala priznati da je brakorazvodna parnica pokrenuta, HDZ-ovoj je „mladoj“ otići. Može Petrov tjerati „mak na konac“ ustrajavajući na redoslijedu – najprije rasprava o (ne)povjerenju ministru Zdravku Mariću, a onda glasanje o opozivu predsjedniku parlamenta, svejedno. Brak je propao, po drugi put, pa se čini da ova „mlada“ naprosto za zajednički život nije. Hoće li joj to otjerati buduće prosce? Iskreno, meni sasvim svejedno. A vama?