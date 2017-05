Betina: Od Sokolane, Seljačke sloge i Zadruge, preko Društvenog doma do Kulturnog i prezentacijskog centra

Zgrada Kulturnog i prezentacijskog centra (Foto: Tris/H. Pavić)

Večeras je u Betini svečano otvoren nekadašnji Društveni dom, u čiju obnovu i uređenje je potrošeno 7,2 milijuna kuna. Sada je to Kulturni i prezentacijski centar.

– Zajednički informacijski centar dva parka, Nacionalnog parka Kornati i Parka prirode Vransko jezero, primjer je uspješne suradnje državne i lokalne uprave. Zgradu je osigurala lokalna uprava, u energetskoj obnovi zgrade sudjelovao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a unutarnje građevinsko uređenje i postav proveden je sredstvima koja je osiguralo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preko Projekta integracije u EU Natura 2000. Ova zgrada uistinu je primjer kako se može napraviti dobra stvar kada se udruže državna uprava i lokalna samouprava – rekao je ovom prigodom državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koji obnaša dužnost ministra Mario Šiljeg.

Načelnik Općine Tisno Ivan Klarin zahvalio je svima koji su sudjelovali u projektu, a posebno Igoru Krajtmajeru, voditelju Svjestke banke u Hrvatskoj i NIP programa.

– Sretan sam što možemo danas otvoriti obnovljeni betinski društveni dom, danas Kulturno-prezentacijski centar u Betini. Ovo mjesto oduvijek je bilo oklupljalište, središnje mjesto kulturnog života Betine kroz desetljeća, od drugog svjetskog rata do današnjih dana. Danas ga vraćamo Betinjanima – rekao je Klarin.

Na svečanosti su bile stotine Betinjana i gostiju, među njima i oni koji su gradili zgradu. Kako se Društveni dom gradio, u vremenu kada nije bilo NIP programa, Nature 2000 ni EU fondova, ispričale su načelniku Klarinu.

Dakle, Dom se gradio 1947. godine. Sonja Jakas i Senka Jušić tada su bile su djeca, ali su i one radile. – Na mjestu sadašnjeg Prezentacijskog centra nekada su bile tri kuće: Zadruga, u čijem prizemlju je bila trgovina, kuća Seljačke sloge jer su Betinjani bili HSS-ovci, i Sokolana, jer je bilo i puno onih koji su bili za kralja Petra. A okolo sve kamenje – prisjetila se Sonja Jakas, djevojački Bilić.

– Uvijek mi je baba Mare pričala, bilo ih je za kralja Petra, ali bilo ih je i za Mačeka. Pa bi se mačekovci okupili ovdje u Seljačkoj slozi i govorili: ‘Vlatko Maček novi Isukrst, Digo je on svoj prst, Pa obećao narodu, Bolji život i slobodu…’ A kad je učinija rat pobigli, svi, i kralj Petar i Maček, ostavili narod da gine. Seljačka sloga iza rata je bila cijela, Sokolana je bila dosta oštećena, a ja sam te 1947. godine išla u 1. razred osnovne škole na katu kuće Zadruge. I onda je još pop dolazio u školu učiti, jer još nije bila uspostavljena Titova vlast komunistička. Sve je okolo bilo kamenje i pomogli smo graditi koliko smo mogli svojim malim ručicama. Moje majke ujak, Jakov Filipi zvani Kesa, je bio organizator svega. Svi su radili. I staro i mlado. Mi dica smo imali konistre, košare od vrbe. Kupili smo kamenje okolo i onda bi ih nosili u mlinicu. To su bili naši posli, radili su svi od najmanjih do najstarijih – prisjeća se Sonja Jakas, djevojački Bilić.