The Rolling Stones (Foto: Ravno do dna/Universal Music)

Nema do dobre stare borbe Dobra i Zla. Teško je, doduše, danas razlučiti koji su jedni, a koji drugi, no oko rock and rolla dvojbi nikad nije bilo. Zlo!

Frontova nikad ne nedostaje, malo gay prava, malo abortus, a i borba protiv r’n’r-a omiljeni je leitmotiv crkvenog poslanja. Indoktriniranju mladeži ovih je dana odlučila na kraj stati Župa sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima. Tamo se djecu prije krizme dijelio A4 naputak koji je, među ostalim, sugerirao koje se glazbe mlade uši trebaju kloniti. Popis je klasičan: Stonesi, Beatlesi, Sabbathi, Floydi, Hendrix, Metallica, Maideni…

Popisa sotonističkih bendova u Župi sv. Antuna Padovanskog, koji subliminarnim porukama i nečastivim simbolima mogu izazvati pesimizam, suicid, blud, samosažaljenje i nešto što se naziva “nemirne noći”, dokopao se 24 sata, a ponuđeno rješenje je jednostavno: “Moliti za pomoć Duha Svetoga da se upozna istina o toj glazbi. Prestati slušati tu glazbu.”

Sotoniziranje rocka glazbe u nas drevna je vještina koju je u devedesetima predvodio dominikanac Anto Bobaš. Njegov diplomski rad “Rock glazba i sotonizam” u kojoj je iznio površne i stoput prožvakane teze o “mračnoj višoj sili” koja stoji iza djelovanja najvećih rock bendova, uglavnom heavy metal usmjerenja, imala je popriličan medijski odjek. Bobaš se hvalio da je pogledao preko tisuću rock koncerata dok je službovao u Njemačkoj, a i sam je predvodio Glasnike nade, kršćanski pop-rock bend, čiji je najveći hit “Draga” zapravo bio sasvim pristojan. Anto Bobaš je i dalje aktivan u svetoj misiji promicanja “prihvatljivog” rock zvuka u radijskoj emisiji “Oni rokaju za Gospodina”.

Diplomski rad s promašenom tezom Bobaš je dakako obranio, a radilo se o samo još jednoj inačici knjige Ulricha Bäumera “Hoćemo samo tvoju dušu”, obavezne literature za sve one koji vjeruju da su rock glazba i njezina mistično/okultna aura stvoreni kako bi Vrag zavladao nevinom omladinom.

Glazbenicima je, naravno, stalo samo do žena, novca, pa i umjetnosti, no nemamo istraživanje koje bi to potvrdilo. Ali zato imamo ono s irskog Ulster Universityja, koje je proveo profesor Richard Lynn, a ono tvrdi da ako ste Europljanin, imate sveučilišnu diplomu i vjerujete u Boga, spadate u 3,3 posto populacije.

Nije navedeno imaju li roditelji, koji su se preko 24 sata pobunili protiv predkrizmene kampanje kapelana iz Sesvetskih Sela, kakvu diplomu, no imaju strah: – Smatrali smo da je Crkva sigurna ustanova, a oni našoj djeci u ruke guraju papire s kojima ih direktno upoznaju sa sotonizmom. Dok se mi kao borimo i pokušavamo kontrolirati što će djeca čitati na internetu i kakve će stranice posjećivati, u Crkvi od njih traže da znaju definicije sotonizma, praznovjerja, vračanja, magije, sekte, spiritizma – rekao je jedan od njih za 24 sata.