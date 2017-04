Kerum šikanirao novinarku jer ga je pitala o dugovima – HND traži javnu ispriku

Tako je, uz upute da “je to što govori neutemeljeno i neistinito“, te da “zbog toga može odgovarati i ostati bez svoje plaće“ i da “pazi što govori”. Željko Kerum je dodao i to da novinarku treba biti“sram što nosi taj mikrofon HRT-a koji koristi u izborne svrhe jer ju je netko insinuirao“. Kandidat za mjesto prvog čovjeka Splita napad je završio opaskom: “Je li u životu ikada išta radila, je li podijelila plaće te kako postavlja pitanja.“ Javnost podsjećamo na to da je na obljetnicu otvaranja zapadne obale Željko Kerum sam pozvao medije da bi nakon toga uz uvrede kolegici Šilović prozvao i ostale novinare da rade za njegove konkurente, te da su sramotni, nekorektni, zločesti i ljubomorni. No otišao je i korak dalje ustvrdivši da se Bogu ne klanjaju i ne mole. Željko Kerum, koji je sam odabrao ponovo se kandidirati i ući u javno politički život, novinarima ne može uvjetovati koja će mu pitanja postavljati, te na koji će način medijske kuće pratiti njegovu kandidaturu, jer se takvo poimanje rada medija naziva pritiskom i cenzurom. Javnost isto tako ima pravo znati te biti istinito i objektivno informirana o svim bitnim aspektima njegova javnog rada i poslovanja. Zato ga ovim priopćenjem pozivamo na javnu ispriku, a u svojim daljnjim istupima na potrebnu razinu građanske i političke pristojnosti i odgovornosti. Sanja Mikleušević Pavić Predsjednica Ogranka HND-a na HTV-u Sanja Šegedin Miriovsky, predsjednica Sindikata novinara i medijskih radnika na HRT-u