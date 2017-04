Kazališni program INmusic festivala donosi tri vrhunska komada

INteatar

U sklopu ovogodišnjeg INmusicovog kazališnog repertoara, na daskama koje život znače gostovat će hit Romana Šuškovića-Stipanovića ‘Muškarci su s Marsa, a žene su s Venere’, u monodrami ‘Postdiplomsko obrazovanje’ publiku će osvojiti Vilim Matula, uz već tradicionalno gostovanje Zijaha Sokolovića i njegove životne komedije ‘CABAres, CABArei’.

Muškarci su s Marsa, a žene su s Venere predstava je nastala prema istoimenom svjetskom bestselleru američkog bračnog terapeuta Johna Graya, a prema kojoj je Paul Dewandra napisao tekst. Predstava je svoju popularnost stekla zahvaljujući duhovitim primjerima iz svakodnevnog života u kojima gledatelj vrlo lako može prepoznati svog partnera ili sebe.

Postdiplomsko obrazovanje monodrama je Vilima Matule u kojoj na ironičan i duhovit način progovara o trenutno najperspektivnijem zanimanju u Hrvatskoj – zanimanju kriminalca. U formi predavanja studentima on daje upute mladim ljudima s diplomom te ih savjetuje kako postati i ostati kriminalac u usponu, prema ideji i subverzivnim tekstovima umjetnika Siniše Labrovića.

CABAres CABArei životna je komedija fantastičnog Zijaha Sokolovića “o upoznavanju, o iskustvu, o običnom danu, o uspjehu i neuspjehu, o dogovaranju, o borbi mišljenja, o hrani, o zdravom razumu, o vožnji autom, o budućnosti, o kazalištu kao frižideru zabluda o mediokritetima, o rodbini, o zaostalosti, o pomirenju sa životom, o budalama, o seksu i starosti.”

Zagrebački INmusic festival, 12. po redu, bit će održan od 19. do 21. lipnja 2017. godine na prekrasnom zagrebačkom jezeru Jarun. Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 449 kn do 19. svibnja u više od stotinu poslovnica OTP bankediljem Hrvatske gdje se može ostvariti i popust od 50kn, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) te preko službenog festivalskog webshopa gdje se uz plaćanje Maestro i Mastercard karticama bilo koje banke do 20.5. ostvaruje popust od 25 kn. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kn dostupne su na službenom festivalskom webshopu.