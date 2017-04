Gotova prva faza gradnje nove zgrade JK Val: ‘Iz ovog će kluba izlaziti svjetski prvaci!’

Danas je proslavljen dovršetak grubih građevinskih radova novih klupskih prostorija šibenskih jedriličara.

Vijesti su ovoga tjedna išle u korist Jedriličarkog kluba Val iz Šibenika. Prvo je Roko Copić osvojio odlično 25. mjesto na juniorskom Europskom prvenstvu u klasi Laser 4.7 u španjolskom Las Alcazeresu, a danas je proslavljeno i nalijevanje ploče na novoj klupskoj zgradi u predjelu Dolac.

Sve, zapravo, ide po planu. Grubi radovi dovršeni su na vrijeme, prije ljetne zabrane radova u staroj gradskoj jezgri, a nove bi klupske prostorije trebale biti spremne za useljenje u rujnu ove godine. Sve to ostvaruje se uz financijsku pomoć Grada Šibenika, ali najveći dio sredstava nabavljen je tijekom akcije “Tikula za Val”.

– Tom smo akcijom skupili oko 200 tisuća kuna u gotovini i još barem toliko vrijede radovi koje su nam pojedine tvrtke obećale napraviti besplatno, poput postavljanja elektro i vodovodnih instalacija, klimatizacije, sanitarija i slično. Dakle, oko 400 tisuća kuna je dosad prikupljeno u akciji “Tikula za Val”, a Grad Šibenik je dao oko 300 tisuća iz proračuna – rekao je predsjednik JK Val, Marin Paić, koji je, ponesen euforijom dovršenja prve faze objekta, obećao i da će rezultati šibenskih jedriličara, koji će trenirati u boljim uvjetima, biti kudikamo bolji.

– Iz one naše stare barake su iznikle generacije uspješnih jedriličara, evo i naš Roko Copić je ovih dana ostvario izniman uspjeh u Španjolskoj. Siguran sam, pa čak vam to mogu i obećati, iz novog će objekta izaći europski i svjetski prvaci. Netko od ovih naših klinaca će zajedriti za hrvatsku reprezentaciju i na Olimpijadi, u to sam uvjeren.

Gradonačelnik Željko Burić kaže da namjerno nije obilazio gradilište proteklih mjeseci, kako bi danas, na proslavi kraja ove faze radova, bio impresioniran.

– Kad čujem za sve te rezultate i kad vidim ovaj objekt u nastajanju, znam da ljudi iz Vala misle ozbiljno. Ovo je primjer kako zaljubljenici u sport, kad dobiju odgovarajuću podršku, mogu napraviti sjajne stvari. Gradnja novog kluba je desetljetni san mnogih šibenskih jedriličara, a primarni je cilj da je naša djeca bave sportom u primjerenim uvjetima – rekqao je Burić.