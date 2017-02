Zlatko Hasanbegović optužio i ministricu Ninu Obuljen Koržinek za nepravilnosti u HAVC-u

Slučaj HAVC koji je već danas rezultirao ostavkom ravnatelja Hrvoja Hribara , isprovocirao je , izgleda i prvi sukob između aktualne ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek i njezinog prethodnika Zlatka Hasanbegovića. Cvijetni aranžman s primopredaje još se nije ni osušio, a Hasanbegović je gostujući na Novoj TV izravno prozvao ministricu kao suodgovornu za stanje u Hrvatskom audiovizualnom centru u kojem je 2015. bila članica Upravnog odbora.

– Bivši Upravni odbor je u više navrata tijekom 2016. tražio sastanke i postupanje tadašnjeg ministra kulture koji se na opetovane zahtjeve oglušio- izjavila je Obuljen Koržinek. Upitan da komentira priopćenje iz Ureda ministrice u kojem se navodi da svoj dio krivnje za nastalu situaciju snosi i on osobno jer je prošle godine blokirao dogovor u vezi s iznosima preko 200 tisuća kuna te odbijao dijalog s HAVC-om, Hasanbegović je kazao da je to prvorazredni cinizam.

– Iako sam svih ovih dana izbjegavao osobnu raspravu, moram reći da njezina današnja izjava da do svega ovoga ne bi došlo da je postojao dijalog između mene i HAVC-a, predstavlja prvorazredni cinizam i prebacivanje odgovornosti s onoga koji je zlorabio moć na mene kao tadašnjeg ministra koji je to pokušao spriječiti- rekao je Hasanbegović i dodao: – Kako izgleda dijalogiziranje s gospodinom Hribarom, znaju svi oni koji ga poznaju. O tome svjedočiti iz prve ruke može i gđa Obuljen Koržinek koja je kao članica UO HAVC-a pribivala našim razgovorima. Dakle, ja sam odbio isprazna dijalogiziranja, posegnuo sam za jedinim zakonskim instrumentom koji sam imao a to je upravni nadzor Ministarstva kulture kojega je gospodin Hribar odbio provesti, uz iznimku jedne mjere, a to je da je morao odustati od odluke koju je sam donio, da dobiva primanja od HAVC-a još neko vrijeme nakon što prestane biti ravnatelj HAVC-a- rekao je Hasanbegović.

Bivši ministar odbio je i sve insinuacije kako su njegovi prigovori na rad HAVC-a ideološki obojeni. Naprotiv, kazao je, sada je „ jasno da je posezanje za ideološkim floskulama fašizam-antifašizam kroz proteklu godinu dana predstavljalo „smokvin list“iza kojeg su se krili u pravilu parcijalni klijentelistički interesi. Dakle, ovaj nalaz Državne revizije- slavodobitno će Hasanbegović- predstavlja potvrdu stavova koje sam zastupao u proteklih godinu dana, i ostvario se jedini mogući scenario- odlazak Hrvoja Hribara.

A s obzirom da je aktualna ministrica kulture bila članica Upravnog odbora čija je zadaća da skrbi o zakonitosti djelovanja i raspolaganju financijama , da upravlja HAVC-om, Hasanbegović nikoga ne bi izuzeo od odgovornosti. Štoviše, smatra da DORH ne smije stati samo na ulozi ravnatelja Hribara, nego treba zaći dubinski u djelovanje HAVC-a, a pravorijek o odgovornosti svakog u tom lancu dat će nadležne institucije.

Bizarnom je nazvao glasinu da je osobno zainteresiran za ravnatelja HAVC-a, a otklonio je, u „ovim okolnostima“ i ulazak u trku za zagrebačkog gradonačelnika.