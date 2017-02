SDP: Prometni kolaps Šibenika za promociju gradonačelnika Burića

Gradski vijećnici SDP-a Anita Jakšić i Ivan Rajić komentirali su na današnjoj konferenciji za novinare prometni kolaps Šibenika, gdje su ustvrdili da ‘gradonačelnik Burić u svrhu samopromocije blokira čitav grad – bez ikakve koordinacije dozvoljava investitorima da se čitav grad raskopa istovremeno’.

‘Sve za vlastitu promociju uz obilnu pomoć preplaćenog PR-a – vlastita promocija iznad interesa grada, građana, gradskih financija, zakona i strategije razvoja grada’, ocjena SDP-ovaca. Nijedan građevinski zahvat u Gradu, kažu, nije investicija Grada Šibenika.

– Grad je kompletno raskopan. Ljudi na posao i s posla putuju gotovo 300 puta duže. Grad smo turizma, a naši iznajmljivači, a sve ih je više upravo zbog izgradnje plaže Banj i svega onog što je prošla SDP-ova vlast gradila i izgradila, pitaju kada će moći obaviti svoje vrlo zahtjevne pripreme za sezonu. Kopa se Poljana, a to je projekt koji je na vrlo nedemokratski način izbjegao predstaviti se građanima grada Šibenika. Nije bilo nikakve javne rasprave da građani Šibenika kažu da li na Poljani trebaju biti tri etaže ili što drugo, a sve to tri mjeseca prije izbora. Tri i pol godine ova gradska vlast nije radila gotovo ništa, a sad se sjetila da grad bude praktički zaokružen radovima i da u njega više ne možemo ući. Dozvoljeno je da investitori na čvoru Meterize, na odvodnji s Poljane i plinovodu sve rade odjednom, tako da je grad zatvoren. U njega ne možete normalno ući ni iz njega izaći. Te su investicije najmanje gradske. Ta tri projekta na koje se gradonačelnik poziva jesu projektu koji nemaju nikakve direktne veze s proračunom grada Šibenika. Ništa Šibenik u te projekte ne ulaže. A Vodovod bi odavna riješio odvodnju s Poljane koja se rada uređuje da se nije pretvorio u brokersku kuću koja kupuje dionice banaka koje propadaju – rekao je Ivan Rajić.

– Ovakvu prometnu sinkronizaciju mogli su u gradskoj upravi napraviti samo novozaposleni PR-ovci, a ne stručnjaci za promet. A gradonačelnik Burić u gradskoj upravi sluša upravo te novozaposlene PR-ovce, dok stručnjake ništa ne pita. Sve što PR-ovci kažu , on to daje vani, a građani sve to trebaju fino popiti pa kazati da uređuje se grad Šibenik. Ovo kopanje po gradu je vrijeđanje Šibenčana – rekao je Rajić, iznijevši ocjenu da trenutno ‘imamo najgoru i najnesposobniju vlast do sada u Šibeniku’.

Anita Jakšić je kazala kako je veseli što je šibenski dogradonačelnik Danijel Mileta konačno priznao da Grad nema projekata, odnosno da dovršavaju projekte koje je ostavila gradska uprava pod vodstvom bivšeg gradonačelnika Ante Županovića. – Iz famozne knjižice obećanja iz 2013. nije ostvareno ništa. Sve je ostalo na obećanjima. Još uvijek ništa nije realizirano, a kraj je mandata – rekla je Jakšić, ocijenivši i kako gradska administracija pod vodstvom gradonačelnika dr. Željka Burića ni naslijeđene projekte poput tvrđava i plaže Banj nije završila kako treba.

– No, građani su svjesni da se sada užurbano prije izbora radi na kozmetičkom uređenju Šibenika – rekla je Jakšić.